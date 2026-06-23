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Reltio DataDriven Awards 2026
Partner des Jahres für die Modernisierung von Legacy-Systemen

Bei den Reltio DataDriven Awards 2026 wurden wir als Legacy Modernization Partner of the Year ausgezeichnet. Dies unterstreicht unser Engagement für die Modernisierung der Kunden-Ökosysteme und die Schaffung nachhaltigen Mehrwerts durch Innovation und eine vertrauensbasierte Partnerschaft.

Reltio DataDriven Awards 2026
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