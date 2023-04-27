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Cognizant AI Nexus
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KI-Vorteil jenseits des Modells

Unternehmen haben die KI-Pilotphase hinter sich gelassen, nicht aber das Risiko. Mit der Skalierung von KI muss jede Investition planbare Ergebnisse, vorhersehbare Ausgaben und nachweisbaren Wert liefern, wobei KI jede Rolle unterstützt, von Frontier Engineers bis zu Fachbereichsverantwortlichen. Gleichzeitig nähern sich die Modellfähigkeiten an, die Preise sinken, und das Angebot wird vielfältiger: Frontier-, Open-Weight- und souveräne Modelle stehen nebeneinander.

Das KI-Modell allein ist nicht mehr der entscheidende Unterschied. Der Vorteil hängt nun davon ab, die Lücke zwischen KI-Investition und nachweisbarem Nutzen zu schließen: die Zeit von der Investition bis zum belegten Ergebnis. Dafür braucht es ein Ökosystem rund um das Modell: die Agenten, Workflows, Muster und die Expertise, die Unternehmensintelligenz in dauerhaften Vorteil verwandeln.

Cognizant AI Nexus: die Betriebsebene für KI im Unternehmen

Der Aufbau dieses Ökosystems erfordert eine Betriebsebene, die Kosten überwacht, Qualität steuert und Ergebnisse belegt. Cognizant® AI Nexus ist diese Betriebsebene. Sie bietet Menschen und AI Specialists (KI-Agenten mit eigenem Kontext und Gedächtnis) eine einzige, gesteuerte Umgebung zum Arbeiten, Lernen und zum Aufbau von Wert, mit eingebauter Datensouveränität für Ihr Unternehmen zum Schutz Ihres Wettbewerbsvorsprungs: der Daten, Prozesse und des Know-hows, die Sie auszeichnen.

Jedes Token wird erfasst, jeder Mensch und jeder AI Specialist erhält laufend Coaching auf einheitliche Standards, und jede Aufgabe wird dem passenden Modell zugeordnet. Bewährte Arbeit wird zu wiederverwendbaren Assets verdichtet, teamübergreifend skaliert und von AI Specialists eingesetzt. Jede Zusammenarbeit macht die nächste schneller, günstiger und besser. Das Ergebnis: niedrigere Stückkosten, höhere Qualität und schnellere Ergebnisse.

Modular konzipiert. Skalierbar nach Bedarf

Jedes Unternehmen, das KI skaliert, benötigt dieselben Fähigkeiten, aber nicht vom selben Ausgangspunkt. Cognizant AI Nexus stellt sie als modulare Funktionen bereit: Sie können einzelne Module oder alle gemeinsam einführen, je nachdem, wo Sie auf Ihrer KI-Reise stehen.

Transparenz über den KI-Verbrauch

Nur was sichtbar ist, lässt sich steuern. Cognizant® AI Nexus Reveal ordnet jedes Token, jedes Tool und jeden Betrag über alle KI-Anbieter hinweg den Personen, Projekten und Ergebnissen dahinter zu. Führungskräfte erhalten eine einzige, verlässliche Sicht auf die KI-Ausgaben: Budgets zur Steuerung des Verbrauchs, die Bestätigung des erwarteten Nutzens durch die Fachverantwortlichen und die Belege, um Wirkung nachzuweisen und mit Zuversicht zu investieren.

Kalibrierung für KI-Exzellenz

Cognizant® AI Nexus Coach macht die alltägliche KI-Arbeit zu kontinuierlichem Lernen. Während Menschen und AI Specialists arbeiten, bewertet Coach Kontext, Vorgehen und Ergebnis und führt sie anhand eines gemeinsamen Unternehmensstandards zu einem besseren Resultat.

Das Coaching findet im Arbeitsfluss statt, egal ob jemand Software entwickelt, Informationen analysiert oder einen Geschäftsprozess steuert. AI Nexus Coach bringt den passenden Kontext in jede Interaktion, weist jeder Person das für die Aufgabe geeignete Modell zu und macht Fortschritte im Zeitverlauf sichtbar.

Wenn bessere Arbeitsweisen entstehen, werden sie zu wiederverwendbaren Standards, die das Qualitätsniveau im gesamten Unternehmen anheben. Menschen und AI Specialists werden mit jeder Aufgabe besser und machen aus individueller Verbesserung eine unternehmensweite Fähigkeit.

Das richtige Modell für jede Aufgabe

Setzen Sie Frontier-Intelligenz nur dort ein, wo sie ihren Preis wert ist. Cognizant® AI Nexus Route leitet jede Anfrage an das Modell weiter, das die richtige Balance aus Qualität, Kosten und Kontrolle bietet. Komplexe Aufgaben erhalten Frontier-Reasoning, alltägliche Aufgaben gehen an effiziente Modelle, und sensible Workloads bleiben in Ihrer Umgebung.

Leitplanken und Richtlinien gelten für jede Route, und Budgets werden dadurch entlastet. Wird ein Anbieter langsamer oder fällt aus, wird der Datenverkehr auf funktionierende Modelle umgeleitet, und die Arbeit läuft weiter.

Das Ergebnis: Qualität, wo sie zählt, Kosten, wo sie nicht zählt, und Kontrolle von Grund auf.

Jedes Team in einem gesteuerten Arbeitsbereich

Cognizant® AI Nexus Engage bringt AI Specialists, Entwickler:innen, Analyst:innen, Marketingteams, Rechtsabteilungen und Führungskräfte in einem gemeinsamen, gesteuerten Arbeitsbereich zusammen. Dort können sie mit KI denken, gestalten, analysieren und handeln; die KI stützt sich auf ihr eigenes Unternehmenswissen.

Eine sichere Sandbox macht aus Gesprächen Arbeitsergebnisse, Analysen, Code und Entscheidungen, während gemeinsamer Kontext die Teams auf Kurs hält. Persistente AI Specialists bewahren bewährte Arbeitsweisen und automatisieren wiederkehrende Aufgaben. Wissen und Ergebnisse bauen aufeinander auf, sodass jede Aufgabe stärker startet als die vorherige.

 

Prozesse für agentische Workflows neu denken

Cognizant® AI Nexus Orchestrate denkt Ihre Unternehmensprozesse und Verfahrensanweisungen als KI-first- und agentische Prozesse neu, umgesetzt durch zwei zusammenwirkende Rollen.

Frontier Engineers orchestrieren den Aufbau: Sie zerlegen jeden Geschäftsprozess in atomare Aufgaben und überführen sie in eine klare Ontologie und einen ausführbaren Workflow. Darin steckt tiefes Domänenwissen, sodass das Ergebnis widerspiegelt, wie Ihr Unternehmen tatsächlich arbeitet.

Frontier Operators orchestrieren den Betrieb: Sie steuern AI Specialists, die diesen Workflow jedes Mal identisch ausführen, mit lückenlosen Prüfpfaden hinter jeder Aktion. Die menschliche Freigabe bleibt dort, wo sie zählt: bei kritischen Entscheidungen, Compliance-Prüfungen und kundenbezogenen Aktionen.

Mit der Zeit wächst betriebliches Wissen mit jedem Durchlauf, sodass jeder Durchlauf konsistenter, effizienter und intelligenter wird.

Das Flywheel in der Praxis

Während die Branche um Werkzeuge für Entwickler, eigene Modelle und den eigenen Vorsprung ringt, haben wir ein Ökosystem aus Fähigkeiten rund um die Modell-Fabric aufgebaut: Frontier-, Open-Weight- und Small Language Models, passend zur Aufgabe statt nach dem Prinzip „Eine Lösung für alles“. Genau das macht aus einzelnen Projekten ein sich verstärkendes Flywheel für Ihr Unternehmen, eingesetzt dort, wo Ihr Wettbewerbsvorteil entsteht.

FAQs

Cognizant AI Nexus ist die Betriebsebene für Enterprise AI. Sie vereint Menschen, AI Specialists und organisatorischen Kontext in einer gesteuerten Umgebung. Darin wird jedes Token erfasst und einem Verantwortlichen und einem Ergebnis zugeordnet, jeder Mensch und jeder AI Specialist wird in Echtzeit gecoacht, und jede Aufgabe wird an das am besten geeignete Modell weitergeleitet. Bewährte Arbeit wird zu wiederverwendbaren Assets, die sich in jedem künftigen Projekt verstärken – alles auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren.

Die meisten KI-Plattformen sind darauf ausgelegt, dass eine Person mit einem Modell interagiert. Cognizant AI Nexus orientiert sich daran, wie Arbeit tatsächlich abläuft. KI-Coding-Tools sind real und nützlich, doch jedes von ihnen endet an der Grenze des Tools. Cognizant AI Nexus ist die Ebene, innerhalb derer sie ausgeführt werden können. Sie bietet jeder Persona einen Arbeitsplatz, erfasst jeden Token, trainiert Menschen und KI-Spezialisten nach demselben Standard, leitet jede Aufgabe an das passende Modell weiter und macht bewährte Arbeit zu wiederverwendbaren Assets, die im gesamten Unternehmen an Wert gewinnen. Cognizant AI Nexus ist auf das Unternehmensergebnis ausgerichtet, nicht auf die einzelne Interaktion.

Cognizant AI Nexus ist für jede Persona konzipiert. Entwickler nutzen Cognizant AI Nexus Engage, um zu entwickeln, auszuführen und auszuliefern: eine browserbasierte Entwicklungsumgebung mit Chat, autonomem Code-Agenten, IDE und Terminal, in der Agenten in derselben gesteuerten Umgebung an ihrer Seite arbeiten. Fachanwender nutzen Cognizant AI Nexus Orchestrate, um komplexe Geschäftsprozesse zu automatisieren. Die Lösung liest SOPs, wandelt sie in Workflows um, steuert KI-Spezialisten bei der Bearbeitung jedes einzelnen Falls und passt sich an, wenn sich Prozesse weiterentwickeln – alles mit einem lückenlosen Prüfpfad. KI-Spezialisten vereinen Fachwissen, Tools und Integrationen mit einer Gedächtnisebene, die aus jeder Ausführung lernt. Gibt es für eine Aufgabe keinen geeigneten KI-Spezialisten, erstellt die Plattform automatisch einen und behält ihn für die künftige Wiederverwendung. Menschen und KI-Spezialisten bilden ein gemeinsames Team, teilen Kontext und verfolgen gemeinsam ein einziges Ziel. Die Technologie wird mit jedem Entwicklungszyklus besser. Prozesse verbessern sich mit jedem operativen Durchlauf.

Ein KI-Gateway ist die Routing- und Kontrollebene zwischen Ihrer Umgebung und den Modellen, die sie aufruft. Es fängt jede Anfrage ab, wendet Richtlinien an und leitet jede Aufgabe an das Modell weiter, das für den jeweiligen Anwendungsfall am besten geeignet ist. Über das KI-Gateway Ihrer Wahl wird jede Aufgabe von Menschen und KI-Spezialisten an Frontier-, Open-Weight-, individuelle und spezialisierte Modelle weitergeleitet.

Token-Ökonomie ist ein Architekturproblem, nicht nur eine Frage der Modellauswahl: Wie Kontext abgerufen wird, wie Arbeit zerlegt wird, wie Modelle geroutet werden und wie frühere Ausführungen wiederverwendet werden, bestimmt, was der Token-Einsatz tatsächlich leistet. Da KI-Ökosysteme vielfältiger werden und Inferenzkapazität zum eigentlichen Engpass wird, ist intelligentes Routing entscheidend, um Qualität, Kosten und Kontrolle im großen Maßstab auszubalancieren. Genau dafür wurde Cognizant AI Nexus Route entwickelt.

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