„Die Stärke von Cognizant liegt in der Fähigkeit, Kunden von AI-Investitionen zu messbarem geschäftlichen Mehrwert zu führen – und das in hohem Tempo. Der Plattform-Stack ist glaubwürdig, die Belege für die erfolgreiche Umsetzung nehmen zu, und unter der Führung von Rohit Gupta ist das UK&I-Geschäft bestens positioniert, um Dynamik für Kunden in Großbritannien zu erzeugen. Für Unternehmen, die die Lücke zwischen AI-Ambition und operativer Realität schließen wollen, ist Cognizant eine starke Wahl.“ Hanaghan, Chief Research Officer, TechMarketView