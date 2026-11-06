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Microsoft Azure Services PEAK Matrix® Assessment 2026
Everest Group hat Cognizant in seiner Microsoft Azure Services PEAK Matrix® Assessment 2026 als Leader eingestuft – für die durchgängigen Azure-Kompetenzen und die starke Marktwirkung

Cognizant wurde ausgezeichnet für KI-gestütztes Engineering mit den Plattformen Flowsource, Neuro und Skygrade für Observability, FinOps und Cloud-Betrieb, für TriZetto on Azure für eine Compliance-orientierte Modernisierung im Gesundheitswesen sowie für die nachgewiesene Expertise bei der Transformation komplexer SAP-, Oracle-, VMware- und Mainframe-Landschaften.

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Everest Group
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