Cognizant als „Horizon 3 Market Leader“ für Next-Gen IT Infrastructure Services 2026 ausgezeichnet

Der KI-first-Ansatz von Cognizant für Infrastrukturen der nächsten Generation spiegelt den Wandel des Marktes von der Verwaltung von Technologiebeständen hin zur Orchestrierung intelligenter Geschäftsgrundlagen wider. Durch die Kombination von Funktionen wie CognitiveGrid und Agent Foundry mit weitreichender Automatisierung, Hybrid Cloud und Observability unterstützt Cognizant Unternehmen auf dem Weg zu einem prädiktiveren, widerstandsfähigeren und ergebnisorientierteren Betrieb. Die Fokussierung auf die Integration von KI über Infrastruktur, Betrieb und Modernisierung hinweg positioniert Cognizant optimal, um Organisationen beim Aufbau der operativen Grundlagen zu unterstützen, die für eine KI-gestützte Geschäftstransformation erforderlich sind.