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Wie Pharmaunternehmen KI-gestütztes CRM zu ihrem strategischen Vorteil nutzen können

Fünf Wege, wie Pharmaunternehmen den vollen Wert ihres KI-gestützten CRM ausschöpfen können.

Für Pharmaunternehmen hat kaum ein Ereignis das Profil von Customer-Relationship-Management-Systemen (CRM) so sehr gestärkt wie die Trennung von Veeva und Salesforce. Lange Zeit als operatives System betrachtet, sind diese Plattformen heute als zentraler Enabler innerhalb der klinischen und kommerziellen Strategie der Life-Sciences-Branche positioniert, mit der Fähigkeit, KI einzusetzen, um Stakeholder einzubinden, Daten zu aktivieren, Teams zu koordinieren und Wachstum zu fördern.

Mit dem Näherrücken der Migrationsfrist 2030 betrachten viele Entscheider den Wechsel durch diese Linse, sie überdenken die Rolle des CRM und wie sie einen größeren Mehrwert aus ihrer Plattform ziehen können.

Ich habe in unserem kürzlich stattgefundenen Reuters-Webinar „Beyond the tech: Aligning your strategy and teams for CRM transformation” mit Life-Sciences-Führungskräften zu diesem Thema gesprochen. Im Folgenden fünf Erkenntnisse aus dem Webinar, in dem wir diskutiert haben, wie moderne Pharmaunternehmen erweiterte Daten- und KI-Funktionen im CRM nutzen, um ihre größten Herausforderungen zu bewältigen und neue Arbeitsweisen zu erschließen.

Fünf Pharma-Herausforderungen, die ein KI-gestütztes CRM löst

1. Teams zusammenbringen, um Ergebnisse zu erzielen

Die eigentliche Stärke eines KI-gestützten CRM liegt in der Fähigkeit des Systems, funktionsübergreifende Daten zu bündeln und intelligent über verschiedene Bereiche hinweg anzuwenden, um neue Muster und Erkenntnisse zu gewinnen.

Die Patientenrekrutierung für klinische Studien ist beispielsweise oft einer der größten Engpässe in der Arzneimittelentwicklung. Ein vernetztes CRM kann Standortdaten, Real-World-Evidence, den bisherigen Kontaktverlauf mit Ärzten sowie Einschlusskriterien verknüpfen, um vielversprechende Studienzentren und Patientenpopulationen frühzeitig zu identifizieren. Wenn diese Funktionen sowohl im kommerziellen als auch im medizinischen Bereich verankert sind, können bislang getrennt arbeitende Teams mit einem gemeinsamen Gesamtbild zusammenarbeiten, was dazu beitragen kann, Rekrutierungszyklen zu verkürzen, die Genauigkeit bei der Aufnahme zu verbessern und den Studienstart zu beschleunigen.

Darüber hinaus können Unternehmen, indem sie KI-Agenten als intelligente neue Teammitglieder positionieren, eine kompetente Schnittstelle zwischen zwei oder mehr verschiedenen Funktionen, Regionen oder Einheiten schaffen.

Wenn ein Agent zur Unterstützung klinischer Studien beispielsweise einen Standort mit hohem Patientenpotenzial, aber geringer Einschreibungsquote identifiziert, kann er die Lücke zwischen dem klinischen Team und Medical Affairs schließen und Letzteres veranlassen, relevante Ärzte anzusprechen. Der Agent könnte auch das Marketingteam einbinden, um Outreach- und Schulungsmaterialien zu beschaffen, zu entwickeln oder zu personalisieren.

2. Personalisierte Unterstützung und Kommunikation in großem Maßstab

Therapien werden individueller, Zielgruppen vielfältiger und die Erwartung an relevante, passgenaue Kommunikation wächst. Eine breite Segmentierung reicht heute nicht mehr aus. KI-gestütztes CRM ermöglicht es Pharmaunternehmen, auf individuelle Bedürfnisse einzugehen, in Echtzeit und in großem Maßstab.

Im DACH-Markt verläuft die Kommunikation zum Patienten über den Arzt. Das bedeutet: Wer im CRM den Arzt wirklich kennt, seine Fachrichtung, seine Präferenzen und seine bisherigen Interaktionen mit dem Außendienst, kann ihn gezielter unterstützen und relevanter ansprechen. Statt generischer Botschaften erhält der Arzt Inhalte, die zu seiner klinischen Realität passen.

Mit integrierter KI lernt das CRM kontinuierlich dazu. Welche Inhalte kommen an? Welcher Kanal funktioniert wann? Je mehr das System versteht, desto wertvoller wird jede Interaktion, für den Außendienst, für den Arzt und letztlich für den Patienten.

3. Lange Verzögerungen bei der Wertrealisierung vermeiden

Die Geschwindigkeit, mit der sich KI weiterentwickelt, birgt ein strukturelles Risiko für Pharmaunternehmen: Lange Implementierungszyklen können dazu führen, dass Lösungen bereits bei der Auslieferung veraltet sind.

Unternehmen können sicherstellen, dass sie die neuesten und leistungsfähigsten KI-Funktionen nutzen, indem sie auf die Features setzen, die bereits in ihrer CRM-Plattform vorhanden sind. Das reduziert nicht nur die Komplexität für IT- und Entwicklungsteams, sondern fördert auch eine schnellere Akzeptanz, da KI-Tools für die Nutzenden intuitiver werden.

Veeva’s Media Agent beispielsweise liefert Außendienstmitarbeitenden während Live-Gesprächen mit Ärzten sofortige, präzise und regelkonforme Antworten. Der Agent scannt zugelassene Materialien, wählt das richtige Protokoll und die passenden Daten aus und gibt den Mitarbeitenden die Möglichkeit, die Informationen direkt am Bildschirm zu präsentieren. Damit entfällt das ungeliebte „Ich melde mich dazu” — sowohl für den Außendienst als auch für das IT-Team, wenn es gebeten wird, ein ähnliches Tool von Grund auf neu zu entwickeln.

Allzu oft bleiben diese fortschrittlichen KI-Funktionen ungenutzt, obwohl sie in modernen CRM-Plattformen bereits verfügbar sind — mit dem Ergebnis, dass Pharmaunternehmen den vollen Wert ihrer Investition nicht ausschöpfen.

4. Mitarbeiterproduktivität und -engagement maximieren

Der größte Treiber des CRM-Werts ist nicht unbedingt eine Funktion oder Technologie, es ist die Nutzerakzeptanz. Die Logik dahinter ist einfach: Eine nicht genutzte Lösung kann keinen echten Mehrwert liefern.

In unserer Diskussion hoben die Teilnehmenden hervor, wie Unternehmen die CRM-Akzeptanz und das Engagement — insbesondere im Hinblick auf KI-Funktionen — verbessern können, indem sie den direkten Mehrwert in den Vordergrund stellen. Um Engagement aufzubauen, müssen Führungskräfte diesen Mehrwert in konkreten Zahlen belegen, nicht nur für das Unternehmen, sondern auch für die einzelnen Nutzenden.

Wenn Teamleitende CRM-KI-Funktionen bewerben, beispielsweise die automatische Zusammenfassung vergangener Interaktionen zu einer kompakten Vorbesprechung, lautet die entscheidende Frage für den Außendienst schlicht: Wie hilft mir das, besser zu verkaufen?

Daten von Salesforce liefern eine klare Antwort: Teams, die Agentforce nutzen, verzeichneten eine Steigerung der Abschlussquote um 10 %, eine Verdopplung der Pipeline-Abdeckung und eine Zielerreichung von 70 %. Unternehmen müssen diese Vorteile in den Einführungsprozess integrieren, ihren Mitarbeitenden den Mehrwert kommunizieren und das Engagement aktiv fördern.

5. Die richtigen Kennzahlen finden, um Erfolg nachzuweisen

ROI wird mitunter als das Maß aller Dinge für jedes Programm, jede Investition oder jede Kampagne betrachtet. Er kann jedoch auch ein nachlaufender und ungenauer Indikator sein, denn während er das finanzielle Ergebnis widerspiegelt, erfasst er nicht zwingend die Verhaltensweisen, Maßnahmen oder operativen Veränderungen, die dieses Ergebnis tatsächlich herbeigeführt haben.

KI kann Unternehmen helfen, ein tieferes Verständnis von Erfolg zu entwickeln, indem sie eine kontinuierliche Echtzeitmessung im CRM ermöglicht. Durch die Analyse von Interaktionsmustern, Verhaltensveränderungen und Kampagnenleistung über Teams und Kundengruppen hinweg kann KI frühzeitige Wertindikatoren aufzeigen, lange bevor finanzielle Ergebnisse sichtbar werden.

KI kann beispielsweise verfolgen, wie sich das Engagement von Ärzten in Reaktion auf verschiedene Interaktionen entwickelt, welche Botschaften Handlungen auslösen und wo zusätzliche Unterstützung oder Nachverfolgung erforderlich ist. Sie kann auch Akzeptanz- und Nutzungsmuster überwachen, so können Unternehmen nicht nur verstehen, ob Tools genutzt werden, sondern auch ob sie einen echten Mehrwert liefern.

Letztlich sind diese frühen Kennzahlen der Schlüssel zur Maximierung des ROI, denn sie helfen Unternehmen, gezielt auf das zu fokussieren, was funktioniert, und geben der Organisation die Möglichkeit, Verbesserungen vorzunehmen, bevor sich dies auf das Endergebnis auswirkt.

Die Zukunft des Pharma-CRM

Da die Trennung von Veeva und Salesforce viele Life-Sciences-Unternehmen dazu veranlasst, ihre CRM-Strategie neu zu bewerten, müssen Entscheider im Hinterkopf behalten: Der Wert entsteht nicht durch die Wahl der Plattform oder die darin enthaltenen technischen Funktionen, sondern dadurch, wie sie das System einsetzen, um reale Geschäftsherausforderungen zu lösen.

Dafür müssen Unternehmen das CRM als Brücke zwischen Problemen und Ergebnissen neu positionieren. Sie müssen das System nutzen, um Erkenntnisse sichtbar zu machen, Intelligenz in Workflows zu integrieren und eine koordiniertere, ergebnisorientierte Zusammenarbeit über den gesamten Launch-Lebenszyklus hinweg zu ermöglichen. Denn letztlich sollte das moderne CRM kein System der Aufzeichnung sein sondern ein System des Handelns.