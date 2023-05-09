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Databricks
Aceleración de la inteligencia de datos a escala

Cognizant es un socio Platino de primer nivel de Databricks con amplia experiencia global ayudando a empresas a modernizar datos, análisis e inteligencia artificial. Nuestra colaboración combina escala, experiencia certificada, soluciones del sector y aceleradores probadas para ofrecer:

  • Consigue valor más rápidamente mediante aceleradores personalizados, factorías de migración y soluciones impulsadas por IA.
  • Reducción de riesgo y menor TCO mediante marcos de gobernanza y enfoques estructurados de migración
  • Resultados de negocio medibles en ingeniería de datos, análisis, Genie, Lakehouse y iniciativas de IA/ML
Empezar
Logo de Databricks

Credenciales de Cognizant y fortaleza de sus alianzas

Cognizant presenta una de las prácticas de Databricks mejor valoradas del mercado.

+4.6K

Certificaciones Databricks

+130

Clientes de Databricks a nivel mundial

+7

años de sólida colaboración con Databricks

+30

Databricks Champions impulsa la innovación y las mejores prácticas

Especializaciones en la industria y el producto

Brickbilder - Imagen de migración y modernización

Premios recientes

Manufacturing Partner of the Year 2026

Insurance Partner of the Year 2025

EMEA Innovation Partner of the Year 2025

imagen Databricks winner 202

Aunamos fuerzas para darte un mejor servicio.

Cognizant ha ayudado a organizaciones de diversas regiones e industrias a lograr resultados significativos y medibles utilizando Databricks, incluyendo:

  • Reducción de costes operativos y tiempos de procesamiento
  • Consolidación de plataformas de datos y eliminación de infraestructuras redundantes
  • Mejora de las capacidades de análisis de autoservicio y gobernanza
  • Modelos predictivos de IA/ML que mejoran la precisión, la seguridad y la satisfacción del cliente
  • Procesamiento de datos más rápido, informes en tiempo real y colaboración mejorada

Estos resultados abarcan servicios financieros, retail, bienes de consumo, sanidad, seguros, telecomunicaciones, transporte, investigación de mercado, viajes y alojamientos, medios y comunicaciones, con cobertura en Estados Unidos, Europa, Reino Unido, APAC y América Latina.

Cognizant trae aceleradores preconstruidos que reducen significativamente el esfuerzo migratorio y mejoran la calidad:

  • Migrador de datos empresariales—70–90% ahorro de esfuerzo, 80% automatización, +250TB migrados
  • Intelligence Migration Studio (Script Migrator): reduce el esfuerzo de migración entre un 50% y un 70%.
  • Intelligence migration studio (tool converter): reduce el esfuerzos entre un 40% y un 60%
  • Data validation studio: aceleración del QA entre el 50% y el 70% con pruebas automatizadas 

Cognizant ofrece modernización integral de Databricks, incluyendo:

  • Migración de datos
  • Migración de procesos
  • Validación de datos y procesos end-to-end

Nuestra experiencia abarca plataformas legacy como Teradata, Hadoop, Hive, Oracle, Netezza y SQL Server, así como ecosistemas de nube como AWS, Azure y GCP.

Las ofertas de Databricks de Cognizant abarcan casos de uso tanto horizontales como verticales:

Soluciones horizontales

  • Modernización y gobernanza de datos
  • Colaboración y observabilidad de datos
  • Evaluación de plataformas habilitadas por IA
  • FinOps, IntelliOps y calidad de inteligencia de datos

Soluciones sectoriales

  • Banca y servicios financieros
  • Seguros
  • Telecomunicaciones
  • Industria farmacéutica
  • Fabricación
  • Sector sanitario
  • Retail y bienes de consumo
  • Viajes y alojamientos
  • Medios
  • Comunicaciones

Estas soluciones incluyen análisis impulsados por IA, asistentes generales de IA, modelos predictivos, soluciones Customer 360 y aceleradores de datos específicos del sector.

Por qué Cognizant es el socio preferido para Databricks

Cognizant destaca como socio preferido de Databricks debido a:

  • Escala probada y talento certificado
  • Soluciones Databricks especializadas por sector
  • Centro de Excelencia de Databricks consolidado
  • Fábricas y aceleradoras de migración probadas
  • Excelencia e innovación reconocidas en socios
  • Entrega consistente de resultados empresariales medibles

Para más información sobre este socio estratégico, visita:

Databricks

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Descubre qué pueden hacer por ti nuestras alianzas.

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