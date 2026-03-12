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Property and Casualty (P&C) Insurance BPS PEAK Matrix® Assessment 2025
Cognizant wurde im Property and Casualty (P&C) Insurance BPS PEAK Matrix® Assessment 2025 der Everest Group als führendes Unternehmen bewertet

Cognizant wurde für seine Fähigkeit anerkannt, Kunden bei einer umfassenden Transformation in wichtigen Versicherungsbereichen wie Policierung, Policenverwaltung und Schadensregulierung zu unterstützen.

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Cognizant wurde im Property and Casualty (P&C) Insurance BPS PEAK Matrix® Assessment 2025 der Everest Group als führendes Unternehmen bewertet – Abzeichen
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