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Global Capability Centers
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Wir sind KI-Entwickler für Ihr GCC

KI-Investitionen nehmen an Fahrt auf. Für Unternehmen besteht die eigentliche Herausforderung jedoch nicht mehr im Zugang zu Technologie, sondern in der Fähigkeit, KI im spezifischen Kontext ihres Geschäfts zum Funktionieren zu bringen.
Für GCCs bestimmen Unternehmensprioritäten, Governance, Talente und Transformationsmandate, wie viel Wert KI schaffen kann. Ohne diese Ausrichtung erzeugt KI zwar Aktivität, aber keinen Nutzen.
Wir haben über drei Jahrzehnte GCC-Expertise in verschiedenen Branchen, Betriebsmodellen und Transformationszyklen. Als AI Builder für Ihr GCC kombinieren wir diese umfangreiche Expertise mit kontextreicher KI, um Ambitionen in messbare Wirkung zu verwandeln und Ihr GCC in einen zukunftsfähigen Motor zur Erzielung von Unternehmensvorteilen.

Der Cognizant-Vorteil

Vier Personen sitzen an einem Versammlungstisch und führen eine Diskussion.

GCC-Kontext, der die Ergebnisse beschleunigt

Ermöglichen Sie ein schnelleres, intelligenteres GCC-Wachstum über den gesamten Lebenszyklus, unterstützt von Intelligenz aus drei Jahrzehnten, die schneller Ergebnisse bringt.

Diese Intelligenz ermöglicht selbstbewusste Entscheidungen mit verringerten Risiken in den wichtigsten Momenten:

  • Betriebsmodell und Standortstrategie
  • KI-Integration und Industrialisierung
  • Talentarchitektur und Kompetenzentwicklung 
  • Governance, Kontrollen und Risikomanagement
30+

Jahre groß angelegter GCC-Operationen

90–180

Tage zum Aufbau eines voll funktionsfähigen GCC

Drei Kollegen stehen in einem modernen Büro und führen ein Gespräch.

KI, die die Wertschöpfung beschleunigt

Als AI Builder agentisieren wir KI im großen Maßstab und beschleunigen die GCC-Reife von Anfang an. Unsere KI-Beschleuniger integrieren Automatisierung und verantwortungsvolle Governance, und unsere KI-Fabrik verkürzt die Wertschöpfungszeit von Monaten auf Wochen.

Unabhängig davon, ob Sie ein neues oder ein bestehendes GCC besitzen – wir helfen Ihnen, Pilotprojekte in die Produktion zu überführen, KI verantwortungsvoll zu integrieren, KI-fähige Talente aufzubauen und messbare Ergebnisse zu liefern.

400+

Kunden, die unsere KI-Plattformen der nächsten Generation nutzen

30 %–50 %

Steigerung der Softwareentwicklungsproduktivität

Drei Personen sitzen an einem Versammlungstisch und führen eine Diskussion.

Arbeitsplätze, die auf Innovation ausgelegt sind

Leistungsstarke GCCs benötigen Umgebungen, die auf Denken, Zusammenarbeit und Innovation ausgelegt sind. Wir schaffen KI-gestützte Arbeitsplätze, die kontrollierte Intelligenz in die alltägliche Arbeit integrieren und Potenzial in Leistung verwandeln.

2

Fortgeschrittene KI-Labore

10

Innovationsstudios

Eine junge weibliche Geschäftsfrau, die auf einen großen Bildschirm mit Datenanalyse-Dashboards schaut

Talent, das KI-Ambitionen in Taten umsetzt.

Damit ein GCC KI-Wert freisetzen kann, benötigt es zukunftsfähige Talente. Technologie gibt die Richtung vor, doch Talent steuert die Geschwindigkeit.

Als AI Builder ermöglichen wir kontinuierliche Weiterbildung, KI-orientierte Wissensökosysteme und eine innovationsorientierte Kultur, die GCC-Talente darauf vorbereitet, Wirkung für das ganze Unternehmen zu erzielen.

350 Tsd.+

Mitarbeitende weltweit

8 Mio.+

Stunden KI-Lernen absolviert

Foto mit Langzeitbelichtung einer kurvigen Straße bei Sonnenuntergang, das lebendige Farben zeigt, die sich im Himmel vermischen.

Ein schnellerer Weg zur GCC-Reife basierend auf bewährten Playbooks

Wir bringen ein leistungsstarkes Ökosystem aus Hyperscalern, KI-Innovatoren und Fachexperten zusammen, kombiniert mit Playbooks, die im Laufe von drei Jahrzehnten verfeinert wurden, um GCCs beim verantwortungsvollen Auf- oder Ausbauen zu unterstützen.

Unser Ansatz bietet einen bewährten, risikoreduzierten Weg zur Reife in den Bereichen operative Modelle, Governance, KI-Integration, Automatisierung, Risiko, Compliance und Innovation im großen Maßstab.

Globale Ebene. Lokale Reichweite.

Mit über 350.000 Mitarbeitenden weltweit und einer starken Präsenz in Großstädten und schnell wachsenden Technologiezentren verbindet Cognizant globale Schlagkraft mit tiefem regionalem Verständnis. Dies ermöglicht es GCCs, mit Zuversicht zu skalieren und auf Markteinblicke, fundierte Standortstrategien und über drei Jahrzehnte Erfahrung in operativer und digitaler Transformation zurückzugreifen.
Durch globale Partnerschaften und die Einbindung lokaler Ökosysteme stärken wir die zukünftige Kompetenzbereitschaft, beschleunigen die Leistungsentwicklung und stellen sicher, dass die KI-Einführung auf den operativen Realitäten und strategischen Prioritäten jedes GCC basiert.

30+

Jahre groß angelegter globaler Operationen

115+

Niederlassungen weltweit

240 Tsd.+

Mitarbeitende in Indien

25 Mio.+

Quadratmeter verwalteter Arbeitsbereich

GCC-Dienstleistungen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind

GCC-Strategie und -Bauplan

Schaffen Sie von Anfang an das richtige Fundament, indem Sie die Vision, den Umfang und den Geschäftsplan Ihres GCC definieren. Entwerfen Sie die Standort- und Talentarchitektur, das Betriebsmodell, die Governance und den Risikorahmen sowie eine phasenweise Roadmap und eine klare Investitionsplanung.

Drei Fachleute, die an Desktop-Computern in einem Büro arbeiten
Aufbau neuer GCCs und End-to-End-Support

Bauen Sie ein neues GCC mit Unterstützung für den gesamten Lebenszyklus auf. Von der Unternehmensgründung und -Compliance bis hin zur Stabilisierung von Immobilien, Talenten, Technologie und operativen Modellen helfen wir Ihnen, schnell und selbstbewusst zu starten.

Zwei Fachkräfte, die ein Robotersystem montieren und kalibrieren.
Build-Operate-Transform-Transfer

Sichern Sie den GCC-Besitz durch BOTT ab, einen bewährten, risikoarmen Ansatz. Wir konstruieren, betreiben und entwickeln den Betrieb weiter, stabilisieren die Bereitstellung und Governance, wenden branchenführende Praktiken an und übertragen das Eigentum, sobald das GCC die optimale Reife erreicht hat.

beleuchteter Serverraum
JV- und Partnermodelle

Beschleunigen Sie den Markteintritt durch Partnerschaften. Wir unterstützen JV-Strukturierungen, Governance und Compliance-Rahmenwerke und bieten gleichzeitig Talent-, Übergangs- und Skalierungsfähigkeiten, um von Partnern geführten GCC-Modellen zum Erfolg zu verhelfen.

Fachleute, die sich im Büro die Hände schütteln
M&A-geführtes GCC-Enablement

Integrieren Sie mit Zuversicht. Wir optimieren GCC-Integrationen nach Übernahmen oder Ausgliederungen. Wir bringen Betriebsmodelle, Talente und Technologie in Einklang und bieten gleichzeitig strukturierte Stabilisierung, um die Kontinuität zu wahren und die Leistung zu beschleunigen.

Zwei Fachleute analysieren Graphen im größeren Bildschirm
GCC-Expansion und -Skalierung

Skalieren Sie mit Zuversicht. Wir unterstützen ein schnelles Wachstum über Funktionen, Fähigkeiten und Standorte hinweg mit bewährten Bereitstellungsmodellen, um die Kapazität zu erweitern, die Kompetenz zu stärken und die Wirkung zu steigern, ohne die Dynamik zu beeinträchtigen.

Eine moderne Büroumgebung mit professionellem Arbeitsplatz.
GCC-Transformation und -Optimierung

Steigern Sie die Leistung dort, wo es drauf ankommt. Wir überarbeiten Betriebsmodelle, optimieren Kosten und Produktivität, integrieren KI-basierte Automatisierung, digitalisieren und stärken die Governance, um messbare, nachhaltige Ergebnisse zu erzielen.

Aufnahme von unten eines modernen Glasbürogebäudes
Kollaboratives hybrides GCC-Modell

Entwickeln Sie sich mit gemeinsamem Eigentum weiter. Gemeinsam betreiben und transformieren wir ausgewählte GCC-Funktionen durch ein kollaboratives hybrides Modell, beschleunigen den Fortschritt und bauen interne Fähigkeiten auf, die Geschwindigkeit mit langfristiger Unabhängigkeit in Einklang bringen.

Eine Person, die in einem Büro an einem Laptop arbeitet.
Unterstützung der GCCs bei Ausgliederung und Übergang

Vollziehen Sie den Übergang mit Selbstvertrauen. Wir managen die Belegschaft, Prozesse, Risiken und Compliance, um einen nahtlosen Wissensaustausch, Kontinuität und operative Stabilität während der Veränderung zu gewährleisten.

Fachleute, die in einem modernen Büro an einem Laptop arbeiten.
GCC-Monetarisierung und -Wertrealisierung

Maximieren Sie den Wert mit Klarheit. Wir helfen dabei, durch Kostenoptimierung, Asset-Rationalisierung und Neuausrichtung des Betriebsmodells Renditen zu erzielen und bestehende Fähigkeiten in nachhaltige geschäftliche Auswirkungen umzuwandeln.

Fachleute, die in einem Besprechungsraum diskutieren.
GCC-Übergang und kontrollierter Exit

Verwalten Sie GCC-Exits mit Zuversicht. Wir übernehmen die operative Verantwortung, stabilisieren die Bereitstellung und führen einen disziplinierten Übergang durch, wobei wir die Geschäftskontinuität durch eine reibungslose, vorhersehbare Übergabe sichern.

Bürogebäude

Unsere GCC-Microservices

Mit unserer umfassenden Einstellungsunterstützung können Sie GCC-Talente schnell aufbauen und skalieren. Von der Personalplanung und der lateralen Einstellung bis hin zu Hintergrundüberprüfungen, Onboarding und Einstellungsabläufen vereinfachen wir den gesamten Prozess durch KI-gestützte Beschaffung und Screening, um die Einstellung zu beschleunigen.

Führen Sie problemlos konforme GCC-Operationen durch. Wir verwalten Finanzen, Buchhaltung, Steuern, Rechtliches, regulatorische Berichterstattung, Unternehmensgründung und Governance mithilfe von Automatisierung und digitalen Arbeitsabläufen. Dies verbessert die Effizienz, Genauigkeit und Kontrolle über Backoffice-Funktionen hinweg.

Entwickeln Sie skalierbare, menschenorientierte Personalfähigkeiten. Wir unterstützen Richtlinien, Gehaltsabrechnungen, Sozialleistungen, Personalplanung, Lernen, Engagement und Wohlbefinden – angetrieben von analytisch gestützten Erkenntnissen, um eine gesunde, leistungsstarke und zukunftsfähige GCC-Belegschaft aufzubauen.

Baue Sie durchgängig eine starke GCC-Marke auf. Wir unterstützen Arbeitgeberbranding, lokales Marketing, soziale Medien, Kommunikations- und Engagement-Programme – und helfen Unternehmen, Talente anzuziehen, die Sichtbarkeit zu stärken und eine konsistente Markenpräsenz in allen Märkten zu schaffen.

Bauen Sie eine zukunftsfähige IT auf, die skalierbar und sicher ist. Wir liefern Netzwerke, Sicherheit, Geräte, Kollaborationstools, AV- und IT-Operationen, die nach Cloud-First- und Zero-Trust-Prinzipien gestaltet sind, um Ihr GCC widerstandsfähig, vernetzt und sicher zu halten.

Vereinfachen Sie den täglichen Betrieb im GCC. Wir verwalten Beschaffung, Lieferanten, Einrichtungen, Transport, Versorgungsunternehmen und Baustellenservices mit Prozessautomatisierung und digitalen Steuerungen, um Effizienz, Zuverlässigkeit und operative Transparenz zu steigern.

Stärken Sie die Führungskompetenz in Ihrem GCC. Wir unterstützen die Einstellung von Führungskräften, Coaching, Organisationsgestaltung, Leistungsmanagement, Produktivitätsdashboards und innovationsorientierte Governance und helfen dabei, leistungsstarke Teams und starke Führungsgrundlagen in großem Umfang aufzubauen.

Schaffen Sie moderne, erfahrungsorientierte Arbeitsplätze. Wir kümmern uns um Bürodesign, Aufbau, Audits, Facility Management, Branding und Arbeitsplatzerlebnis im Einklang mit hybriden, flexiblen und Digital-First-Arbeitsweisen.

Beschleunigen Sie die GCC-Reife mit KI-geführter Transformation. Wir liefern Automatisierung, intelligente Arbeitsabläufe, analysegesteuerte Entscheidungsfindung und agentengestützte KI in den Bereichen Betrieb, Personalwesen, Finanzen und Dienstleistungen – und helfen GCCs, sich von Kostenstellen zu Innovationszentren zu entwickeln.

Erhalten Sie fachkundige Beratung über den gesamten Lebenszyklus der GCC. Wir unterstützen Marktbewertung, Aufbaustrategie, Gestaltung des Betriebsmodells, Transformationsplanung, Risikomanagement und Wertrealisierung und helfen Ihnen, in jeder Phase sichere Entscheidungen zu treffen.

Lösungen für jede Branche

Bank- und Finanzwesen

GCCS im Bank- und Finanzwesen, die Compliance-orientierte, KI-geführte, skalierbare Abläufe ermöglichen, bei denen Produktivitätssteigerungen mit der Governance-Strenge kombiniert werden, die im Finanzdienstleistungsbereich erforderlich ist.

Mann bezahlt seine Rechnung am Geldautomaten-Kartenleser
Gesundheits­wesen

GCCs im Gesundheitswesen, die sichere, KI-gesteuerte Innovationen ermöglichen, gepaart mit dem Datenschutz, der Qualität und der regulatorischen Strenge, die notwendig sind, um die Versorgung und die Patientenergebnisse zu verbessern.

Ärzte diskutieren
Versicherungen

GCCs im Versicherungswesen, die Underwriting, Schadens- und Policenmanagement durch KI-gesteuerte Fähigkeiten modernisieren und gleichzeitig Risikomanagement, regulatorische Compliance und digitale Transformation stärken.

Versicherungsagent, der mit einem Kunden spricht
Life Sciences und Pharma

GCCs im Life-Sciences- und Pharmabereich, die KI-gesteuerte klinische Abläufe, Pharmakovigilanz und Transparenz in der Lieferkette fördern, mit Governance, die eine verantwortungsvolle Skalierung von Innovationen ermöglicht.

Techniker mit einem Mikroskop.
Einzelhandel und Verbraucher

GCCs im Einzelhandel, die Merchandising, Lieferkette, Analysen, Finanzen und E-Commerce orchestrieren und das Kundenerlebnis mit KI-gesteuerter Agilität und Effizienz verbessern.

Frauen, die Kleidung von einem Bildschirm in einem Einzelhandelsgeschäft auswählen
Kommunikation, Medien und Technik

GCCs in Kommunikation, Medien und Technologie, die KI-gestützte Produktentwicklung, Plattformbetrieb, Analysen, digitale Dienstleistungen und Kundensupport in sich entwickelnden Ökosystemen beschleunigen.

Telekommunikationsturm
Fertigung

GCCs in der Fertigung, die Engineering, Lieferkette und Beschaffung modernisieren und KI-gestützte Sichtbarkeit, Resilienz und Kontrolle über globale Abläufe hinweg fördern.

Robotik in Fertigungsfabrik
Energie und Versorger

GCCs in der Energie- und Versorgungsbranche, die Asset Management, Analysen und regulatorische Berichterstattung voranbringen und KI-gesteuerte Abläufe in traditionellen und sich entwickelnden Energieumgebungen ermöglichen.

Eine Frau, die ihr Elektroauto auflädt

Auszeichnungen und Ehrungen

Als führendes Unternehmen im NelsonHall NEAT 2026 GCC Services-Bericht anerkannt
  • Marktführer im End-to-End-GCC-Lebenszyklus
  • Führendes Unternehmen für sofortigen Kundennutzen und Zukunftsbereitschaft
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NelsonHall NEAT Leader 2026 GCC Services

GCC-Perspektiven

BLOG

Das große KI-Missverständnis und warum AI Builder unerlässlich sind

Die Vorstellung, dass Führungskräfte ein handelsübliches KI-Modell nehmen und komplexe Probleme lösen können, ignoriert die Realität großer Unternehmen.

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BLOG

4 Herausforderungen, die eine selbstgebaute GCC-Strategie entgleisen lassen können

Beim Aufbau eines Global Capability Center müssen Unternehmen die verborgenen Faktoren verstehen, die entscheidend für ihren Erfolg sind.

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Serverraum

BLOG

Die strategische Rolle der GCCs in Life Sciences

Wir betrachten drei kritische horizontale Fähigkeiten, die die vertikale Transformation vorantreiben.

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Abstrakter blauer Hintergrund mit einem Muster miteinander verbundenen sechseckigen Formen.

FAQs

Ein Global Capability Center (GCC) ist eine Erweiterung des Unternehmens, die gegründet wird, um Kerngeschäft, technologische und digitale Kompetenzen aufzubauen und einzusetzen. Es vereint qualifizierte Talente, Fachwissen und Technologie, um Ergebnisse zu erzielen, die eine zentrale Bedeutung für das Unternehmen haben. GCCs wechseln zunehmend von Ausführungsunterstützung hin zum Besitz von Fähigkeiten, Plattformen und Ergebnissen. Leistungsstarke GCCs arbeiten mit klaren Entscheidungsrechten, gemeinsamer Governance und Verantwortlichkeit im Hinblick auf Produkte, KI, Risiko und Kundenergebnisse und fungieren als Innovationszentren, in denen Unternehmenslösungen verantwortungsvoll gebaut, getestet und skaliert werden.

Ein Global Capability Center (GCC) unterscheidet sich sowohl in Struktur als auch in der Absicht von traditionellem Outsourcing. Outsourcing ist typischerweise darauf ausgelegt, definierte Prozesse in von Anbietern verwalteten Modellen auszuführen, während ein GCC als dedizierte Unternehmensfähigkeit mit Eigentum an Talenten, geistigem Eigentum, Kerngeschäft und Technologiefunktionen etabliert wird.

Indien ist ein führendes Ziel für Global Capability Centers, da sich der Fokus über die Skalierung hinaus auf den Aufbau, den Besitz und die Weiterentwicklung von Kernkompetenzen für Unternehmen verlagert. Es bietet qualifizierte Talente, technische Kompetenz und Ökosystemreife, sodass GCCs Arbeit übernehmen können, die zunehmend Bedeutung für die Unternehmensergebnisse hat. Sein Vorteil erstreckt sich nun über die Effizienz hinaus auf den Aufbau von KI-Fähigkeiten im großen Maßstab, Produkt- und Plattformbesitz für geschäftskritische Abläufe sowie die Bereitstellung innerhalb komplexer regulatorischer und operativer Rahmenbedingungen.

Wir bieten eine umfassende Palette von Engagement-Modellen, die auf unterschiedliche Geschäftsbedürfnisse zugeschnitten sind, von Greenfield- und Brownfield-Setups bis hin zu Build-Operate-Transfer, Joint Ventures, partnergeführten Ansätzen, M&A und Ausgliederungsunterstützung. Unsere GCC-Modelle ermöglichen zudem Flexibilität in jeder Phase der Entwicklung. Diese Vielfalt an Möglichkeiten ermöglicht es der Kundschaft, Ansätze zu wählen, die am besten zu ihren Unternehmensprioritäten passen.

Unsere Engagement-Modelle sind darauf ausgelegt, eine stufenweise Expansion zu unterstützen, sodass Unternehmen schrittweise Fähigkeiten ausbauen und Betriebsmodelle ohne Unterbrechung weiterentwickeln können. 

Ja. Wir ermöglichen eine KI-geführte Transformation in GCCs durch einen strukturierten, durchgängigen Ansatz, der KI-Bereitschaftsbewertungen, Automatisierung im großen Maßstab, Fahrpläne für digitale Reife und den Einsatz fortschrittlicher KI-Lösungen umfasst, einschließlich agentengestützter KI für Betrieb und Supportfunktionen.

Unser Ansatz ist darauf ausgelegt, GCCs dabei zu unterstützen, die operative Effektivität in Engineering, Analytics und Geschäftsabläufen zu steigern und ihre Entwicklung zu innovationsorientierten, wertschöpfenden Zentren zu beschleunigen. Während die KI-Investitionen weiter zunehmen, ist das eigentliche Unterscheidungsmerkmal für Unternehmen nicht der Zugang zu Technologie, sondern die Fähigkeit, KI im einzigartigen Kontext des Unternehmens zu operationalisieren. Als AI Builder für GCCs vereinen wir tiefgehende GCC-Expertise und kontextgesteuerte KI-Fähigkeiten, um Unternehmensprioritäten, Governance-Rahmen, Talentmodelle und Transformationsmandate in Einklang zu bringen.

Wir unterstützen GCCs in den Bereichen Bankwesen und Finanzdienstleistungen, Versicherung, Gesundheitswesen und Life Sciences, Einzelhandel und Konsumgüter, Kommunikation, Medien und Technologie, Fertigung und Energie mit Kompetenzen, die auf branchenspezifische Anforderungen und regulatorische Kontexte zugeschnitten sind.

Die meisten Reisen beginnen mit der Entdeckung und Bewertung, gefolgt von GCC-Strategie und -Blueprinting, Auswahl des Engagement-Modells sowie Aufbau und Übergang. Darauf folgen Skalierung und Optimierung, wodurch GCCs sich entsprechend den Unternehmensprioritäten und Betriebsmodellen weiterentwickeln können.

Um zu besprechen, wie wir Ihrer Organisation bei der Einrichtung oder Skalierung von GCCs helfen können, füllen Sie bitte die Angaben hier aus. Das Team wird sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen, um die nächsten Schritte zu besprechen.

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Um zu besprechen, wie Cognizant Ihrer Organisation beim Aufbau oder Skalieren von GCCs helfen kann, füllen Sie bitte die untenstehenden Informationen aus. Wir werden uns dann mit Ihnen in Verbindung setzen.

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