Cliente cero

El desarrollo de agentes de IA ha demostrado ser una actividad que requiere una importante inversión de tiempo por parte de las áreas de negocio y un mayor apoyo en ingeniería de prompts, formación y definición del contexto. Nuestro AI Fluency Dashboard ofrece a los profesionales una forma sencilla de comprender en qué punto se encuentran en su proceso de adopción de la IA.

Posicione esta iniciativa como una prioridad estratégica, respaldada desde la alta dirección, para que los expertos de negocio puedan dedicar más tiempo a la formación, las pruebas y la gobernanza de los casos de uso.