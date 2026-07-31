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Stibo Platinum Partner of the Year
Stibo Platinum Partner of the Year

Cognizant wurde im zweiten Jahr in Folge als „Platinum Partner of the Year“ von Stibo Systems ausgezeichnet und bleibt der einzige Partner mit Platin-Status im gesamten Stibo Systems-Ökosystem. Dies unterstreicht die Stärke, das Vertrauen und die gemeinsamen Ambitionen, die unsere Partnerschaft auszeichnen.

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