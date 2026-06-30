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Cognizant als Horizon 3 Market Leader im HFS HCP Service Providers, 2026, anerkannt

Cognizant wird im HFS HCP Service Providers, 2026, als Horizon 3 Market Leader anerkannt – für die Bereitstellung AI-enabled Transformationen, die Anbietern helfen, Kosten zu senken, Kundenerlebnisse zu verbessern, den Zugang zu erweitern und bessere gesundheitliche Ergebnisse zu erzielen.

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