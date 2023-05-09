Transformando la ciberseguridad con una automatización inteligente y adaptativa de la seguridad en la era de la IA

Cognizant y CrowdStrike se han asociado para redefinir las operaciones de ciberseguridad empresarial. Al mejorar la plataforma Neuro® Cybersecurity de Cognizant con la plataforma CrowdStrike Falcon®, la alianza ofrece detección de amenazas en tiempo real, operaciones de seguridad nativas en la nube y servicios gestionados escalables. Con un amplio grupo de profesionales formados y certificados, arquitecturas de referencia en seguridad, una biblioteca de manuales de automatización y experiencia en la gestión de grandes clientes conjuntos, la asociación ofrece servicios gestionados basados en plataformas en torno a SIEM de próxima generación, EPP, seguridad en la nube, gestión de exposición e inteligencia artificial, respaldados por un centro global de excelencia y una hoja de ruta conjunta de innovación.