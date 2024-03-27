Was ist Frontier-KI?

Frontier-KI bezieht sich auf die neueste, leistungsfähigste Generation von KI-Modellen – die Systeme, die an der Grenze dessen agieren, was derzeit in Bezug auf logisches Denken, Autonomie und allgemeine Fähigkeiten möglich ist. Der Begriff wird im Allgemeinen auf große Basismodelle (und die darauf aufbauenden agentischen Systeme) angewendet, die so fortschrittlich sind, dass sie potenziell neue Kategorien von wirtschaftlichem Wert und neue Kategorien von Risiken schaffen können, die frühere Generationen von KI nicht aufwiesen.

Es gibt keine einzelne technische Schwelle, die ein Modell zu einem „Frontier“-Modell macht. In der Praxis wird der Begriff verwendet, um die kleine Gruppe von Modellen zu beschreiben, die – alle paar Monate von einer Handvoll KI-Laboren aktualisiert – derzeit den Stand der Technik darstellen.

Frontier-KI vs. generative KI: Was ist der Unterschied?

Generative KI beschreibt, was ein Modell tut – es erstellt neuen Text, Code, Bilder oder andere Inhalte. Frontier-KI beschreibt, wie leistungsfähig ein Modell im Vergleich zum Rest des Feldes zu einem bestimmten Zeitpunkt ist. Jedes heutige Frontier-Modell ist generativ, aber nicht jedes generative KI-System ist ein Frontier-Modell. Ein Frontier-Modell zeichnet sich typischerweise durch breiteres, allgemeines logisches Denken, längerfristige Planung und die Fähigkeit aus, bei mehrstufigen Aufgaben mit größerer Autonomie zu agieren – oft als agentisches Verhalten beschrieben.

Wer entwickelt Frontier-KI-Modelle?

Frontier-Modelle werden von einer kleinen Anzahl gut kapitalisierter KI-Labore und Technologieunternehmen entwickelt – darunter Anthropic, OpenAI, Google, Meta und andere –, die jeweils in rascher Folge neue Modellgenerationen veröffentlichen. Da die Entwicklung von Frontier-Modellen enorme Investitionen in Rechenleistung, Daten und Forschung erfordert, ist die „Frontier“ auch ein bewegliches Ziel: Ein Modell, das heute als Frontier-Klasse gilt, wird in der Regel innerhalb von Monaten übertroffen.

Warum erlebt die Frontier-KI gerade jetzt einen Boom?

Zwei Dinge geschehen gleichzeitig. Erstens steigt die Leistungsfähigkeit der Modelle weiter an – Frontier-Modelle können jetzt bei längeren Aufgaben den Kontext halten, Werkzeuge verwenden und unabhängiger agieren als die Generation vor ihnen. Zweitens, und ebenso wichtig, hat sich die Wettbewerbsdiskussion in der Unternehmenstechnologie von der Frage, welches Modell am intelligentesten ist, zu der Frage verschoben, wer ein beliebiges Modell in einem echten Unternehmen zum Laufen bringen kann. Modellveröffentlichungen sorgen immer noch für Schlagzeilen, aber die schwierigere – und folgenreichere – Frage, die sich Unternehmen stellen, ist, was passiert, nachdem das Modell verfügbar ist.

Schafft ein leistungsfähigeres Modell automatisch mehr Geschäftswert?

Nicht von allein. Leistungsfähigkeit und realisierter Wert sind zwei verschiedene Dinge. Unabhängige Forschung, einschließlich der NANDA-Initiative des MIT, hat ergeben, dass die große Mehrheit der KI-Pilotprojekte in Unternehmen keinen messbaren Geschäftseinfluss erzielt – nicht weil die Modelle zu schwach waren, sondern weil die umgebende Arbeit der Integration, Prozessneugestaltung und Governance nicht vorhanden war, um sie zu unterstützen. Ein Frontier-Modell ist von Natur aus vielseitig; es kennt nicht die spezifischen Arbeitsabläufe, regulatorischen Verpflichtungen, Kundenbindungen oder Altsysteme eines bestimmten Unternehmens. Dieser Kontext muss um es herum aufgebaut werden.

Wie sollten Unternehmen die Einführung von Frontier-KI angehen?

Unternehmen sollten Frontier-Modelle eher als rohe Fähigkeit denn als fertige Lösung betrachten. Um Wert aus ihnen in großem Maßstab zu ziehen, sind in der Regel drei Dinge erforderlich, die zusammenwirken: die technische Fähigkeit, ein Modell in bestehende Systeme zu integrieren, die Fachexpertise, um einen Arbeitsablauf darum herum neu zu gestalten, und eine Governance-Ebene, die beobachten und steuern kann, was ein zunehmend autonomes System in der Produktion tut. Die schnellste Einführung und die schnellste Wertrealisierung sind nicht dasselbe Rennen – letzteres ist eine separate, fortlaufende Disziplin.

Welche Risiken birgt die Frontier-KI und was beinhaltet ihre Steuerung?

Da Frontier-Modelle bei mehrstufigen Aufgaben mit größerer Autonomie agieren können, bringen sie Risiken mit sich, die frühere KI-Systeme nicht im selben Maße aufwiesen: ein Agent, der eine unbeabsichtigte Aktion ausführt, eine Entscheidung, die ohne menschliches Eingreifen getroffen wird, oder ein System, das im Betrieb von der Konformität abweicht. Die Steuerung von Frontier-KI in der Produktion bedeutet, klare Richtlinien dafür festzulegen, was ein Modell oder ein Agent tun darf und was nicht, sein Verhalten kontinuierlich zu überwachen, anstatt es nur periodisch zu überprüfen, und risikoreichere Entscheidungen an einen menschlichen Prüfer weiterzuleiten. Regulatorische Rahmenwerke wie das NIST AI Risk Management Framework, der EU AI Act und ISO/IEC 42001 geben Unternehmen einen Anhaltspunkt dafür, was diese Aufsicht abdecken sollte. Ohne sie ist dieselbe Autonomie, die die Frontier-KI wertvoll macht, auch das, was es schwierig macht, ihr im großen Maßstab zu vertrauen.

Wie passt Frontier-KI zu den bestehenden Systemen eines Unternehmens?

Frontier-Modelle sind nicht bereits mit den Daten, den Legacy-Plattformen oder den Echtzeitsystemen eines Unternehmens verbunden – diese Integration muss erst aufgebaut werden. In der Praxis bedeutet dies, die bestehende Infrastruktur zu bewerten, zu identifizieren, wo ein Modell Zugriff auf historische oder Live-Daten benötigt, und die Schnittstellen zu Systemen zu schaffen, die selten mit Blick auf KI entwickelt wurden. Dies ist in der Regel eine gemeinsame Anstrengung zwischen der IT, den Geschäftsbereichen, die den Arbeitsablauf besitzen, und KI-Spezialisten, die die Einschränkungen des Modells verstehen, mit Tests, um zu bestätigen, dass die Integration stabil ist, bevor sie echte Entscheidungen trägt.

Woher wissen Unternehmen, ob eine Frontier-KI-Initiative funktioniert?

Das deutlichste Signal ist ein Geschäftsergebnis, kein technischer Maßstab: Prozesseffizienz, Kosten, Umsatz oder Kundenzufriedenheit, die sich in eine messbare Richtung bewegen, gemessen an Zielen, die vor und nicht nach der Implementierung festgelegt wurden. Metriken zur Modellqualität sind immer noch wichtig, aber sie beantworten eine engere Frage – ob das Modell gut funktioniert –, nicht, ob das Unternehmen dadurch besser dasteht. Unternehmen, die nur die technische Metrik verfolgen, sind oft diejenigen, die ein Jahr später nicht sagen können, was die KI-Investition tatsächlich erbracht hat.

Was sollten Unternehmen als Nächstes erwarten?

Die Leistungsfähigkeit der Modelle wird sich in einem schnellen, komprimierten Zyklus weiterentwickeln, und die Kluft zwischen dem, was ein Modell leisten kann, und dem, was die meisten Unternehmen in die Produktion integriert haben, wird wahrscheinlich noch einige Zeit groß bleiben. Die nachhaltigere Veränderung, auf die man sich vorbereiten sollte, ist organisatorischer Natur: Da Frontier-Modelle immer mehr autonome, mehrstufige Aufgaben übernehmen, verlagert sich die Einschränkung weiter weg vom Modell selbst und hin zu der Belegschaft, der Governance und der Integration, die um es herum aufgebaut sind.

Wie nutzt Cognizant Frontier-KI?

Cognizant arbeitet mit den führenden Anbietern von Frontier-Modellen zusammen – einschließlich Anthropic, OpenAI, Meta, xAI und Google –, damit Kunden das richtige Modell für eine bestimmte Arbeitslast wählen können, anstatt an eines gebunden zu sein. Cognizants Frontier Certified Engineers und Frontier Business Operators sind darin geschult, die Fähigkeit von Frontier-Modellen zu nutzen und sie in die spezifischen Prozesse eines Unternehmens zu integrieren, und Cognizant Neuro AI Trust bietet Echtzeit-Governance für alle Modelle und Agenten, die ein Kunde in der Produktion einsetzt. Das Ziel ist einfach: Unternehmen dabei zu helfen, die Fähigkeit von Frontier-Modellen in ein messbares Ergebnis umzuwandeln, auf jedem Modell, in jeder Cloud.