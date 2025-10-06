Zum Hauptinhalt wechseln Skip to footer
HFS Horizon 3 Market Leader 2025
Cognizant wird im Bericht „The Best Service Providers for Mortgage Reinvention, 2025“ als Horizon 3-Marktführer anerkannt

Cognizant befähigt Hypothekenunternehmen, mit Daten, künstlicher Intelligenz und plattformgesteuerter Innovation führend zu sein. Durch die Kombination von fundiertem Fachwissen mit Beratungskapazitäten und einem starken Partner-Ökosystem entwickeln wir zielgerichtete Betriebsmodelle, die intelligente Abläufe und technologiegestützte Effizienzsteigerungen ermöglichen. Unser Plattformwissen spielt eine entscheidende Rolle bei der Modernisierung und unterstützt sowohl die Build- als auch die Buy-Strategien von Hypothekenunternehmen.

Cognizant bietet mehr als 20 spezialisierte Assets und Akzeleratoren, die speziell für Hypothekengeschäfte entwickelt wurden, darunter DAF, iVerify und Compliance-Services, um Funktionslücken in generalistischen Plattformen und Kreditvergabesystemen zu schließen. Unsere Neuro®-Plattform ermöglicht KI-gestützte Prozessorchestrierung, nahtlose Integration mit Partnerprodukten und Leistung der Enterprise-Klasse in Daten- und Cloud-Umgebungen.

„Die Modernisierung der Plattform hat für Kreditgeber, die Altlasten loswerden und sich auf die digitale Wirtschaft vorbereiten wollen, oberste strategische Priorität, und Cognizant ist mittendrin. Sie helfen der Branche, sich gegen makroökonomische Schocks, steigende CX-Anforderungen und zunehmende regulatorische Hitze durch Smart Ops und ein Tech-First-Playbook zu wappnen. Ihre flexiblen, konsumierbaren Engagement-Modelle und As-a-Service-Angebote erleichtern es Kreditgebern, eine sinnvolle Transformation in Gang zu setzen."

Divya Iyer, Practice Leader BFSI - Zitat der HFS Research-Analystin

