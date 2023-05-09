Aceleración de la inteligencia de datos a escala
Cognizant es un socio Platino de primer nivel de Databricks con amplia experiencia global ayudando a empresas a modernizar datos, análisis e inteligencia artificial. Nuestra colaboración combina escala, experiencia certificada, soluciones del sector y aceleradores probadas para ofrecer:
- Consigue valor más rápidamente mediante aceleradores personalizados, factorías de migración y soluciones impulsadas por IA.
- Reducción de riesgo y menor TCO mediante marcos de gobernanza y enfoques estructurados de migración
- Resultados de negocio medibles en ingeniería de datos, análisis, Genie, Lakehouse y iniciativas de IA/ML