Edge-Services
61 %
der IT-Führungskräfte glauben, dass die Unfähigkeit; Echtzeitdaten auf Endgeräten zu sammeln, zu speichern, zu integrieren und zu analysieren ein wesentliches Hemmnis für eine erfolgreiche IoT-Umsetzung darstellt.
Unser Angebot
Edge-Computing zur Schaffung eines Wettbewerbsvorteils
Angesichts der steigenden geschäftlichen Chancen innerhalb der Branche muss Ihr Unternehmen Edge-to-Core-Infrastruktur-Services mit einem Blick von außen nach innen aufbauen. Die Edge-Services von Cognizant verknüpfen Edge-to-Core-Infrastruktur, Analyse, zugehörige Branchenlösungen, Services und Plattformen für jeden branchenspezifischen Bedarf und jede Größenordnung.
Entwerfen Sie innovative Edge-Lösungen
Unser Custom Edge Device Design-Angebot basiert auf bewährten Produktentwicklungs-Lösungen, mit der die Umsetzung Ihrer Ideen garantiert gelingt. Dank unserer Design-Kompetenz unterstützen wir Sie bei der Entwicklung von Edge-Geräten, bei der Embedded-Entwicklung, der Integration von Sensoren, beim Testen von Edge-Geräten sowie bei Sicherheitslösungen für Edge-Geräte. Basierend auf einer Anforderungsanalyse und dem technologischen Entwurf Ihrer Edge-to-Cloud-Lösung können wir Sie auch zur Auswahl von Edge-Geräten und -Sensoren beraten.
Edge-to-Core-Systeme verstehen und implementieren
Das Edge Integrate-Angebot von Cognizant ermöglicht Ihrer Organisation ein einfaches Verständnis und eine problemlose Einrichtung Ihrer Edge-to-Core-Systeme durch:
- Edge as a Service (EaaS) liefert die durchgängige Edge-Infrastruktur für den Betrieb einer IoT-Lösung. EaaS verringert die Einstiegsbarriere für Ihr IoT-Programm, löst komplexe Fragen und minimiert die geschäftlichen und betrieblichen Risiken, die mit der Entwicklung und der Verwaltung einer IoT-Lösung einhergehen.
- Identifizierung und Bewertung von betrieblichen Ressourcen verbessert Ihr Verständnis Ihrer Edge-Umgebung, da OT-Ressourcen, Edge-IT-Infrastruktur und Edge-Anwendungen sichtbarer sind. Eine Kombination aus führenden OT- und Discovery-Tools, ein klar definiertes manuelles Discovery-Rahmenwerk und ein umfangreiches Außendienstnetzwerk vereinfachen die Erfassung detaillierter Bestandsinformationen, der Netzwerktopologie, von Kommunikationswegen und Protokollen.
IoT-Nervenzentrum rund um die Uhr
Edge Operate von Cognizant ermöglicht integrierte Services für die Überwachung, Verwaltung und Wartung Ihrer IoT-Lösung. Unser IoT Nerve Center bietet Ihnen ein umfassendes Rahmenwerk zur Bereitstellung von durchgängig betriebenen Services für Ihre Edge-to-Core-IoT-Lösung, einschließlich Überwachung, Verwaltung und Automatisierung der Konnektivität, Anwendungen und IoT-Plattformen, Geräte und Infrastruktur.
Zu den Kernservices unseres IoT Nerve Center-Angebots gehören:
- Erkennung kritischer Fehler
- Verfügbarkeitsmanagement
- Überwachung und Diagnose von Edge-to-Core-Systemen
- Warnmeldungen zu ungünstigem Systemverhalten nahezu in Echtzeit
- Außendienst, Drittanbieter-Ersatzteile und Gewährleistungsmanagement
- Optimierte Leistung der vernetzten Produkte
- Automatisches Konfigurationsmanagement, Sicherheits-Patch-Management/Firmware-Aktualisierunge
- Predictive Analytics und Automatisierung, um kritische Systemausfälle zu reduzieren
- Ein Dashboard mit Trendberichten zu verwalteten Services
Durch unsere IoT Nerve Center-Services können wir außerdem erweiterte Services zu spezifischen vertikalen Anwendungsfällen speziell für Ihre Umgebung und Anforderungen anbieten – damit Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können, während wir uns um Ihr IoT-Programm kümmern.
Netzwerksegmentierung am Rand
Heutzutage interagieren IoT-Geräte und ihre Daten mit anderen Geräten und Ressourcen über Ihr erweitertes Netzwerk. Deshalb ist es so wichtig, diese IoT-Geräte und ihre Daten zu schützen.
Der Edge Secure-Service von Cognizant bietet fortlaufenden Schutz für Ihre intelligenten Edge-to-Core-Systeme. Unser Network Segmentation-Angebot ermöglicht eine durchgängige Trennung von Benutzer-, Geräte- und Anwendungsverkehr zwischen Edge- und unternehmensinternen IT-Umgebungen, um für größere Sicherheit und Compliance in Ihrer Edge-Infrastruktur zu sorgen.
Unser Network Segmentation-Produkt setzt eine intelligente, Fabric-basierte Sicherheitsarchitektur ein, die ihre gesamte Netzwerkumgebung umspannt, und über leistungsstarke Sicherheitstools verfügt, um:
- Ihre IoT-Geräte dynamisch zu segmentieren
- den verschlüsselten Datenverkehr von IoT-Geräten mit Netzwerkgeschwindigkeit zu untersuchen
- Bedrohungsdaten zu korrelieren und dann automatisch auf erkannte Bedrohungen überall in Ihrem verteilten IoT-Netzwerk zu reagieren
Gewinnen Sie echte Erkenntnisse aus Ihren Daten
Dank Edge Intelligence von Cognizant erhält Ihre Organisation sinnvolle, praktisch umsetzbare Einblicke aus den riesigen Datenmengen, die von Ihren OT- und IoT-Geräten und -Plattformen generiert werden.
Unser Analytics as a Service (AaaS) beinhaltet vorgefertigte Analytik-Blöcke, welche die Entwicklung Ihres intelligenten Edge beschleunigen. Wir unterstützen Sie bei der Analyse Ihrer Daten auf Plattform-, Prozess- und Geräteebene, um operative Erkenntnisse zu gewinnen, die Ihre geschäftliche Performance verbessern können. AaaS beinhaltet die Analyse von branchen- bzw. technologiespezifischen Daten auf Anwendungs- und Prozessebene und bietet gleichzeitiges maschinelles Lernen für das Edge als analytischen Service. Dies umfasst die Edge-to-Cloud-Kollaboration, bei der Modelle anhand riesiger Daten- und Bildermengen in der Cloud trainiert werden können und dann am Edge zur Verarbeitung bereitgestellt werden.
Unsere In-Vehicle Analytics-Plattform bietet Analyseservices für autonome Elektrofahrzeuge sowie ADAS & AV-Lösungen. Wir bieten fahrzeuginterne Services mit Schwerpunkt auf Ortung, Entscheidungsfindung und Kontrolle.
Aktuelle Ideen
Unsere Partner
Um unser Serviceangebot zu ergänzen und unseren Kunden umfassende Lösungen anbieten zu können, pflegen wir Partnerschaften und strategische Allianzen mit einer Reihe weltweit führender Unternehmen. Dank strategischer Allianzen mit den weltweit führenden Unternehmen können wir Komplettlösungen für Ihre Geschäfts- und IT-Herausforderungen anbieten.
Machen Sie den ersten Schritt
Alles für unsere Kund:innen im Blick zu haben, ist ein großes Versprechen. Die Leistungsfähigkeit moderner digitaler Möglichkeiten ist enorm und wächst ständig.
Erfahren Sie, wie die digitale Transformation Ihr Unternehmen voranbringt.