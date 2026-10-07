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Cognizant als Leader im Avasant Digital Masters Technology Transformation 2026 RadarView™ ausgezeichnet
Cognizant als Leader im Avasant Digital Masters Technology Transformation 2026 RadarView™ ausgezeichnet

Cognizant wurde im Digital Masters Technology Transformation 2026 RadarView von Avasant als Leader ausgezeichnet und belegt in sieben Servicekategorien, darunter Applied AI, Cybersecurity und Hybrid Cloud, den ersten Platz. Grundlage dafür sind das KI-gestützte Delivery-Modell und die strategischen Technologiepartnerschaften des Unternehmens.

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Avasant Capital Martket Business 2026
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