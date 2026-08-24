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Cognizant Blog

Die Medien- und Telekommunikationsbranche wird bis 2040 zusammen zum zweitgrößten Emissionssektor nach der Landwirtschaft. Unser Report zeigt, dass beide Branchen die Absicht haben, nachhaltiger zu werden. Um aus dieser Absicht aber tatsächliches Handeln zu machen, müssen Unternehmen KI in ihre Nachhaltigkeitsstrategien einbinden.

Laut Cognizants Deep-Green-Studie betrachtet die Mehrheit der Unternehmen (95 Prozent) Nachhaltigkeit als zentralen Bestandteil ihrer Unternehmensstrategie. Dieselbe Studie zeigt, dass die Medien- und Telekommunikationsbranche in EU-Ländern und Großbritannien zwischen 2018 und 2030 eine Steigerung der Nachhaltigkeitsausgaben um 350 Prozent verzeichnen wird. Die vollständige Studie finden Sie unter "Deep Green: how data, technology and collaboration will drive the next phase of sustainability in business."

Trotz eines positiven Stimmungswandels kommt der Fortschritt in Richtung des angestrebten Netto-Null-Ziels in diesen Branchen nur langsam voran. Der gesamten Telekommunikationsbranche bleiben nur noch zehn Jahre, um ihre CO2-Emissionen um 45 Prozent zu senken und damit die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erfüllen. Ebenso haben sich 29 der weltweit 30 größten Werbetreibenden dazu verpflichtet, bis 2030 alle Werbemaßnahmen klimaneutral zu gestalten. Bleibt schnelles Handeln aus, würden Medien und Telekommunikation zusammen bis 2040 zum zweitgrößten Sektor für Treibhausgasemissionen werden, wobei sich der globale CO2-Fußabdruck der Telekommunikationsbranche verfünffachen würde.

Auf Basis unserer globalen Studie mit 3.000 Führungskräften (215 davon aus Medien und Telekommunikation), durchgeführt in Partnerschaft mit Oxford Economics, haben wir fünf Empfehlungen entwickelt, wie führende Unternehmen "deeply green" werden können, indem sie Nachhaltigkeit fest in ihrem Kern verankern. Eine dieser Empfehlungen, die Medien- und Telekommunikationsunternehmen ihren Nachhaltigkeitszielen näherbringen würde, betrifft den Einsatz neuer Technologien wie künstlicher Intelligenz (KI).

Dieser Artikel beleuchtet, warum eine klare Nachhaltigkeitsstrategie für Medien und Telekommunikation entscheidend ist, welche branchenspezifischen Herausforderungen den Fortschritt behindern und wie sich diese mit einem KI-gestützten "3E-Ansatz" bewältigen lassen.

Zentrale Treiber für Nachhaltigkeitsinitiativen in Medien und Telekommunikation

In einer Gesellschaft, die großen Wert auf Transparenz, Rechenschaftspflicht und Verantwortung legt, wächst der Druck auf stark emittierende Branchen, ihre Nachhaltigkeitsagenda zu beschleunigen.

Die Telekommunikationsbranche selbst verursacht rund 4 Prozent der globalen CO2-Emissionen, vergleichbar mit der Luftfahrtbranche, und wird bis 2040 für 14 Prozent des gesamten ökologischen Fußabdrucks verantwortlich sein. Die Medienbranche steht dem kaum nach: Ein einziger Kinofilm mit einem Produktionsbudget von 70 Millionen US-Dollar benötigt jährlich 20 Millionen Bäume, um die dabei entstehenden CO2-Emissionen zu absorbieren.

Neben dem moralischen Anreiz zeigt unsere Studie, dass Unternehmen fast genauso stark von wirtschaftlichen Erwägungen getrieben werden. Die Zahl der Unternehmen, die einen positiven finanziellen Effekt durch verbesserte ökologische Nachhaltigkeit erwarten, wird sich in den nächsten zwei Jahren verdoppeln. Hinzu kommt das erhebliche finanzielle Risiko durch Untätigkeit: Wer die notwendigen Schritte nicht einleitet, riskiert steigende regulatorische, rechtliche, reputationsbezogene und technologische Risiken, die die Betriebsgewinne um bis zu 60 Prozent beeinträchtigen können.

Investitionen in Nachhaltigkeit sind nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch gut fürs Geschäft.

Warum der Fortschritt zu Netto-Null in Medien und Telekommunikation so langsam ist
Grund 1: Nachhaltigkeit ist nicht in Unternehmensstrategie und -kultur verankert

Obwohl 69 Prozent der befragten Medien- und Telekommunikationsunternehmen ökologische Nachhaltigkeitsstrategien als sehr wichtig einstufen, mit besonderem Fokus auf klare Zielvorgaben und Roadmaps, zählen zu den wichtigsten internen Herausforderungen, die Fortschritte in dieser Branche behindern:

  1. Unklare Roadmap: fehlende strategische Klarheit in der Nachhaltigkeits-Roadmap.

  2. Abstimmungsprobleme: Unterschiedliche Geschäftsbereiche und Stakeholder
    sind nicht aufeinander abgestimmt, was zu Silodenken und -handeln führt.

  3. Fachkräftemangel oder Kosten: unzureichende Verfügbarkeit
    oder hohe Kosten für spezialisierte Fachkräfte zur Umsetzung der Strategie.

Hinzu kommt: Begrenzte Reporting-Fähigkeiten und fehlende Datentransparenz erschweren die Budgetzuweisung und bieten Führungskräften und Mitarbeitenden kaum Unterstützung, um bei der Umsetzung von Netto-Null-Plänen motiviert zu bleiben.

Grund 2: Scope-3-Emissionen sind das größte Problem, werden aber nicht entsprechend priorisiert

Trotz aller Aufmerksamkeit für Scope-3-Emissionen tun sich Unternehmen schwer, diese zu priorisieren. Scope-3-Emissionen machen den größten Anteil der Treibhausgasemissionen aus: 70 Prozent bei Medien- und Werbeunternehmen und 85 Prozent bei Telekommunikationsunternehmen. Der Fokus der von uns befragten Unternehmen liegt jedoch stärker auf Scope 1 und Scope 2, mit mehr als 70 Prozent in beiden Branchen. Scope-3-Emissionen bleiben damit vorerst eine "Blackbox", ein deutliches Zeichen für die mangelnde Aufmerksamkeit für vorgelagerte Auswirkungen.

Wie KI den Weg zu Netto-Null beschleunigen kann

Ein zentraler Hebel für Medien- und Telekommunikationsunternehmen, um diese Hürden zu überwinden, ist Technologie. KI zählt heute zu den wichtigsten Technologien zur Verbesserung ökologischer Nachhaltigkeit, und 75 Prozent der Befragten halten sie laut unserer Studie für wirksam oder sehr wirksam. In Kombination mit anderen innovativen Technologien hat KI das Potenzial, die Medien- und Telekommunikationsbranche grundlegend zu verändern und ihnen zu helfen, ihre Nachhaltigkeitsziele schneller zu erreichen.

Wie KI den Weg zu Netto-Null beschleunigen kann

Ein zentraler Hebel für Medien- und Telekommunikationsunternehmen, um diese Hürden zu überwinden, ist Technologie. KI zählt heute zu den wichtigsten Technologien zur Verbesserung ökologischer Nachhaltigkeit, und 75 Prozent der Befragten halten sie laut unserer Studie für wirksam oder sehr wirksam. In Kombination mit anderen innovativen Technologien hat KI das Potenzial, die Medien- und Telekommunikationsbranche grundlegend zu verändern und ihnen zu helfen, ihre Nachhaltigkeitsziele schneller zu erreichen.

Der 3E-Ansatz für schnellere Nachhaltigkeit:
Enable, Engage, Embed

Um das volle Potenzial von KI auszuschöpfen, sollten Unternehmen sie als Teil einer umfassenderen, datengetriebenen Nachhaltigkeitsstrategie einsetzen. Wir empfehlen den KI-gestützten 3E-Ansatz, um intuitive, intelligente und interaktive Fähigkeiten im gesamten Unternehmen zu ermöglichen (Enable), einzubinden (Engage) und zu verankern (Embed). Diese drei Schritte helfen Unternehmen, den Energieeinsatz im Betrieb zu optimieren, die Nachhaltigkeit der Lieferkette zu verbessern, die Produktgestaltung neu zu denken und von zirkulären Geschäftsmodellen zu profitieren.

1. Enable it (Ermöglichen)
Ein "Rethink-how-we-operate"-Mindset durch einen datengetriebenen Ansatz etablieren, der die Dekarbonisierung des eigenen Betriebs erleichtert.

Man kann nicht steuern, was man nicht misst. Eine robuste, KI-gestützte Datengrundlage mit einer einheitlichen Datensprache und einer verlässlichen Quelle der Wahrheit schafft die Basis, um Nachhaltigkeitskennzahlen im gesamten Unternehmen zu messen, zu überwachen, zu prognostizieren und nachzuverfolgen. Sie hilft, CO2-Emissions-Hotspots aufzudecken, Muster zu erkennen und die notwendigen Erkenntnisse zu liefern, um eine umsetzbare Nachhaltigkeits-Roadmap und Dekarbonisierungsmöglichkeiten zu entwickeln.

2. Engage it (Einbinden)
Auf völlig neue, kollaborative Weise innerhalb und entlang der Wertschöpfungskette zusammenarbeiten, um Scope-3-Emissionen anzugehen.

Bis 2025 werden Nachhaltigkeitsinitiativen einen höheren Grad an Datenaustausch und anspruchsvollere Analysen erfordern. Der Ausbau der etablierten Datenplattform ist entscheidend, nicht nur um Nachhaltigkeitsinitiativen vor- und nachgelagert auszuweiten, sondern auch um fragmentierte Klimadaten zu vereinheitlichen.

Ein kollaborativer Ansatz zum Datenaustausch zwischen Partnern, Lieferanten, Vertriebspartnern, Kundinnen und Kunden und selbst Wettbewerbern schafft zusätzlichen Wert, indem er Unternehmen bessere Sichtbarkeit und größeren Einfluss entlang der Wertschöpfungskette ermöglicht.

3. Embed it (Verankern)
Daten entlang der gesamten Wertschöpfungskette verankern.

Daten sollten auf jeder Ebene der Wertschöpfungskette verankert werden, einschließlich Unternehmenskultur, Strategieentwicklung, Risikomanagement und zentralen Geschäftsprozessen. Dieser ganzheitliche Ansatz, der KI-gestützte Lösungen mit Nachhaltigkeitszielen verbindet, stellt sicher, dass KI sowohl für die betriebliche Effizienz genutzt wird als auch zur treibenden Kraft für Nachhaltigkeitsziele im gesamten Unternehmen wird.

Entscheidend dabei ist eine KI-gestützte Plattform, die die Messung von Scope-3-Daten entlang der gesamten Wertschöpfungskette ermöglicht, von Partnern über Lieferanten bis zur Produktnutzung durch Kundinnen und Kunden. Diese Plattform kann umfangreiche interne und externe Daten nutzen, um Dekarbonisierungsszenarien zu simulieren. Sie unterstützt Führungskräfte nicht nur bei fundierten Entscheidungen, sondern automatisiert auch Anfragen zur Emissionsberichterstattung durch KI-gestützte Berichte und Dashboards.

Zusammenfassung

Die Medien- und Telekommunikationsbranche hat die Möglichkeit, durch ihren Einfluss auf Ressourcen, Wissen und Resilienz echten, positiven Wandel bei Unternehmen, Menschen, Gemeinschaften und Volkswirtschaften zu bewirken. Um aus positiver Absicht positive Ergebnisse zu machen, ist jedoch eine klare, datengetriebene Nachhaltigkeitsstrategie erforderlich. Der KI-gestützte 3E-Ansatz bietet nicht nur einen Weg, die drohende Nachhaltigkeitsherausforderung in eine Geschäftschance zu verwandeln, sondern auch, entscheidenden positiven Wandel für unseren Planeten zu beschleunigen.

Um mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihre Nachhaltigkeitsagenda beschleunigen können, kontaktieren Sie uns.

 

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