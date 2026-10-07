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Cybersecurity Services PEAK Matrix® Assessment 2026 – Global
Cognizant als Leader in der Cybersecurity Services PEAK Matrix® Assessment 2026 – Global der Everest Group positioniert

Cognizant wurde in der Everest Group Cybersecurity Services PEAK Matrix® Assessment 2026 – Global als Leader positioniert. Die Everest Group würdigte Cognizant für sein breites Cybersecurity-Portfolio, KI-gestützte Abläufe, Angebote zur Cyber-Resilienz und seine starke Marktwirkung bei globalen Unternehmen.

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Cybersecurity Services PEAK Matrix® Assessment 2026 – Global
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