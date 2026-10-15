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Cognizant als führender Leader in der Everest Group Quality Engineering (QE) Services for AI Applications and Systems PEAK Matrix® Assessment 2026 positioniert
Cognizant als führender Leader in der Everest Group Quality Engineering (QE) Services for AI Applications and Systems PEAK Matrix® Assessment 2026 positioniert

Diese Auszeichnung unterstreicht unsere Fähigkeit, durchgängiges Quality Engineering für KI bereitzustellen. Mit unserem TRUST-Framework, dem AI Lifecycle Assurance (AILA) Toolkit, Flowsource™, Neuro SAN und dem QE Agentic Hub validieren wir Daten, Modelle, generative KI und agentische Systeme über den gesamten Lebenszyklus hinweg. So können Unternehmen KI mit höherer Qualität, größerer Geschwindigkeit und mehr Resilienz einführen und skalieren.

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Everest Group

Lizenzierte Auszüge aus den PEAK Matrix®-Berichten der Everest Group dürfen von lizenzierten Dritten für ihre eigenen Marketing- und Werbeaktivitäten sowie -materialien verwendet werden. Ausgewählte Auszüge aus den PEAK Matrix®-Berichten der Everest Group bieten nicht zwingend den vollständigen Kontext unserer Recherchen und Analysen. Sämtliche Recherchen und Analysen, die von den Analysten der Everest Group durchgeführt und in die PEAK Matrix®-Berichte der Everest Group aufgenommen werden, sind unabhängig, und keine Organisation hat eine Gebühr gezahlt, um aufgeführt zu werden oder ihr Ranking zu beeinflussen. Um auf die vollständige Studie zuzugreifen und mehr über unsere Methodik zu erfahren, besuchen Sie bitte Everest Group PEAK Matrix® Reports.

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