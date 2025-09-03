Zum Hauptinhalt wechseln Skip to footer
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@6068d68" Karriere
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@149298fc" News
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@63aa2352" Events
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@13afc3af" Investor:innen
Digitale Services im Gesundheitswesen 2025
Cognizant wurde im 2025 Information Services Group (ISG) Provider Lens™ Healthcare Digital Services-Bericht als Spitzenreiter eingestuft

Dieser Bericht unterstreicht die Fähigkeit von Cognizant, die technologischen Fähigkeiten zu verbessern, robuste Architektur-Frameworks zu entwickeln und das Management für Gesundheitsdienstleister zu optimieren.

Bericht lesen
Logo: ISG Partnership
Zurück zur Seite „Auszeichnungen“