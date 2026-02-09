Zum Hauptinhalt wechseln Skip to footer
Digitale Services für Gesundheitsdienstleister 2025
Cognizant wurde im Avasant Healthcare Provider Digital Services 2025 RadarView™ als Spitzenreiter genannt

Cognizant ist bekannt für die Lieferung von KI-gestützten End-to-End-Lösungen, die es Anbietern ermöglichen, die Versorgung zu modernisieren, Abläufe zu optimieren und die Cloud-Einführung zu beschleunigen. Der Bericht hebt Cognizants Neuro®-KI-Plattformen und globale Expertise als Schlüsselfaktoren für messbare Verbesserungen bei Patientenergebnissen, operativer Effizienz und datenbasierter Entscheidungsfindung hervor.

Bericht lesen
Zurück zur Seite „Auszeichnungen“