Plattformservices für Biowissenschaftsunternehmen 2025

In diesem Bericht wird Cognizant als führend in seinem Bereich anerkannt und als „führendes Beratungsunternehmen für die Global 2000“ bezeichnet, das Kund:innen dabei unterstützt, erfahrungsorientiertes Wachstum zu erzielen. Cognizant wird außerdem für seine Position unter den drei besten zertifizierten Salesforce-Partnern weltweit und als einer der neun besten globalen strategischen Oracle-Partner anerkannt und gehört zu den drei weltweit führenden Unternehmen mit der höchsten Anzahl von Oracle Cloud-Zertifizierungen.