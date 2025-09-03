Avasant Veeva Digital Services 2025 RadarView

Diese Anerkennung bestätigt die Expertise, Innovationsfähigkeit und den Einfluss von Cognizant im Bereich Biowissenschaft. Die umfassenden Services von Veeva beinhalten Entwicklung und kommerzielle Cloud, unterstützt durch ein ausgereiftes Kompetenzzentrum und eine große Zahl von zertifizierten Fachleuten, darunter Fachleuten für Vault, CRM und bestimmte Module. Der Fokus von Cognizant auf Benutzererfahrung, regulatorische Automatisierung und Omnichannel-Engagement positioniert uns als vertrauenswürdigen Partner für Biowissenschaftsunternehmen, die die Zukunft der digitalen Gesundheit meistern.