Was ist ein Frontier Certified Engineer?

Ein Frontier Certified Engineer ist eine Rolle bei Cognizant, die geschaffen wurde, um neu zu gestalten, wie Arbeit innerhalb eines bestimmten Unternehmens erledigt wird, sodass aus KI-Fähigkeiten ein messbares Ergebnis wird und nicht nur ein Pilotprojekt, das nie skaliert. Die Rolle verbindet Softwareentwicklung mit der Neugestaltung von Geschäftsprozessen: Statt ein Modell zu installieren und die Aufgabe damit als erledigt zu betrachten, betrachtet ein Frontier Certified Engineer einen bestehenden Workflow, entscheidet, wo KI-Agenten, Automatisierung und Menschen den größten Mehrwert schaffen, und baut den Prozess rund um diese Antwort neu auf. Sie ist eine von zwei Rollen in Cognizants Frontier-Belegschaft, neben dem Frontier Business Operator, der übernimmt, sobald ein System live ist.

Warum entsteht diese Rolle gerade jetzt?

Die Rolle reagiert auf ein konkretes, gut dokumentiertes Problem: Viele Organisationen haben stark in KI investiert, ohne dass sich dies in ihren Zahlen niederschlägt – oft weil niemand die Aufgabe übernommen hat, einen Prozess rund um ein Modell neu zu gestalten, anstatt das Modell einfach in einen bestehenden Prozess einzufügen. Ein Frontier Certified Engineer ist da, um genau diese Lücke zu schließen – und behandelt die Neugestaltung der Arbeit selbst als die eigentliche Aufgabe, nicht als Nebeneffekt der Einführung neuer Technologie.

Wie unterscheidet sich ein Frontier Certified Engineer von einem Forward Deployed Engineer?

Die beiden Rollen leisten ähnliche praktische Arbeit – beide arbeiten direkt beim Kunden und bauen ein funktionierendes System auf, anstatt ein Konzeptdokument zu übergeben. Der Unterschied liegt darin, wo jede von ihnen ansetzt. Ein Forward Deployed Engineer konzentriert sich in der Regel darauf, eine bestimmte KI-Plattform oder ein bestimmtes Modell in der Umgebung eines Kunden zum Laufen zu bringen, und diese Arbeit ist meist an die Technologie eines einzelnen Unternehmens gebunden. Ein Frontier Certified Engineer setzt weiter vorne an, überdenkt den Workflow selbst, bevor eine bestimmte Technologie gewählt wird, und arbeitet mit allen Modellen und Clouds, die den Anforderungen des Kunden entsprechen, statt mit dem Stack eines einzigen Anbieters. In der Praxis bedeutet das: Die Neugestaltung kommt zuerst, die Entscheidung über die Werkzeuge kommt danach.

Was macht ein Frontier Certified Engineer?

Die Arbeit durchläuft in der Regel mehrere Phasen: die Analyse eines bestehenden Workflows, um herauszufinden, wo KI realistisch einen Mehrwert schaffen kann, die Gestaltung der neuen Version dieses Workflows und anschließend das Erstellen und Bereitstellen der Agenten, Automatisierungen und Integrationen, die das neue Design erfordert. Ein Frontier Certified Engineer richtet außerdem das Monitoring und die Governance ein, die ein System benötigt, um nach dem Livegang zuverlässig weiterzulaufen, und passt es fortlaufend auf Grundlage der tatsächlichen Nutzung an, statt die Bereitstellung als Ziellinie zu betrachten. Ein anschauliches Beispiel: In einem Kundenservice könnte ein Frontier Certified Engineer den Workflow so umgestalten, dass Routineanfragen von einem KI-Agenten bearbeitet werden, während Mitarbeitende Freiraum gewinnen, um sich auf die Fälle zu konzentrieren, die Urteilsvermögen erfordern.

Wie bildet Cognizant Frontier Certified Engineers aus?

Frontier Certified Engineers werden über Cognizants SkillSpring-Plattform ausgebildet und zertifiziert, die KI-Engineering, die Analyse von Geschäftsprozessen und praktische Arbeit an agentenbasierten Systemen kombiniert, anstatt diese als getrennte Disziplinen zu behandeln. Da die Rolle darauf ausgelegt ist, mit jedem Modell und jeder Cloud zu arbeiten, ist die Ausbildung nicht an die Werkzeuge eines einzelnen Anbieters gebunden – das Ziel ist eine Belegschaft, die zuerst einen Prozess neu gestaltet und dann die passende Technologie dafür auswählt, nicht umgekehrt. Die Rolle ist Teil von Cognizants umfassenderem AI-Builder-Ansatz, der auch eine Governance in Echtzeit durch Cognizant Neuro AI Trust umfasst, sobald Systeme im Produktivbetrieb laufen.