Zum Hauptinhalt wechseln Skip to footer
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@44305f49" Karriere
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@4e48ac03" News
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@7d73736c" Events
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@228fc092" Investor:innen
The Best Service Providers for Commercial Banks 2025
Cognizant wird im Bericht „The Best Service Providers for Commercial Banks“ von Horizon 3 als Marktführer eingestuft

Cognizant wurde für seine Fähigkeit anerkannt, Wachstum voranzutreiben und durch Transformation des Ökosystems neue Wertquellen zu erschließen.

Bericht lesen
Cognizant wird im Bericht „The Best Service Providers for Commercial Banks“ von Horizon 3 als Marktführer eingestuft – Abzeichen
Zurück zur Seite „Auszeichnungen“