Avasant Multisourcing Service Integration 2025 RadarView
Cognizant wird im Bericht Avasant Higher Education Digital Services 2025 RadarView™ als Leader anerkannt

Avasant hat Cognizant als führend im Bereich Multisourcing Service Integration ausgezeichnet. Diese Anerkennung unterstreicht unsere Expertise bei maßgeschneiderten SIAM-Strategien, unser robustes SIAMNXT-Framework, wichtige Partnerschaften und bedeutende Investitionen in AIOps und generative KI, einschließlich unserer CFS.KI-Lösung.

Bericht lesen
Abzeichen Avasant Multisourcing Service Integration 2025 RadarView
Zurück zur Seite „Auszeichnungen“