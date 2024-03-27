Was ist ein Frontier Business Operator?

Ein Frontier Business Operator ist eine Rolle bei Cognizant, die geschaffen wurde, um das Ergebnis eines KI-gestützten Betriebs zu verantworten, sobald dieser in Betrieb ist – nicht nur, um ihn am Laufen zu halten, sondern auch um die Verantwortung dafür zu tragen, dass er das Ergebnis liefert, für das er entwickelt wurde. Die Rolle verwaltet eine gemischte Belegschaft aus Menschen, KI-Agenten und Automatisierung und stellt sicher, dass diese Mischung auch bei sich ändernden Bedingungen weiterhin die Geschäftsziele, Service-Level und Compliance-Anforderungen erfüllt. Es ist eine von zwei Rollen in der Frontier-Belegschaft von Cognizant, die an der Seite des Frontier Certified Engineer arbeitet, der die Arbeit der Neugestaltung und des Aufbaus des Systems überhaupt erst durchführt.

Wie hängt ein Frontier Business Operator mit einem Frontier Certified Engineer zusammen?

Die beiden Rollen decken unterschiedliche Hälften desselben Problems ab. Ein Frontier Certified Engineer gestaltet einen Arbeitsablauf neu und baut das KI-gestützte System, das ihn ersetzt – diese Arbeit ist weitgehend abgeschlossen, sobald das System in Betrieb geht. Ein Frontier Business Operator setzt dort an: Er orchestriert die Menschen, Agenten und Automatisierungen, die der Ingenieur implementiert hat, und bleibt auch lange nach dem Start für das Ergebnis verantwortlich. Die meisten KI-Bereitstellungsmodelle – einschließlich des Forward Deployed Engineering – sind darauf ausgelegt, ein System in Betrieb zu nehmen, wonach das Team, das es gebaut hat, in der Regel weiterzieht. Die Rolle des Frontier Business Operator existiert speziell, um diese Lücke zu schließen: Jemand bleibt und jemand ist immer noch für die Zahlen verantwortlich.

Wie unterscheidet sich dies von einem traditionellen Betriebsleiter?

Ein traditioneller Betriebsleiter koordiniert Menschen und Prozesse. Ein Frontier Business Operator koordiniert eine Mischung aus Menschen, Automatisierung und KI-Agenten, was in der Praxis eine andere Aufgabe ist – es bedeutet zu verstehen, was ein KI-Agent allein entscheiden kann und was nicht, wo ein Mensch einen Fall noch überprüfen muss und wie die Arbeit zwischen allen dreien neu verteilt werden kann, wenn sich Volumen oder Risiko ändern. Die Kernverantwortung ändert sich nicht – das Ergebnis liefern –, aber die zur Verfügung stehenden Hebel umfassen nun KI und Automatisierung als vollwertige Mitglieder des Teams, nicht nur als Werkzeuge, die das Team benutzt.

Was macht ein Frontier Business Operator im Alltag?

Die Arbeit konzentriert sich darauf, einen gemischten Betrieb planmäßig am Laufen zu halten: Überwachung, wie die Arbeit auf Menschen, Agenten und Automatisierung aufgeteilt wird; Erkennen, wo ein KI-Agent Fehler macht oder ein Engpass entsteht; und Anpassen der Mischung, bevor die Service-Level sinken. In einem Betrieb für Versicherungsansprüche könnte ein Frontier Business Operator beispielsweise sicherstellen, dass KI-Agenten unkomplizierte Ansprüche korrekt weiterleiten, die Automatisierung die richtigen unterstützenden Dokumente abruft und komplexe oder strittige Fälle eine Person erreichen – und diese Aufteilung dann weiter anpassen, wenn sich Anspruchsvolumen oder Richtlinienänderungen ändern und Probleme an anderer Stelle auftreten. Governance und Compliance durchziehen alles: Der Operator ist derjenige, der zur Rechenschaft gezogen wird, wenn das System von regulatorischen oder geschäftlichen Anforderungen abweicht.

Wie entwickelt Cognizant Frontier Business Operators?

Frontier Business Operators werden über die SkillSpring-Plattform von Cognizant geschult und zertifiziert. Der Lehrplan ist darauf ausgerichtet, gemischte Belegschaften zu orchestrieren, anstatt Menschen oder Technologie isoliert zu verwalten. Da die Rolle Systeme von Frontier Certified Engineers erbt, die mit unterschiedlichen Modellen und Clouds arbeiten, ist die Schulung nicht auf die Plattform eines einzelnen Anbieters ausgerichtet. In der Praxis arbeiten die Operatoren mit Cognizant Neuro AI Trust zusammen, was ihnen Echtzeit-Einblick in die Aktivitäten der eingesetzten Agenten gibt und risikoreichere Entscheidungen an einen menschlichen Prüfer weiterleitet – die operative Ebene, die es ermöglicht, für ein autonomes System verantwortlich zu sein, anstatt es nur in einer Stellenbeschreibung zu fordern.