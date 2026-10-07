Wie die Medienbranche von isolierten KI-Tools zu vernetzten, kontextbewussten Workflows übergeht

Die IBC 2026 füllte 14 Hallen im Amsterdamer RAI. Mehr als 41.000 Besucher aus 170 Ländern kamen, um zu erfahren, wie sich die Bereiche Medien, Entertainment und Technologie verändern. Es gab über 1.300 Aussteller, Live-Demos, Fachvorträge und einen stetigen Austausch zwischen Sendern, Technologieanbietern und Dienstleistern.

Jeder, der durch die Hallen ging, bekam schnell ein Gefühl für die Dimension der Messe. Jede Halle hatte ihren eigenen Themenschwerpunkt. In einem Bereich wurde ein neues Produktionstool gezeigt, im nächsten wieder ein Cloud-Workflow, in einem dritten ging es um Streaming, KI, Sport, Netzwerke oder immersive Medien. Doch eine Leitfrage zog sich durch alle Bereiche: Wie arbeiten all diese intelligenten Tools zusammen, wenn es an die eigentliche Arbeit geht?

Genau diese Frage stand im Zentrum von Smart Stories, einem der praxisnächsten Projekte der IBC 2026. Zugleich verbindet es viele der übergreifenden Themen, die die Messe geprägt haben. Das IBC-Programm 2026 ging deutlich über Künstliche Intelligenz hinaus. Die Konferenz konzentrierte sich auf fünf Themenfelder: KI in der Praxis, verändertes Zuschauerverhalten, die Transformation des Sports, Vertrauen und Content-Provenienz sowie neue Geschäftsmodelle. Die Messe insgesamt ergänzte dies um Cloud, Next-Generation Advertising, OTT und Streaming, Netzwerktechnologie, immersive Produktion, Cybersicherheit, Nachhaltigkeit und Initiativen zur Förderung neuer Talente. Dadurch wirkte die IBC weniger wie eine reine Technologiemesse und mehr wie eine richtungsweisendes Forum dafür, wohin sich die Medienbranche insgesamt entwickelt.

Future Tech war dafür ein gutes Beispiel: Der Bereich brachte Zukunftstechnologien in die Hauptmesse. Future Tech Ignite ergänzte das Angebot um mehr als 70 Start-ups und aufstrebende Unternehmen. Content Everywhere versammelte knapp 200 Aussteller rund um digitale Distribution, Streaming, Werbung und angrenzende Dienstleistungen. Im Accelerator-Programm ging es vor allem um branchenübergreifende Teams, die gemeinsam an Problemstellungen arbeiteten, statt einzelne Produkte zu vermarkten.

Die Branche testet, was als Nächstes kommt

Live-Sport und der Weg zu personalisierten Medienerlebnissen

Ein Beispiel war das Projekt AI for Live Sports and Beyond. Es untersuchte, wie eine Gruppe von KI-Agenten über Live-Produktion, Lokalisierung, Highlights, Personalisierung und Monetarisierung hinweg zusammenarbeiten kann. Der Ansatz bestand nicht darin, KI einfach zu einer einzelnen Aufgabe hinzuzufügen, sondern zu untersuchen, was passiert, wenn mehrere Fähigkeiten rund um denselben Live-Feed zusammenwirken. Der übergeordnete Punkt ist wichtig: Zuschauer geben sich längst nicht mehr mit einer einzigen Version eines Events zufrieden. Sie wünschen sich unterschiedliche Highlights, Sprachen oder Nutzungserlebnisse. Medienunternehmen müssen daher überlegen, wie ein einziger Live-Content mehrere unterschiedliche Erlebnisse gleichzeitig bedienen kann. Die Medienkette intelligenter machen

Ein weiteres Projekt, FRAMES, beschäftigte sich mit dem Zusammenspiel von aufgezeichnetem Content, Archiven, Metadaten und KI. Es untersuchte, wie Agenten beim Taggen und Abrufen von Medieninhalten unterstützen können, während die Kontrolle bei den Kreativen bleibt. Ziel war es, Archiv- und Produktionsworkflows stärker zu vernetzen und einfacher nutzbar zu machen. Diese Projekte unterscheiden sich im Detail, verweisen aber auf denselben übergeordneten Wandel: Die Branche bewegt sich von isolierten Tools hin zu Workflows, in denen Informationen, Regeln und Aktionen über mehrere Systeme hinweg fließen können. Konnektivität wird Teil des Produktionsworkflows

Die IBC 2026 zeigte, dass Netzwerke längst mehr sind als reine Datenträger. Das Projekt Network Control untersuchte, wie standardisierte Netzwerk-APIs und Network Slicing Sendern mehr Kontrolle über ihre Konnektivität geben können. Das bedeutet in der Live-Produktion mehr Zuverlässigkeit, wenn es auf Timing ankommt. Das Projekt Delta Protocol stellte eine andere Frage: Sollten sich künftige Medienprojekte nicht besser auf Veränderungen konzentrieren, statt jedes Frame gleich zu behandeln? Beide Ansätze zeigen, wie schnell die Grenzen zwischen Medien, Software und Netzwerken verschwimmen. Branchenübergreifende Trends setzen sich fort

Daneben drehten sich viele Standgespräche auch um breitere, branchenunabhängige Themen: Datensouveränität und Sicherheit, Prozessoptimierung und die Überprüfung von Authentizität. Diese Themen unterstreichen, wie wichtig es ist, nicht nur branchenspezifische Standards einzuhalten, sondern auch übergeordnete Standards der technologischen Infrastruktur. Diskutiert wurden unter anderem aufkommende europäische Cloud-Anbieter mit Fokus auf Media-Hosting sowie Tools zur Analyse von Content-Authentizität, die gefälschte oder manipulierte Medieninhalte erkennen sollen. Beide Themen bleiben angesichts der sich wandelnden globalen Rahmenbedingungen hochrelevant.

Und dann war da noch Smart Stories

Vor diesem größeren Hintergrund stach Smart Stories als eines der spannendsten Accelerator-Projekte der IBC 2026 heraus. Es stand nicht für die gesamte Messe, sondern war eine konkrete Antwort auf ein sehr spezifisches Problem, das mit zunehmender Intelligenz der Tools immer wichtiger wird.

Moderne Redaktionen verfügen bereits über viele Systeme: Planungstools, Newsroom-Systeme, Media-Asset-Management, Grafik-, Schnitt-, Publishing- und Archivplattformen. Diese Systeme können Informationen austauschen, doch jedes für sich kennt oft nur einen Teil der "Geschichte". Daraus entsteht ein einfaches Problem: Die Tools kennen die Daten, aber nicht immer die Bedeutung und den Zusammenhang, die dahinterstecken.

Genau hier setzt Smart Stories an. Das Projekt brachte Sender, Nachrichtenorganisationen, Technologieanbieter und Standardisierungsgremien zusammen, um einen offenen Weg zu entwickeln, wie sich Story-Kontext über die gesamte Content-Kette hinweg transportieren lässt – bei gleichzeitigem Erhalt der redaktionellen Kontrolle durch Menschen.

Das Ergebnis: das Story Object Model

Ein zentrales Thema war das Story Object Model, kurz SOM. Die Idee dahinter ist einfacher, als der Name vermuten lässt. Statt eine Story als Information zu sehen, die in einer einzelnen Anwendung liegt, gibt SOM der Story eine gemeinsame Struktur, die verschiedene Tools verstehen können. Man kann sich die Story als etwas vorstellen, das sich durch den Workflow bewegt. Sie trägt Informationen über ihren Status, ihre Quellen, verknüpfte Assets, Änderungen und Entscheidungen mit sich. Ein Produktionstool kann genau den Teil nutzen, den es braucht, ohne die gesamte Redaktionslogik verstehen zu müssen.

Wichtig dabei: SOM ist kein neuer Speicherort für sämtliches Videomaterial. Video, Audio, Bilder und Grafiken bleiben in den Systemen, in denen sie bereits liegen. SOM liefert den gemeinsamen Kontext rund um diese Assets und hilft anderen Tools, diesen Kontext zu finden und zu nutzen. Diese Unterscheidung ist wesentlich: Ziel ist nicht, bestehende Systeme zu ersetzen, sondern eine gemeinsame Verständnisebene zwischen ihnen zu schaffen.

Ganz neu ist dieser Gedanke in der Broadcast-Welt nicht. Schon 1998 stand die Branche vor einem ähnlichen Problem und löste es mit dem Standard MOS, der es Newsroom- und Sendeablaufsystemen ermöglichte, miteinander zu kommunizieren. MOS trägt seit fast dreißig Jahren leise die technische Grundlage der Redaktionen. SOM soll MOS nicht ersetzen, sondern ergänzt diesen Standard – und andere bestehende Standards gleich mit. SOM kennt die Bedeutung der Story. Gemeinsam decken beide Standards die jeweilige Aufgabe ab..

Cognizant und Story Archaeology

In diesem Jahr war Cognizant Teil des Smart Stories Accelerators. Ein Beitrag dazu war Story Archaeology – ein praxisorientierter Ansatz, um zu verstehen, wo Story-Kontext im echten Produktionsalltag entsteht, sich verändert, verloren geht oder sich wiederholt. Das ist deshalb relevant, weil es das Problem sichtbar macht, bevor überhaupt neue Technologie zum Einsatz kommt. Es zeigt zudem klarer, wo KI mehr Kontext benötigt. Denn oft liegt das Problem nicht darin, dass ein KI-Modell eine Frage nicht beantworten kann – sondern darin, dass die richtige Information das Tool gar nicht erst erreicht hat.

Story Archaeology bildet damit eine nützliche Brücke zwischen dem heutigen Workflow und dem Workflow der Zukunft. Der Ansatz beginnt bei der Frage, wie Menschen tatsächlich arbeiten, und leitet daraus ab, was sich ändern müsste, damit Kontext leichter geteilt werden kann.

Im Rahmen von Story Archaeology sprach das Team mit Mitarbeitenden aus verschiedenen Redaktionen, um zu verstehen, wie sich Stories im Tagesgeschäft durch die Arbeitsabläufe bewegen. Diese Arbeit lief parallel zur Entwicklung des Story Object Model (SOM) und ermöglichte es, die Annahmen hinter SOM an der Realität des Redaktionsalltags zu überprüfen.

Dabei zeichneten sich einige klare Themen ab:

Menschen sind weiterhin der verbindende Faktor. Nicht, weil Redaktionen technologisch im Rückstand wären, sondern weil es häufig eben Menschen sind, die die einzelnen Teile einer Story zusammenhalten und den Überblick behalten.





Nicht, weil Redaktionen technologisch im Rückstand wären, sondern weil es häufig eben Menschen sind, die die einzelnen Teile einer Story zusammenhalten und den Überblick behalten. Journalistinnen und Journalisten denken intuitiv in wenigen, klaren Ebenen über eine Story. Worum es geht, welche Assets dazugehören, etwa Clips, Skripte und Grafiken, und wo die Story bereits veröffentlicht oder verwendet wurde.





Worum es geht, welche Assets dazugehören, etwa Clips, Skripte und Grafiken, und wo die Story bereits veröffentlicht oder verwendet wurde. Eine Agenturmeldung ist nur der Ausgangspunkt. Erst wenn eine Journalistin oder ein Journalist entscheidet, die Geschichte weiterzuverfolgen, Kontext ergänzt, das passende Material auswählt und sie für ein Publikum aufbereitet, wird daraus eine Story.





Erst wenn eine Journalistin oder ein Journalist entscheidet, die Geschichte weiterzuverfolgen, Kontext ergänzt, das passende Material auswählt und sie für ein Publikum aufbereitet, wird daraus eine Story. Stories tragen aktuell ihre eigene Entstehungsgeschichte nicht mit sich. Ein großer Teil des Kontexts liegt bei den Menschen selbst – in Chatnachrichten, Notizen, E-Mails und auf Whiteboards. Das erschwert es der nächsten Person oder dem nächsten System, nachzuvollziehen, was mit der Story bereits geschehen ist.





Ein großer Teil des Kontexts liegt bei den Menschen selbst – in Chatnachrichten, Notizen, E-Mails und auf Whiteboards. Das erschwert es der nächsten Person oder dem nächsten System, nachzuvollziehen, was mit der Story bereits geschehen ist. Keine zwei Redaktionen arbeiten gleich. Die Gespräche bestätigten, dass ein gemeinsames Modell flexibel genug sein muss, um unterschiedliche redaktionelle Arbeitsweisen zu unterstützen, statt jede Redaktion in denselben Prozess zu zwingen.

Was Medienunternehmen daraus mitnehmen können

Die Messe hinterließ eine klare Botschaft: Die nächste Phase der Medientransformation entsteht nicht dadurch, dass einfach weitere Tools hinzukommen, nur weil sie neu sind. Sie entsteht dadurch, dass bestehende Tools besser zusammenarbeiten.

Für manche Unternehmen bedeutet das, KI zur Beschleunigung der Produktion zu nutzen. Für andere geht es darum, das Zuschauererlebnis zu verbessern, Live-Sport in großem Maßstab zu steuern, Archivinhalte leichter auffindbar zu machen, die Netzwerksteuerung zu verbessern oder flexiblere Cloud-Workflows aufzubauen.

Der Ausgangspunkt ist für jedes Unternehmen unterschiedlich. Die Richtung jedoch ist ähnlich: Technologie vernetzen, Informationen vernetzen – und die wichtigen Entscheidungen bei den Menschen lassen.

Beim Gang durch die Hallen der IBC war es verlockend, sich auf die neueste Demo oder die jüngste KI-Funktion zu konzentrieren. Doch die eigentliche Geschichte lag darunter: Medien werden vernetzter. Produktion wird zunehmend softwaregetrieben. Zielgruppen werden vielfältiger. KI hält Einzug in reale Workflows. Und Vertrauen wird Teil der technologischen Diskussion.

Smart Stories war ein Beispiel für diesen Wandel. Die Botschaft dahinter war einfach: Wenn viele Tools an derselben Story arbeiten, brauchen sie ein gemeinsames Verständnis dieser Story. Story Archaeology zeigte, warum dieses Verständnis heute oft verloren geht. SOM bot einen Weg, es weiterzutragen. Das könnte die eigentliche Lehre aus der IBC 2026 sein.

Die Zukunft liegt nicht nur darin, Tools intelligenter zu machen. Sie liegt darin, das gesamte Medien-Ökosystem besser zusammenarbeiten zu lassen. Mehr erfahren



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