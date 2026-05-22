ISG EMEA Paragon™ Awards 2025 Winner – Nachhaltigkeit

Cognizant bietet Kunden mehr Wert mit Full-Stack-Lösungen für maßgeschneiderte agentenbasierte Lösungen und plattformfähigen Diensten, die auf proprietärem geistigem Eigentum basieren und als entscheidende Brücke zwischen KI-Funktionen und echten Geschäftsergebnissen fungieren. Angefangen bei der Neugestaltung von Prozessen und Geschäftsmodellen bis hin zur Entwicklung und Ausführung der Systeme, die sie umsetzen: Mit Cognizant als KI-Entwickler schließen Sie die Lücke, die noch besteht, um Wert für Ihr Unternehmen zu erzielen.