Operationalizing Generative AI in Healthcare Payer
Cognizant wurde von der Everest Group als Vorreiter unter den Dienstleistern ausgezeichnet, die generative KI im Bereich der Kostenträger im Gesundheitswesen operationalisieren

Die Everest Group hat Cognizant in ihrem Bericht „AI-Deas to Action: Operationalizing Generative AI in Healthcare Payer“ als Spitzenreiter ausgezeichnet.

Studie lesen
Everest Group Operationalizing Generative AI in Healthcare Provider 2025
