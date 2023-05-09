Cliente cero

Por qué la transformación impulsada por la IA es importante para nosotros
Desde los cambios en el comportamiento de los consumidores hasta la transformación de nuestra forma de trabajar, la IA está acelerando el progreso e impulsando nuevas vías de crecimiento. En Cognizant, redefinimos continuamente lo que significa ser una empresa moderna en una era marcada por la constante evolución tecnológica. Por eso pusimos en práctica esos conocimientos dentro de Cognizant.
Como nuestros clientes, nos enfrentamos a la parte difícil: convertir la innovación en IA en una operación gobernada y a escala, explorando siempre cómo salvar la brecha entre la inversión en IA y la obtención de valor empresarial a partir de la IA. Como tú, estamos navegando por la disrupción impulsada por la IA y las oportunidades que crea en la estrategia de inversión, las operaciones y la fuerza laboral.