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Agent Foundry
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Cognizant Agent Foundry: Die Zukunft der Unternehmensintelligenz ermöglichen

Die agentengestützte KI läutet eine neue Ära der Geschäfts- und Technologietransformation ein und geht über traditionelle Automatisierung hinaus hin zu intelligenten Systemen, die Ziele interpretieren, komplexe Aufgaben aufschlüsseln und autonom über Arbeitsabläufe hinweg agieren können. Diese agentengestützten Systeme orchestrieren Tools, Modelle und Logik, um noch nie dagewesene Steigerungen bei Produktivität, Entscheidungsfindung und Kundenbindung zu erzielen. Die derzeitigen Agentifizierungsansätze sind jedoch langsam, riskant und teuer, da Organisationen Schwierigkeiten haben, über isolierte Pilotprojekte hinauszukommen.

Cognizant® Agent Foundry dient als Framework der Enterprise-Klasse, das diese Vision zum Leben erweckt und es Organisationen ermöglicht, autonome KI-Agenten schnell in großem Maßstab zu entwerfen, bereitzustellen und zu orchestrieren. Auf unseren IP-fähigen, wiederverwendbaren Assets aufbauend und leicht in die Ökosysteme führender Partnerunternehmen integriert, stellt Agent Foundry die Tools, Vorlagen und Governance bereit, um agentengestützte KI in großem Maßstab zur Realität zu machen.

Kernpfeiler

Nutzen von kontextbezogener und iterativer Flussmodellierung mit den richtigen Tools und APIs für die Skalierbarkeit des autonomen Prozessdesigns

Cognizants Beschleuniger der Enterprise-Klasse – darunter Cognizant® Agent Foundry Composer für das schnelle Grounding, Entwickeln und Bereitstellen von Agenten, Cognizant® Agent Foundry Ops für Beobachtbarkeit, Governance, FinOps und Agentenlebenszyklus-Management sowie ein reichhaltiges Ökosystem wiederverwendbarer Vorlagen, Tools und Connectors.

Von branchenübergreifenden Agenten, etwa im Kundenservice, bis hin zu branchenspezifischen Agenten wie Underwriting- und Datenwertschöpfungskettenagenten bieten wir ein umfassendes Portfolio an agentengestützten Lösungen, die von Cognizant IP, Hyperscaler-Plattformen und führenden Ökosystempartnern unterstützt werden.

Wiederverwendbare Assets, die umfassendes Fachwissen mit modernster Technologie verknüpfen

Multi-Persona-Schnittstelle, die es den Benutzenden ermöglicht, mit Daten in natürlicher Sprache zu interagieren und die Benutzererfahrung zu verbessern

Die Cognizant Agent Foundry Journey

Ideen entwickeln

Identifizieren und priorisieren Sie Möglichkeiten zur Agentifizierung, kartieren Sie Benutzer-Journeys, und erstellen Sie schnell Multi-Agenten-Lösungen.

Kopfsilhouette mit einer Glühbirne, die das Konzept von Brainstorming und Ideenfindung veranschaulicht
Entwurf erstellen

Nutzen Sie Prozess-Mining und Kontext-Engineering, um bestehende Arbeitsabläufe zu bewerten und agentifizierte Prozessabläufe neu zu gestalten.

Notizblock mit Checkliste und Bleistift
Engineer

Entwickeln Sie Multi-Agenten-Systeme, und nutzen Sie die Beschleuniger/Plattformen von Cognizant sowie maßgeschneiderte Lösungen und Partnerlösungen für die Orchestrierung und Integration.

Symbol eines Bauhelms, der das Ingenieurwesen und die Sicherheit in der Baubranche symbolisiert
Skalieren

Implementieren Sie agentengestützte Lösungen im gesamten Unternehmen, und implementieren Sie Beobachtbarkeit, Governance und verantwortungsvolle KI-Praktiken, um die Wirkung zu erhöhen und zu erhalten.

Ansteigendes Balkendiagramm

Diese Journey wird fortlaufend durch das Fachwissen von Cognizant Consulting unterstützt und erstreckt sich über Strategie, Geschäftsprozesse, Technologie und organisatorisches Änderungsmanagement, um Kunden bei ihrer umfassenden agentengestützten Transformation zu begleiten. 

Gelieferte Ergebnisse

VERSICHERUNGEN

Agentengestützte KI sorgt für eine Steigerung von 300 % bei der Erstgenehmigung von Inhalten

VERSICHERUNGEN

Agentengestützte KI sorgt für eine Steigerung von 300 % bei der Erstgenehmigung von Inhalten

Die Freigabe von regulierten Inhalten konnte mit agentengestützter KI für ein britisches Finanzdienstleistungsunternehmen optimiert werden – so ließen sich die Zyklen von vier Wochen auf vier Minuten reduzieren und die Erstgenehmigungen von 20 % auf 80 % steigern.

Ein Team, das einen Bericht am Laptop überprüft

VERSICHERUNGEN

Gen KI-gestützte Finanzautomatisierung, 98 % positives Feedback

VERSICHERUNGEN

Gen KI-gestützte Finanzautomatisierung, 98 % positives Feedback

Wir haben es einem Fortune-500-Versicherer ermöglicht, Einnahmenüberprüfungen und Anrufe zu automatisieren, noch unentdeckte Erkenntnisse aufzudecken, die Berichtserstellung um 24 % zu verkürzen und 98 % positives Feedback zu erzielen.

Auf einem Laptop wird eine Grafik des Finanzberichts angezeigt

TECHNOLOGIE

Mehr als 10 Millionen monatliche Nutzeraktionen aktiviert, Reaktionsgeschwindigkeit verdoppelt, 350 % Steigerung der Plattformkapazität

TECHNOLOGIE

Mehr als 10 Millionen monatliche Nutzeraktionen aktiviert, Reaktionsgeschwindigkeit verdoppelt, 350 % Steigerung der Plattformkapazität

Cognizant hat zentrale Mitarbeiteraktionen in einer einzigen intelligenten Plattform vereint, die eine um 50 % höhere Effizienz bietet, das Volumen von Support-Tickets halbiert und das Mitarbeiterengagement um 35 % steigert.

Eine Frau im Business-Anzug betrachtet ein Tablet, das Fortschritte bei der Nutzerbindung und Reaktionseffizienz symbolisiert
Cognizant Agent Marketplace: Demokratisierung von Enterprise-KI-Agenten

Cognizant® Agent Marketplace ist ein zentrales Repository innerhalb von Agent Foundry, das Benutzende in Unternehmen, der IT und im Betrieb in die Lage versetzt, einen vielfältigen Katalog von KI-Agenten zu entdecken, zu erstellen und zu abonnieren sowie mit diesen Agenten zu interagieren, die auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Mit einer Persona-gesteuerten Low-Code-/No-Code-Oberfläche und sicherem, rollenbasiertem Zugriff profitiert jeder Benutzende von einem personalisierten Arbeitsbereich mit agentengesteuerten Einblicken und einer nahtlosen Erfahrung. 

Anwendungsfälle 

Bankwesen
Bankwesen

Banken sind dank agentengestützter KI in der Lage, KYC zu automatisieren, das Betrugs- und Streitigkeitenmanagement zu optimieren und das Kunden-Onboarding zu verbessern – und damit die Effizienz und Compliance zu verbessern und so eine exzellente Kundenerfahrung zu bieten.

Ein hohes Bankgebäude mit eleganten Glasfenstern, die den Himmel reflektieren
Versicherungen
Versicherungen

Transformation von Versicherungsabläufen mit intelligenten Agenten für Underwriting, Risikomanagement und Prämienprüfung – Beschleunigung der Entscheidungsfindung, Reduzierung manueller Aufwand und Verbesserung der Genauigkeit

Eine sitzende Frau bespricht während eines Arzttermins mit der Ärztin ihre Versicherungsoptionen
Gesundheits­wesen
Gesundheits­wesen

Revolutionierung von Kostenträgern und Anbietern im Gesundheitswesen durch den Einsatz von Agenten für Einsprüche und Beschwerden, personalisierte Pflegeplanung und Vertragsmanagement – und damit Steigerung von Produktivität und bessere Behandlungsergebnisse

Eine Frau im Krankenhauskittel liegt zur medizinischen Untersuchung in einem MRT-Gerät
Life Sciences
Life Sciences

Beschleunigung der Innovation in den Life Sciences mit agentengestützten Lösungen für Protokollerstellung, Marktzugang und regulatorische Überprüfung – Optimierung von Forschung, Compliance und datenbasierten Erkenntnissen

Eine Person in Laborkleidung hält eine Spritze, was einen Moment im Bereich Life Sciences veranschaulicht
Telekommunikation
Telekommunikation

Steigerung der betrieblichen Agilität in der Telekommunikations- und Medienbranche mit Agenten für den Außendienst, Podcast-Erstellung und Netzmanagement – optimiert Arbeitsabläufe und ermöglicht eine schnelle digitale Transformation

Der Sonnenuntergang wirft einen warmen Schein auf Mobilfunkmasten, die über einer Stadt emporragen, und unterstreicht die Bedeutung der Konnektivität für die Telekommunikation
Einzelhandel, Konsumgüter, Reisen, Gastgewerbe
Einzelhandel, Konsumgüter, Reisen, Gastgewerbe

Bessere Kunden- und Mitarbeitererfahrungen im Einzelhandel und Gastgewerbe mit Agenten für das Filialmanagement, dynamische Preisgestaltung und Reiseconcierge – für Hyperpersonalisierung und betriebliche Effizienz

Eine Frau interagiert mit einem digitalen Kleiderdisplay, das Einzelhandelsoptionen in den Bereichen Konsumgüter, Reisen und Gastgewerbe hervorhebt
Fertigung, Logistik, Energie und Versorgung
Fertigung, Logistik, Energie und Versorgung

Förderung der betrieblichen Exzellenz bei der Fertigung und Logistik durch Agenten für Außendienst, Lieferkettenorchestrierung und prädiktive Wartung – und damit Produktivitätssteigerung und Reduzierung von Ausfallzeiten

Ein LKW fährt auf einer Autobahn, umgeben von leuchtenden Linien, die die Schnittstelle von Fertigung und Logistik symbolisieren
Branchenübergreifend
Branchenübergreifend

Einsatz agentengestützter KI-Lösungen für Mitarbeiter-Self-Service, intelligente Support-Automatisierung und datengesteuerte Entscheidungsfindung – was die Abläufe optimiert und die Produktivität in allen Geschäftsbereichen steigert

Die Skyline der Stadt ist von bunten Lichtern beleuchtet und es herrscht reger Verkehr, was eine dynamische, branchenübergreifende Umgebung widerspiegelt

Erste Schritte mit Cognizant Agent Foundry

Gestalten Sie Geschäftsprozesse mit KI-Agenten um, die auf Skalierbarkeit, Sicherheit und Geschwindigkeit ausgelegt sind. Beauftragen Sie unsere Fachleute damit, Chancen zu kartieren, eine Nutzenbestätigung durchzuführen und rasch Ihre erste Produktionsbereitstellung zu erzielen.

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