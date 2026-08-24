Die Medien- und Telekommunikationsbranche wird bis 2040 zusammen zum zweitgrößten Emissionssektor nach der Landwirtschaft. Unser Report zeigt, dass beide Branchen die Absicht haben, nachhaltiger zu werden. Um aus dieser Absicht aber tatsächliches Handeln zu machen, müssen Unternehmen KI in ihre Nachhaltigkeitsstrategien einbinden.

Laut Cognizants Deep-Green-Studie betrachtet die Mehrheit der Unternehmen (95 Prozent) Nachhaltigkeit als zentralen Bestandteil ihrer Unternehmensstrategie. Dieselbe Studie zeigt, dass die Medien- und Telekommunikationsbranche in EU-Ländern und Großbritannien zwischen 2018 und 2030 eine Steigerung der Nachhaltigkeitsausgaben um 350 Prozent verzeichnen wird. Die vollständige Studie finden Sie unter "Deep Green: how data, technology and collaboration will drive the next phase of sustainability in business."

Trotz eines positiven Stimmungswandels kommt der Fortschritt in Richtung des angestrebten Netto-Null-Ziels in diesen Branchen nur langsam voran. Der gesamten Telekommunikationsbranche bleiben nur noch zehn Jahre, um ihre CO2-Emissionen um 45 Prozent zu senken und damit die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erfüllen. Ebenso haben sich 29 der weltweit 30 größten Werbetreibenden dazu verpflichtet, bis 2030 alle Werbemaßnahmen klimaneutral zu gestalten. Bleibt schnelles Handeln aus, würden Medien und Telekommunikation zusammen bis 2040 zum zweitgrößten Sektor für Treibhausgasemissionen werden, wobei sich der globale CO2-Fußabdruck der Telekommunikationsbranche verfünffachen würde.

Auf Basis unserer globalen Studie mit 3.000 Führungskräften (215 davon aus Medien und Telekommunikation), durchgeführt in Partnerschaft mit Oxford Economics, haben wir fünf Empfehlungen entwickelt, wie führende Unternehmen "deeply green" werden können, indem sie Nachhaltigkeit fest in ihrem Kern verankern. Eine dieser Empfehlungen, die Medien- und Telekommunikationsunternehmen ihren Nachhaltigkeitszielen näherbringen würde, betrifft den Einsatz neuer Technologien wie künstlicher Intelligenz (KI).

Dieser Artikel beleuchtet, warum eine klare Nachhaltigkeitsstrategie für Medien und Telekommunikation entscheidend ist, welche branchenspezifischen Herausforderungen den Fortschritt behindern und wie sich diese mit einem KI-gestützten "3E-Ansatz" bewältigen lassen.

Zentrale Treiber für Nachhaltigkeitsinitiativen in Medien und Telekommunikation

In einer Gesellschaft, die großen Wert auf Transparenz, Rechenschaftspflicht und Verantwortung legt, wächst der Druck auf stark emittierende Branchen, ihre Nachhaltigkeitsagenda zu beschleunigen.

Die Telekommunikationsbranche selbst verursacht rund 4 Prozent der globalen CO2-Emissionen, vergleichbar mit der Luftfahrtbranche, und wird bis 2040 für 14 Prozent des gesamten ökologischen Fußabdrucks verantwortlich sein. Die Medienbranche steht dem kaum nach: Ein einziger Kinofilm mit einem Produktionsbudget von 70 Millionen US-Dollar benötigt jährlich 20 Millionen Bäume, um die dabei entstehenden CO2-Emissionen zu absorbieren.

Neben dem moralischen Anreiz zeigt unsere Studie, dass Unternehmen fast genauso stark von wirtschaftlichen Erwägungen getrieben werden. Die Zahl der Unternehmen, die einen positiven finanziellen Effekt durch verbesserte ökologische Nachhaltigkeit erwarten, wird sich in den nächsten zwei Jahren verdoppeln. Hinzu kommt das erhebliche finanzielle Risiko durch Untätigkeit: Wer die notwendigen Schritte nicht einleitet, riskiert steigende regulatorische, rechtliche, reputationsbezogene und technologische Risiken, die die Betriebsgewinne um bis zu 60 Prozent beeinträchtigen können.

Investitionen in Nachhaltigkeit sind nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch gut fürs Geschäft.

Warum der Fortschritt zu Netto-Null in Medien und Telekommunikation so langsam ist

Grund 1: Nachhaltigkeit ist nicht in Unternehmensstrategie und -kultur verankert

Obwohl 69 Prozent der befragten Medien- und Telekommunikationsunternehmen ökologische Nachhaltigkeitsstrategien als sehr wichtig einstufen, mit besonderem Fokus auf klare Zielvorgaben und Roadmaps, zählen zu den wichtigsten internen Herausforderungen, die Fortschritte in dieser Branche behindern:

Unklare Roadmap: fehlende strategische Klarheit in der Nachhaltigkeits-Roadmap.



Abstimmungsprobleme: Unterschiedliche Geschäftsbereiche und Stakeholder

sind nicht aufeinander abgestimmt, was zu Silodenken und -handeln führt.



Fachkräftemangel oder Kosten: unzureichende Verfügbarkeit

oder hohe Kosten für spezialisierte Fachkräfte zur Umsetzung der Strategie.

Hinzu kommt: Begrenzte Reporting-Fähigkeiten und fehlende Datentransparenz erschweren die Budgetzuweisung und bieten Führungskräften und Mitarbeitenden kaum Unterstützung, um bei der Umsetzung von Netto-Null-Plänen motiviert zu bleiben.

Grund 2: Scope-3-Emissionen sind das größte Problem, werden aber nicht entsprechend priorisiert

Trotz aller Aufmerksamkeit für Scope-3-Emissionen tun sich Unternehmen schwer, diese zu priorisieren. Scope-3-Emissionen machen den größten Anteil der Treibhausgasemissionen aus: 70 Prozent bei Medien- und Werbeunternehmen und 85 Prozent bei Telekommunikationsunternehmen. Der Fokus der von uns befragten Unternehmen liegt jedoch stärker auf Scope 1 und Scope 2, mit mehr als 70 Prozent in beiden Branchen. Scope-3-Emissionen bleiben damit vorerst eine "Blackbox", ein deutliches Zeichen für die mangelnde Aufmerksamkeit für vorgelagerte Auswirkungen.

Wie KI den Weg zu Netto-Null beschleunigen kann

Ein zentraler Hebel für Medien- und Telekommunikationsunternehmen, um diese Hürden zu überwinden, ist Technologie. KI zählt heute zu den wichtigsten Technologien zur Verbesserung ökologischer Nachhaltigkeit, und 75 Prozent der Befragten halten sie laut unserer Studie für wirksam oder sehr wirksam. In Kombination mit anderen innovativen Technologien hat KI das Potenzial, die Medien- und Telekommunikationsbranche grundlegend zu verändern und ihnen zu helfen, ihre Nachhaltigkeitsziele schneller zu erreichen.