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Cliente cero
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Por qué la transformación impulsada por la IA es importante para nosotros

Desde los cambios en el comportamiento de los consumidores hasta la transformación de nuestra forma de trabajar, la IA está acelerando el progreso e impulsando nuevas vías de crecimiento. En Cognizant, redefinimos continuamente lo que significa ser una empresa moderna en una era marcada por la constante evolución tecnológica. Por eso pusimos en práctica esos conocimientos dentro de Cognizant.
Como nuestros clientes, nos enfrentamos a la parte difícil: convertir la innovación en IA en una operación gobernada y a escala, explorando siempre cómo salvar la brecha entre la inversión en IA y la obtención de valor empresarial a partir de la IA. Como tú, estamos navegando por la disrupción impulsada por la IA y las oportunidades que crea en la estrategia de inversión, las operaciones y la fuerza laboral.

 

Nuestra hoja de ruta hacia la empresa agéntica

Creemos que el camino de la IA para la mayoría de las empresas avanza a lo largo de tres vectores interconectados. La mayoría de las empresas madurarán en cada uno de estos vectores simultáneamente en lugar de en orden lineal y sucesivo:

Productividad en el desarrollo de software

  • Aplicar IA a ciclos de software para aumentar la productividad
  • Los incrementos de productividad se reinvierten en el crecimiento corporativo
  • Estos ahorros financian proyectos de innovación impulsados por la IA agéntica

Migración a la capa agente

  • Mover la lógica de negocio de la capa tradicional de software como servicio (SaaS) a una capa SaaS nativa o agéntica personalizada
  • Los agentes se integran con el capital humano y datos estructurados/no estructurados, creando áreas de oportunidad más amplias
  • El desarrollo está orientado a resultados y comportamientos, es iterativo y requiere una supervisión continua.

Acceso a nuevos grupos de talento.

  • La capa agente es un multiplicador de la capa de software
  • Combinar capital agente y capital humano puede crear nuevos ciclos de externalización
  • Ejemplo: Atención al cliente transformada en un modelo de agente a humano 65–35
NUESTRO VIAJE

Cómo lo construimos y seguimos construyendo

Trabajamos deliberadamente los tres vectores. Para cada uno, preguntamos cómo adelantarnos a las necesidades de los clientes y fomentar la innovación gestionando la demanda, los marcos y la arquitectura. Y también valoramos el lado humano: cómo involucrar y apoyar a nuestros colaboradores, y cómo la IA transformaría nuestra estructura y la forma en que trabajamos.

Potenciar a nuestro personal

Reimaginamos nuestra plantilla, colaborando en toda la empresa para transformar nuestra forma de trabaja., cómo lo hicimos:

  • Participación de 50K en el evento Vibe Coding
  • Innovación y laboratorios avanzados de IA
  • +50K certificados por L&D y mejora de habilidades
  • Centro centralizado de IA y recursos

Impulsar mayores niveles de productividad

Seguimos aprovechando la capacidad analítica de IA para información en tiempo real, toma de decisiones y mitigación de riesgos:

  • 256 casos de uso completados a nivel empresarial, +10 nuevos agentes desplegándose mensualmente
  • Caída del 67% en incidentes graves en 15 meses
  • Ingeniería de procesos de negocio y contexto
  • Ciclo de vida de desarrollo de agentes
  • Arquitectura multi-agente segura
  • Certificación ISO 42001

Despliegue de agentes clave específicos de función

Finanzas

Análisis financieros en tiempo real usando preguntas en lenguaje natural

Recursos humanos

Respuestas en tiempo real habilitadas por IA a preguntas difíciles y complicadas de RRHH

TI

Un asistente de IA que está en el corazón del recorrido del empleado

Legal

Inteligencia contractual, gestión, calidad, búsqueda y análisis

Marketing

Edición de imágenes con IA diseñada para la velocidad del negocio actual

Marketing

Creación automatizada e inteligente de audiencias para los profesionales del marketing 

Marketing

Enseñando a asociados cómo redactar artículo de opinión a gran escala

Operaciones

Gobernanza de IA agéntica para gestionar riesgos y ejecutar a gran escala

Operaciones

Gestión del conocimiento habilitada por IA para organizaciones de entrega

Operaciones

Entrevistas con IA que agilizan la contratación de forma rápida, justa y transparente 

Ventas y marketing

Orientación de procesos agentificados, información sobre higiene de datos y ventas

Operaciones

IA en acción: Mejorar la experiencia del asociado con IA generativa

Operaciones

Guía de AppSec impulsada por IA que ofrece respuestas SDLC fiables, 24/7

Operaciones

Validación automatizada de controles para el entorno actual de riesgos y regulación

Operaciones

Un centro impulsado por IA para auditorías basadas en insights y flujos de trabajo optimizados

Implementamos un framework de realización de valor de la IA generativa para medir el progreso

PRODUCTIVIDAD

30%–50%

se espera un aumento del código generado por IA para 2028

ADOPCIÓN

~50%

de desarrolladores pasarán a roles de ingeniería contextual y arquitecto de soluciones

EFICIENCIA

60%–70%

reducción de las incidencias de TI tradicionales gracias a la resolución mediante IA generativa

LECCIONES APRENDIDAS

Cinco lecciones ganadas con esfuerzo

Estamos aprendiendo y adaptándonos continuamente al cambio en nuestro camino de transformación de la IA. Aquí tienes algunas lecciones clave aprendidas que puedes usar para moldear tus iniciativas de IA:

Haz espacio para aprender y fracasar

El desarrollo de agentes de IA ha demostrado ser una actividad que requiere una importante inversión de tiempo por parte de las áreas de negocio y un mayor apoyo en ingeniería de prompts, formación y definición del contexto. Nuestro AI Fluency Dashboard ofrece a los profesionales una forma sencilla de comprender en qué punto se encuentran en su proceso de adopción de la IA.

Posicione esta iniciativa como una prioridad estratégica, respaldada desde la alta dirección, para que los expertos de negocio puedan dedicar más tiempo a la formación, las pruebas y la gobernanza de los casos de uso.

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Muestra tus avances

Aunque los primeros casos de uso de IA redujeron el trabajo manual, la mayoría de nuestros asociados tienen una interacción limitada con los procesos internos, lo que crea la percepción de que no habíamos avanzado mucho.

Cuenta tu historia. Destaca los casos de uso y su impacto para mejorar la percepción de tus esfuerzos y hacer que las nuevas capacidades sean identificables.

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Mantén siempre la supervisión humana

Mantener a una persona en el proceso de decisión es aún más importante cuando buscamos obtener procesos y resultados deterministas utilizando modelos de IA probabilísticos. Nuestro marco de IA responsable TRUST ayuda a regular el ciclo de vida global de la IA.

Establece marcos de gobernanza similares desde el principio con objetivos finales en mente. Luego detecta y limita las alucinaciones ajustando la explicabilidad, identificando al propietario correcto y asignando el ancho de banda necesario.

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Controla los costes operativos

La industria está comenzando a establecer modelos de precios para estos nuevos servicios, mientras que actualmente hay una prisa por otorgar licencias para ganar cuota de mercado.

Sigue siendo conservador con los costes operativos y evita la dependencia de socios, que podría suponer sorpresas financieras. Este es el motivo por el que incorporamos la disciplina AIFinOps en nuestro enfoque: previsibilidad en el consumo de tokens, gobernanza de los costes de inferencia y enrutamiento de modelos para mantener la eficiencia económica a medida que se escala.

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Gestiona el cambio para que se mantenga

En Cognizant, hacer que la transformación de la IA durara requirió más que un plan de despliegue. El desarrollo basado en prompts cambia cómo funciona toda la organización—no solo TI—y mantenerlo requirió patrocinio directo de CEOs y alianzas de casos de uso en todas las funciones corporativas.

Convierte la transformación impulsada por la IA en una prioridad estratégica liderada desde la alta dirección y colabora con todas las áreas de negocio, no solo con los equipos tecnológicos. Trata la gestión del cambio como una disciplina continua: Las organizaciones que sostienen la transformación de la IA son las que nunca dejan de invertir en ella.

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Da el primer paso

Atender a los clientes con una mirada hacia el futuro, sin perder de vista el pasado, es una promesa ambiciosa. Pero las capacidades digitales actuales ofrecen un potencial enorme que no deja de crecer.

Hablemos de cómo lo digital puede impulsar tu negocio.

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