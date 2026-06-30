Cognizant gab heute bekannt, dass das Unternehmen als Leader in Avasant’s Life Sciences Digital Services 2026 RadarView™ anerkannt wurde. Die Platzierung spiegelt die Tiefe der Fähigkeiten von Cognizant entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Life Sciences sowie die kontinuierlichen Investitionen in AI, Advanced Engineering und Ökosystem-Partnerschaften wider. Diese ermöglichen es Pharma-, Biotech- und Medizintechnikunternehmen, Innovationen von der Entdeckung bis zum Patienten zu beschleunigen. Als AI-Entwickler hilft Cognizant Kunden dabei, AI-Ambitionen in Unternehmenswert zu verwandeln – durch Full-Stack-Lösungen, die für branchenspezifische Anforderungen entwickelt wurden.