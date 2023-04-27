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Cognizant Neuro AI Enterprise Core
Kontakt

Skalierung durch nahtlose Intelligenz

Organisationen beschleunigen die Einführung von KI, aber die Skalierung der Wirkung erfordert mehr als nur Modelle – sie erfordert Intelligenz, die nahtlos über Anwendungen hinweg funktioniert. Cognizant Neuro® AI Enterprise Core ist darauf ausgelegt, KI über ERP, SaaS und maßgeschneiderte Systeme hinweg mit einer gesteuerten, interoperablen Orchestrierungsschicht zu vereinen.
Auf der modernen Engineering-Grundlage von Cognizant aufbauend, beschleunigt die Plattform die Time-to-Value-Entwicklung, vereinfacht die Integration und bringt Struktur, Konsistenz und Sicherheit bei der unternehmensweite KI-Einführung.

Stärkung von Unternehmen durch auf den Menschen fokussierte KI

Vereinheitlichte Unternehmensintelligenz

Nahtlose KI-Verbindungen über ERP-, SaaS- und Unternehmensanwendungen durch umfassende Systeminteroperabilität

Abstrakte Lichtspuren in lebendigen Farben wirbeln vor einem dunklen Hintergrund und erzeugen einen dynamischen und energiegeladenen visuellen Effekt.
Multi-Agent-Orchestrierung

Funktionsübergreifende Arbeitsabläufe mit koordinierter, geregelter Agentenausführung

Eine Frau im Business-Anzug sieht aufmerksam auf einen großen Bildschirm, der Daten oder Informationen anzeigt.
Skalierung und Governance der Enterprise-Klasse

Integrierte Steuerungen, Sicherheit und Compliance, um KI-Pilotprojekte zur Produktionsreife zu bringen

Eine Nahaufnahme eines Fingerabdrucks, der deutlich vor einem schwarzen Hintergrund sichtbar ist.

Unsere Kunden haben mit unseren Plattformen starke Ergebnisse erzielt

Ermöglicht agentischer KI, nahtlos über heterogene Unternehmensplattformen hinweg zu arbeiten, ohne bestehende Systeminvestitionen zu stören

Bietet zentrale Einblicke in Echtzeit sowie intelligente Aufsicht im gesamten Finanzbereich und IT-Betrieb sowie Lieferketten- und Humankapitalmanagement

Beschleunigt die Einführung durch wiederverwendbare, vorgefertigte Agenten in Kombination mit kognitivem Reasoning für eine kontextrelevante Entscheidungsfindung

Gewährleistet eine nahtlose, sichere Integration von Agenten mit den zentralen Unternehmenssystemen, um eine End-to-End-Prozessorchestrierung zu ermöglichen

Integriert rollenbasierten Zugang, Durchsetzung von Richtlinien und Prüfbarkeit, um verantwortungsvolle und sichere autonome Abläufe sicherzustellen

Bietet Steuerungen der Enterprise-Klasse, die es agentischen Lösungen ermöglichen, konsistent zu skalieren und gleichzeitig verantwortungsvolle KI-Compliance und Vertrauen zu gewährleisten

Eine einheitliche Architektur für unternehmensweite KI

Eine einheitliche Architektur für unternehmensweite KI

Die Cognizant Neuro AI Enterprise Core Plattform gewährleistet vorhersehbare Skalierung, Wiederholbarkeit und KI-Operationen der Enterprise-Klasse, die auf drei grundlegenden Säulen basieren:

Servicekataloge, die ein umfassendes Repository an KI-Diensten und MCP-Integrationen bieten und so schnellen Zugriff und Wiederverwendung ermöglichen
Ein zentralisiertes, strukturiertes Studio mit Prozessagenten, das Konsistenz, Governance und Prozessintelligenz in Arbeitsabläufe einbringt
Multi-Agenten-Orchestrierung mit einem fortschrittlichen Agentennetzwerk, das dank Neuro AI Multi-Agent Accelerator eine koordinierte, intelligente und autonome Ausführung komplexer Unternehmensabläufe ermöglicht

Partnerschaft für Erfolg mit skalierbarer Unternehmens-KI

Die Cognizant Neuro AI Enterprise Core Plattform unterstützt Sie dabei, wichtige Chancen in Sachen KI zu identifizieren und eine klare, umsetzbare Transformationsstrategie zu erarbeiten, während unser Ansatz intensiver Beratung sicherstellt, dass jede Initiative mit Ihren strategischen Prioritäten abgestimmt ist und messbare betriebswirtschaftliche Ergebnisse erzielt.

Mit flexiblen Engagement-Modellen – von Discovery-Workshops bis hin zu festen MVPs – beschleunigen wir die Einführung und reduzieren das Risiko. Die Bereitstellung von generativer KI im großen Maßstab und die agentenbasierte Ausführung führen schneller zur Wertschöpfung und gewährleisten operative Exzellenz.

Unternehmen, die in der gesamten Organisation von Skalierungseffekten profitieren möchten, bieten wir eine robuste Architektur, Governance und optionale Wertrealisierung bei der Unterstützung der Büroumgebung, um eine konsistente Implementierung, messbare Wirkung und kontinuierliche Verbesserungen zu gewährleisten.

Bereit, die Power der Unternehmens-KI zu nutzen?

Unsere Experten unterstützen Sie dabei, Innovationen zu beschleunigen, Abläufe zu optimieren und KI problemlos zu skalieren. Nehmen Sie Kontakt auf und beginnen Sie ein Gespräch mit uns, um maßgeschneiderte Lösungen zu erkunden oder eine Strategiesitzung zu planen. Bauen wir gemeinsam die Zukunft Ihres Unternehmens.

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