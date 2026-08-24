Erst ein Jahrzehnt ist es her, dass Hollywood Filme über künstliche Intelligenz drehte – Blockbuster wie "Ex Machina" und "Her" beleuchteten ihre Möglichkeiten aus der Science-Fiction-Perspektive. Heute, in einer bemerkenswerten Rollenumkehr, ist genau diese revolutionäre Technologie zentral für die Entstehung, Produktion und Distribution der neuesten Kinohits.

Generative KI ist in der Medien- und Entertainmentbranche zum Mainstream geworden, mit einem prognostizierten globalen Wert von 1,9 Milliarden US-Dollar bis Ende des Jahres und 16,8 Milliarden US-Dollar bis 2030. Werbe-, Gaming-, Musik-, Nachrichten-, Film- und Streaming-Unternehmen gehen Partnerschaften mit Technologiefirmen ein, um das Potenzial der Technologie zu erschließen, wobei ein starker Fokus auf Hyperpersonalisierung liegt, um das Publikumserlebnis zu verbessern.

Durch die Automatisierung und Optimierung kreativer Prozesse erschließt generative KI neue Umsatzquellen, senkt Kosten und schafft geschäftlichen Mehrwert. Im ersten Teil einer zweiteiligen Blogserie darüber, wie generative KI die Bereiche Kommunikation, Medien und Technologie verändert, werfen wir einen genaueren Blick auf einige zentrale Anwendungsfälle für generative KI in der hart umkämpften Entertainmentbranche.

Ideen in Echtzeit umsetzen

Wer OpenAIs ChatGPT-3 nutzt, weiß, wie große Sprachmodelle (LLMs) Skripte und Nachrichtenartikel erstellen können – doch die Möglichkeiten generativer KI bei der Content-Erstellung gehen weit darüber hinaus. Die Technologie kann komplette Werbespots erstellen, inklusive Bildmaterial, Text, Musik und Sprecherkommentar, ausgehend allein von einer Unternehmens-URL. Der britische KI-Videoanbieter Waymark ist hier Vorreiter: Kunden berichten von einer beeindruckenden Zeitersparnis von bis zu 94 Prozent bei der Videoproduktion.

Im Gaming-Bereich prognostiziert HTF Market Intelligence für den Markt generativer KI ein jährliches Wachstum (CAGR) von 25,7 Prozent über die nächsten sechs Jahre. Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR) werden immersiver, interaktiver und persönlicher – mit hyperrealistischen Nicht-Spieler-Charakteren (NPCs), die Spielende in dynamischen Umgebungen herausfordern. Die generative, prozedurale Content-Erstellung ist eine Schlüsselentwicklung im Game-Design: Algorithmen erzeugen komplexe, sich ständig verändernde Landschaften, Level und Quests. Das schafft nicht nur fesselnde Spielwelten, sondern senkt auch Kosten und verkürzt die Time-to-Market.

Sportsender setzen zunehmend auf multimodale generative KI, um während Live-Übertragungen Echtzeit-Insights zu liefern und In-Game-Highlight-Clips zu erstellen. Multimodale Lernmodelle fügen der Technologie eine zusätzliche Ebene hinzu, indem sie Bild-, Ton- und Sprachanalysen tief in LLMs einspeisen, um Inhalte sofort zu erstellen und das Zuschauerengagement zu steigern.

De-Aging und Synchronisation: Optimierte Arbeitsabläufe

Generative KI verändert auch operative Arbeitsabläufe in der Entertainmentbranche, indem sie Prozesse optimiert und Routineaufgaben automatisiert, um die Effizienz zu steigern. Leistungsstarke Editing-Software ermöglicht es Kreativschaffenden, Inhalte in der Postproduktion zu verändern und zu verbessern; ein eindrückliches Beispiel ist die Möglichkeit, Schauspielende überzeugend zu verjüngen. Im kommenden Film "Here" spielt der 67-jährige Tom Hanks eine Figur in ihren Zwanzigern und Dreißigern – möglich durch generative KI-Modelle, die riesige Datensätze aus Archivmaterial analysierten, um erfolgreich einzufangen, wie ein deutlich jüngerer Hanks aussehen und sich bewegen würde.

Automatisierte Lokalisierung, bei der Inhalte für bestimmte Regionen angepasst werden, erschließt neue globale Umsatzquellen. Die Hulu-Krimiserie "Vanda" gilt als das erste jemals KI-synchronisierte Drama: Deepdub, die Spezialisten, die das ursprüngliche Portugiesisch nahtlos ins Englische übertrugen, geben eine um 70 Prozent schnellere Durchlaufzeit und 50 Prozent Kosteneinsparung gegenüber konventioneller Synchronisation an.

Generative KI revolutioniert außerdem die Content-Distribution: Ihre Algorithmen analysieren riesige Mengen an Nutzerdaten, um dynamische Hyperpersonalisierung zu ermöglichen. Streaming-Plattformen wie Netflix, Spotify und Amazon Prime liefern schneller als je zuvor deutlich individuellere Inhalte – für optimale Zufriedenheit und Loyalität des Publikums.

Eine verantwortungsvolle Revolution

Die schier endlosen Möglichkeiten generativer KI treiben Kreativität, Effizienz, Umsatzwachstum und Kosteneinsparungen in der Medien- und Entertainmentbranche voran. Dennoch bleiben ethische Fragen zu Content-Integrität, Genauigkeit und Authentizität bestehen. Sind KI-generierte Werbespots vertrauenswürdig? Können sich Zuschauende auf das verlassen, was sie auf dem Bildschirm sehen – und werden Künstlerinnen und Künstler durch eine Technologie untergraben, die sie so überzeugend als Avatare nachbilden kann? Es ist entscheidend, die Technologie mit robuster Governance einzusetzen, um Sicherheit, Genauigkeit, Datenschutz und Datensicherheit zu gewährleisten.

Cognizant unterstützt Unternehmen dabei, generative KI-Anwendungen skaliert einzuführen, um Performance, Produktivität, Wachstum und eine schnellere Time-to-Market zu erreichen. Wir verfügen über tiefes Wissen zu Open-Source-Sprachmodellen, die für spezifische Anwendungsfälle eingesetzt werden können, und setzen uns für höchste Standards bei verantwortungsvoller und ethischer KI ein.

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