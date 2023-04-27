Cognizant AI Nexus

KI-Vorteil jenseits des Modells
Unternehmen haben die KI-Pilotphase hinter sich gelassen, nicht aber das Risiko. Mit der Skalierung von KI muss jede Investition planbare Ergebnisse, vorhersehbare Ausgaben und nachweisbaren Wert liefern, wobei KI jede Rolle unterstützt, von Frontier Engineers bis zu Fachbereichsverantwortlichen. Gleichzeitig nähern sich die Modellfähigkeiten an, die Preise sinken, und das Angebot wird vielfältiger: Frontier-, Open-Weight- und souveräne Modelle stehen nebeneinander.
Das KI-Modell allein ist nicht mehr der entscheidende Unterschied. Der Vorteil hängt nun davon ab, die Lücke zwischen KI-Investition und nachweisbarem Nutzen zu schließen: die Zeit von der Investition bis zum belegten Ergebnis. Dafür braucht es ein Ökosystem rund um das Modell: die Agenten, Workflows, Muster und die Expertise, die Unternehmensintelligenz in dauerhaften Vorteil verwandeln.