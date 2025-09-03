Zum Hauptinhalt wechseln Skip to footer
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@2254e5f" Karriere
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@10038d4d" News
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@64148341" Events
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@4130eb87" Investor:innen
Pflegemanagement-Plattformen 2024
Everest ernennt Cognizant im 2024 Care Management Platforms PEAK Matrix®-Bericht zum Spitzenreiter

„Cognizant bietet ein umfassendes Portfolio an Pflegemanagement-Plattformen. Kund:innen schätzen Cognizant für seine praktischen Integrationsmöglichkeiten und den proaktiven Ansatz bei der Problemlösung. Dies führte zur Einstufung als Spitzenreiter im Everest Group Healthcare Care Management Platforms PEAK Matrix® Assessment 2024.“
– Priya Sahni, Practice Director, Everest Group

Bericht lesen
Care Management Platforms PEAK Matrix-Abzeichen 2024
Zurück zur Seite „Auszeichnungen“