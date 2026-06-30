Zum Hauptinhalt wechseln Skip to footer
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@538c2557" Karriere
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@740d23b8" News
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@2585f4e5" Events
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@e462a01" Investor:innen
Syndigo Global Solutions Integrator Partner of the Year 2025
Global Solutions Integrator Partner of the Year 2025

Cognizant wurde zum Syndigo Global Solutions Integrator Partner of the Year 2025 ernannt. Dies unterstreicht unsere führende Rolle bei der Bereitstellung von AI-ready Produkt- und Datenmanagementlösungen auf Unternehmensebene, die auf der branchenführenden Plattform von Syndigo basieren.

Syndigo Global Solutions Integrator Partner of the Year 2025
Zurück zur Seite „Auszeichnungen“