Application Development Services for AI Applications 2025
Cognizant wurde als Leader in der Application Development Services for AI Applications PEAK Matrix® 2025 der Everest Group als Leader ausgezeichnet

Diese Anerkennung spiegelt unsere umfassenden KI-gestützten Softwareentwicklungs- und Beratungskompetenzen, unsere starke Domänenintegration und unsere nachhaltigen Investitionen in den Aufbau wiederverwendbarer IP sowie unsere Partner-Ökosysteme wider, die sich durch erfolgreiche Kundenprojekte bewährt haben, die komplexe End-to-End-Initiativen zur digitalen Transformation in verschiedenen Branchen umfassen.

Everest Group Application Development Services for AI Applications PEAK Matrix® Assessment 2025
