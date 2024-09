Globale KI-Dynamik: Beschleuniger, Hemmnisse und ein neuer Fokus auf Produktivität

Unsere globale Studie zeigt ein hohes Maß an Ausgaben für generative KI und ein hohes Engagement der Unternehmensführung - aber auch ein ausgeprägtes Gefühl, dass es zu langsam geht. Wenn Unternehmen die größten globalen Herausforderungen der generativen KI-Dynamik verstehen, können sie das volle Potenzial dieser leistungsstarken Technologie ausschöpfen.

Generative KI wird weithin als entscheidend für den Geschäftserfolg angesehen, und Unternehmen auf der ganzen Welt investieren in erheblichem Umfang. In unserer jüngsten Studie gaben mehr als 2000 globale Unternehmen aus 15 Ländern an, dass sie im laufenden Geschäftsjahr durchschnittlich 47,5 Millionen US-Dollar für generative KI in ihrem Unternehmen ausgeben werden, und fast drei Viertel (74 %) halten sie für wichtig oder sehr wichtig für ihren weiteren Erfolg.

Es gibt jedoch einige sehr reale Faktoren, die die generative KI-Dynamik hemmen könnten, und Unternehmen weltweit spüren bereits den Druck: Trotz der Unterstützung durch die Unternehmensleitung und umfangreicher finanzieller Mittel haben viele das Gefühl, dass sie mit ihren generativen KI-Strategien zu langsam vorankommen und dass Verzögerungen ihnen im Wettbewerb schaden könnten. Es scheint eine deutliche Diskrepanz zwischen dem strategischen Engagement der Unternehmensführung für diese neue Technologie und dem Vertrauen der Unternehmen in ihre Fähigkeit, sie umzusetzen, zu bestehen.

Um eine globale Perspektive auf die Einführung generativer KI zu erhalten, haben wir 2.200 Führungskräfte aus 23 Ländern und 15 Branchen zu ihren generativen KI-Strategien befragt, einschließlich der Hemmnisse und Beschleuniger für die generative KI-Dynamik, der Investitionshöhe, der Anwendungsfälle und der Bereitschaft des Unternehmens, die Technologie einzuführen.

Die Studie baut auf unserem früheren Bericht „New Work, New World“ auf, der die potenziellen wirtschaftlichen Vorteile und Herausforderungen aufzeigte, die generative KI der US-Wirtschaft bringen könnte.

Wir haben herausgefunden, dass die Mehrheit der globalen Unternehmen mit ihren generativen KI-Anwendungen zwar Produktivitätssteigerungen anstrebt, das Endziel aber weniger in der Kostensenkung als vielmehr in der Förderung des Wachstums liegt.

Bei allem Enthusiasmus für generative KI gibt es jedoch auch Hindernisse wie die Gewinnung von Talenten, die technologische Infrastruktur und die Wahrnehmung der Verbraucher, die der Entwicklung im Wege stehen. Wenn Unternehmen jedoch die größten Hindernisse für eine generative KI-Dynamik verstehen, können sie diese überwinden und das Potenzial der generativen KI voll ausschöpfen.

Der Schwerpunkt liegt auf der Produktivität, aber dieses Mal ist es anders

Es überrascht nicht, dass die Befragten in unserer Studie mehr an den Produktivitätsgewinnen der generativen KI interessiert waren als an der Nutzung der Technologie zur Umgestaltung von Geschäfts- und Betriebsmodellen oder zur Förderung bahnbrechender Innovationen. Auf globaler Ebene nannten 44 % der Unternehmen die Produktivität als ihre wichtigste strategische Priorität, während 36 % auf Innovationen und 34 % auf neu gestaltete Betriebsmodelle verwiesen (siehe Abbildung 1). Dies entspricht einem der wichtigsten Versprechen der generativen KI: den Menschen zu helfen, effizienter zu arbeiten und mehr zu erreichen.

Stärkerer Fokus auf Produktivität als auf Innovation:

Frage: Welche der folgenden Aussagen beschreibt am besten die Rolle, die generative KI in den nächsten zwei Jahren in der Geschäftsstrategie Ihres Unternehmens spielen wird? (Prozentualer Anteil der Befragten, die jede dieser Optionen als eine der 3 wichtigsten nennen)