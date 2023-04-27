Partnerschaft für Erfolg mit skalierbarer Unternehmens-KI

Die Cognizant Neuro AI Enterprise Core Plattform unterstützt Sie dabei, wichtige Chancen in Sachen KI zu identifizieren und eine klare, umsetzbare Transformationsstrategie zu erarbeiten, während unser Ansatz intensiver Beratung sicherstellt, dass jede Initiative mit Ihren strategischen Prioritäten abgestimmt ist und messbare betriebswirtschaftliche Ergebnisse erzielt.

Mit flexiblen Engagement-Modellen – von Discovery-Workshops bis hin zu festen MVPs – beschleunigen wir die Einführung und reduzieren das Risiko. Die Bereitstellung von generativer KI im großen Maßstab und die agentenbasierte Ausführung führen schneller zur Wertschöpfung und gewährleisten operative Exzellenz.

Unternehmen, die in der gesamten Organisation von Skalierungseffekten profitieren möchten, bieten wir eine robuste Architektur, Governance und optionale Wertrealisierung bei der Unterstützung der Büroumgebung, um eine konsistente Implementierung, messbare Wirkung und kontinuierliche Verbesserungen zu gewährleisten.