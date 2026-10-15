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Cognizant als Leader im Gartner® Magic Quadrant™ 2026 für Custom Software Development Services ausgezeichnet
Cognizant als Leader im Gartner® Magic Quadrant™ 2026 für Custom Software Development Services ausgezeichnet

Cognizant wurde im zweiten Jahr in Folge im Gartner® Magic Quadrant™ für Custom Software Development Services als Leader positioniert. Die Bewertung erfolgte auf Grundlage unserer Umsetzungsfähigkeit (Ability to Execute) und der Vollständigkeit unserer Vision (Completeness of Vision). Diese Auszeichnung zeigt, dass wir die aktuelle Vision erfolgreich umsetzen und für die Zukunft gut aufgestellt sind.

Den Bericht auf Gartner.com ansehen
Gartner-Logo

Gartner, Magic Quadrant for Custom Software Development Services, Jaideep Thyagarajan, Ryan McKinney, Nathan Davie, 5. Oktober 2026

Gartner und Magic Quadrant sind Marken von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften.

Gartner empfiehlt keine in seinen Veröffentlichungen dargestellten Unternehmen, Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und rät Technologieanwendern nicht, ausschließlich Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder sonstigen Auszeichnungen auszuwählen. Die Veröffentlichungen von Gartner geben die Meinungen der Business- und Technology-Insights-Organisation von Gartner wieder und sind nicht als Tatsachenbehauptungen auszulegen. Gartner übernimmt keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Veröffentlichung, einschließlich der Gewährleistung der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.

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