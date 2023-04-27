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Innovation
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Technologieleistung ist Unternehmensleistung

Die heutige Geschäfts­landschaft ist geprägt von ständiger Disruption und schnellem Wandel. Kund:innen haben hohe Erwartungen an Geschwindigkeit, Innovation und nahtlose digitale Erlebnisse. Um wettbewerbs­fähig zu bleiben, müssen Unternehmen auf Agilität, Effizienz und kontinuierliche Innovation setzen.

In diesem Zusammenhang entwickelt sich die Software­entwicklung zu einer echten Supermacht, die Unternehmen dabei hilft, die für den Erfolg erforderlichen Veränderungen vorzu­nehmen.  

Durch die Einführung eines ingenieurzentrierten IT-Betriebsmodells kann Ihr Unternehmen agiler und reaktions­schneller werden, innovativere Produkte und Dienst­leistungen liefern, effizienter arbeiten und hochqualifizierte IT-Talente anziehen und halten.

Kunden-Storys über Innovationen lesen

Den Wandel vorantreiben, um einen Wettbewerbs­vorteil zu erzielen

Generative Erlebnisse, intelligente Agenten und fortschrittliche Robotik verändern die Art und Weise, wie Arbeit erledigt wird.

Die Einführung von Konzepten wie Site Reliability Engineering (SRE), Full Stack Engineering, Infrastructure as Code und Software Development Engineering in Test (SDET) hilft CIOs, ihren IT-Betrieb zukunftssicher zu machen und dem Unternehmen zum Erfolg zu verhelfen.

Unsere Expert:innen nutzen Software-Engineering, KI und Automatisierung, um Folgendes zu unterstützen:

  • Ermöglichen Sie die Entwicklung integrierter, durchgängiger digitaler Systeme, die von der Idee bis zur Ausführung reichen
  • Implementieren Sie KI-Agenten, die nahtlos mit Menschen zusammenarbeiten können
  • Integrieren Sie die kontinuierliche Verbesserung und Optimierung integrierter Systeme
  • Sicherstellen, dass Engineering-Prozesse transparent, konform und zuverlässig bleiben

Wie Software-Engineering die Unternehmensleistung steigert

Beschleunigen Sie die Markteinführung

Verkürzen Sie die Zeit von der Idee bis zur Markteinführung mit agilen Engineering-Praktiken.

Symbol für den Beschleu­nigungs-Tachometer
Differenzierte Innovation

Entwickeln Sie innovativere Funktionen, die Ihre Angebote von anderen abheben.

Leuchtendes Glühbirnensymbol
KI-gestützte Effizienz

Nutzen Sie KI und Automatisierung, um Prozesse zu rationalisieren und die Produktivität zu steigern.

Gehirn mit Mikrochip-Symbol
Adaptiver Betrieb

Transformieren Sie den IT-Betrieb mit SRE für mehr Agilität.

Technisches Zahnradsymbol

Transformieren mit Flowsource

Cognizant Flowsource ist eine KI-gestützte Full-Stack-Plattform für den Lebenszyklus der Softwareentwicklung für die Softwareentwicklung der nächsten Generation. Geben Sie Designer:innen, Ingenieur:innen und Produktbesitzer:innen alles, was sie brauchen, um schnell und mit Fokus auf geschäftliche Aus­wirkungen die Software von morgen zu entwickeln.

Entdecken Sie unsere Lösungen

Gespräch fortsetzen

Lassen Sie uns besprechen, wie wir Ihnen helfen können, Software-Engineering in einen Wertschöpfungsmotor für Ihr Unternehmen zu verwandeln.

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