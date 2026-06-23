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Syndigo Rising Star Award 2025
Rising Star Award

Cognizant wurde mit dem Rising Star Award 2025 von Syndigo ausgezeichnet, was unsere rasante Dynamik, Innovation und wachsende Wirkung bei der Nutzung von Syndigos Produkt- und Datenmanagement-Angeboten für KI-taugliche Transformationen in großem Maßstab anerkennt.

Syndigo Rising Star Award 2025
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