SAP Human Experience Management Services

Überdenken Sie Ihre HR-Strategie, um das Engagement für hervorragende Ergebnisse zu steigern. Im heutigen, sich schnell verändernden Geschäfts­umfeld investieren Unternehmen stark in die Verbesserung der Mitarbeiter:innen­erfahrung. Die Gig Economy und der Fokus auf gemischte Belegschaften stellen das Talentmanagement vor Herausforderungen und schaffen eine Lücke zwischen hohen Erwartungen und tatsächlicher Leistung. Cognizant bietet einen einzigartigen Ansatz für die von SuccessFactors geleitete HR-Transformation durch Beratung, Technologie­aktivierung und Prozess­management, der dazu beiträgt, HR von einer Verwaltungsfunktion in eine strategische Funktion umzuwandeln. Unsere bewährten Assets und Frameworks op­ti­mieren die Bereitstellung und etablieren Best Practices, die eine digitale Belegschaft für die Zukunft fördern. Unsere Technologie dient als Wegbereiter, der effizient optimale Ergebnisse liefert, die auf die HR-Exzellenz­ziele und verschiedene kulturelle Kontexte abgestimmt sind.