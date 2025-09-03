Zum Hauptinhalt wechseln Skip to footer
Avasant Higher Education Digital Services 2025 RadarView
Cognizant wird im Avasant Higher Education Digital Services 2025 RadarView™-Bericht als Spitzenreiter ausgezeichnet

Avasant hebt hervor, dass Cognizant über zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Branche und eine robuste KI-Praxis nutzt, um die digitale Transformation für Kunden aus dem Bereich der höheren Bildung voranzutreiben. Erfahren Sie, warum Avasant Cognizant in seinem Jahresbericht als Spitzenreiter eingestuft hat.

Avasant Higher Education Digital Services 2025 RadarView™
