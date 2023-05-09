Saltar al contenido principal Skip to footer
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@6970df4f" Únete a nosotros
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@532ae70b" Noticias
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@6c1d5bed" Eventos
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@59302dc" Inversores
CrowdStrike
Transformando la ciberseguridad con una automatización inteligente y adaptativa de la seguridad en la era de la IA

Cognizant y CrowdStrike se han asociado para redefinir las operaciones de ciberseguridad empresarial. Al mejorar la plataforma Neuro® Cybersecurity de Cognizant con la plataforma CrowdStrike Falcon®, la alianza ofrece detección de amenazas en tiempo real, operaciones de seguridad nativas en la nube y servicios gestionados escalables. Con un amplio grupo de profesionales formados y certificados, arquitecturas de referencia en seguridad, una biblioteca de manuales de automatización y experiencia en la gestión de grandes clientes conjuntos, la asociación ofrece servicios gestionados basados en plataformas en torno a SIEM de próxima generación, EPP, seguridad en la nube, gestión de exposición e inteligencia artificial, respaldados por un centro global de excelencia y una hoja de ruta conjunta de innovación.

Logo de CrowdStrike
Cognizant y CrowdStrike se asocian para impulsar la transformación de la ciberseguridad empresarial

Cognizant y CrowdStrike se han asociado para transformar la ciberseguridad empresarial combinando la plataforma Neuro® Cybersecurity de Cognizant con la plataforma Falcon nativa de IA de CrowdStrike, para automatizar tareas repetitivas y acelerar resultados, ayudando a los equipos de seguridad a recuperar tiempo y redirigir el enfoque hacia iniciativas estratégicas de seguridad.

Leer más
Persona trabajando frente a varias pantallas de ordenador con datos de ciberseguridad
NUESTRAS SOLUCIONES, SERVICIOS Y CAPACIDADES

Aunamos fuerzas para darte un mejor servicio.

Protege los endpoints y para brechas con detección y respuesta avanzadas en entornos empresariales:

  • Detección y respuesta gestionada de endpoints (EDR)
  • Detección y respuesta ampliada gestionada (XDR)
  • Telemetría en tiempo real y manuales automatizados

Entornos híbridos y multicloud seguros que aprovechan una plataforma de protección de aplicaciones nativa en la nube (CNAPP) completa con protección unificada de agentes y sin agentes, desde el código hasta la nube:

  • Administración de la postura de seguridad en la nube (CSPM) gestionada
  • Servicios gestionados de protección de cargas de trabajo en la nube
  • Servicios gestionados de seguridad de aplicaciones y datos

Anticípate a cualquier amenaza con inteligencia global sobre adversarios y una visibilidad total que te permite controlar por completo tu superficie de ataque externa:

  • Servicios gestionados de exposición a amenazas
  • Inteligencia de amenazas como servicio (incluyendo dark web y monitorización de marcas)
  • Gestión de la superficie de ataque externa

Transforma las operaciones SOC con automatización impulsada por la IA y defensa contra amenazas de identidad:

  • SOC como servicio  autónomo liderado por IA/ML
  • Operaciones de SOC agenticas industrializadas
  • Detección y respuesta a amenazas de identidad

Acelera la adopción e innovación de la IA asegurando la superficie de ataque de IA:

  • Detección avanzada para proteger contra la inyección de prompts, filtraciones de datos, alineación de temas y contenido malicioso
  • Controles de gobernanza, agentes y aplicaciones inigualables
  • Bloquea interacciones inseguras, detén las amenazas, preve la exfiltración y aplica automatización basada en políticas

Para más información sobre este socio estratégico, visita:

CrowdStrike

Continúa con la conversación

Descubre qué pueden hacer por ti nuestras alianzas.

Por favor, introduce tu nombre.
Por favor, escribe tu email.
Por favor, especifica el nombre de tu organización.
Por favor, escribe un número de contacto.
Por favor, selecciona región.
Por fvaor, elige un tipo de consulta.
Por favor, escoge un subconsulta.
Selecciona la casilla de verificación de consentimiento de privacidad.

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la política de privacidad y los términos de servicio de Google.