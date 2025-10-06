Avasant Global Competency Center (GCC) Services 2025 RadarView

Cognizant wurde im ersten Global Competency Center (GCC) Services RadarViewTM von Avasant als Leader ausgezeichnet und erhielt die höchste Bewertung – 5 von 5 Sternen – für Practice Maturity. Der Avasant-Bericht hebt den differenzierten Ansatz von Cognizant für die GCC-Transformation hervor und erklärt: „Die Investitionen von Cognizant in GCC-fokussierte KI-Funktionen, ein starkes Partner-Ökosystem und die nachgewiesene Fähigkeit, Innovationen zu liefern, haben das Unternehmen als führend positioniert.“