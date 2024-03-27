Forward Deployed Engineer (FDE)

Was ist ein Forward Deployed Engineer?

Ein Forward Deployed Engineer, oder FDE, ist ein technischer Spezialist, der vor Ort oder eingebettet bei einem Kunden arbeitet – anstatt im Hauptsitz des eigenen Unternehmens – um Software oder KI-Systeme direkt in der Umgebung dieses Kunden zu erstellen, anzupassen und bereitzustellen. Anstatt ein generisches Produkt zu liefern und es dem Kunden zu überlassen, es zu konfigurieren, schreibt ein FDE Code, integriert Daten und baut funktionierende Lösungen in engem, kontinuierlichem Kontakt mit den Menschen, die sie tatsächlich nutzen werden.

Woher stammt der Begriff?

Die Rolle wird am engsten mit Palantir in Verbindung gebracht, das sein Forward-Deployed-Engineering-Modell Mitte der 2000er Jahre darauf aufbaute, Ingenieure direkt bei Regierungs- und Unternehmenskunden einzubetten. Der Ansatz wurde für komplexe, hochriskante Projekte entwickelt, bei denen Standardsoftware die spezifischen Anforderungen eines Kunden nicht erfüllen konnte – Ingenieure lösten Probleme in Echtzeit, in der eigenen Umgebung des Kunden, anstatt abstrakt im Hauptquartier zu entwickeln. In den letzten zwei Jahren hat sich der Begriff weit über Palantir hinaus verbreitet: Große Cloud-Anbieter und KI-Labore haben ihre eigenen Forward-Deployed-Engineering-Organisationen ins Leben gerufen und wenden dasselbe eingebettete Liefermodell speziell auf die KI-Implementierung an.

Warum bauen KI-Unternehmen und Hyperscaler jetzt FDE-Programme auf?

Der Ansturm auf die Einrichtung von FDE-Organisationen ist eine direkte Reaktion auf die Kluft zwischen KI-Einführung und Ergebnissen: Unternehmen kaufen KI weitaus schneller, als sie daraus einen Mehrwert ziehen, und ein Allzweckmodell oder eine Plattform schließt diese Lücke nicht von allein – sie kann die spezifischen Daten, Arbeitsabläufe und Einschränkungen einer Organisation nicht von Haus aus berücksichtigen. Ingenieure direkt in die Betriebsabläufe eines Kunden zu integrieren, wo sie die realen Arbeitsabläufe, Daten und Einschränkungen aus erster Hand sehen können, ist ein schnellerer Weg, um ein KI-System in dieser spezifischen Umgebung zum Laufen zu bringen, als Dokumentationen zu versenden und zu hoffen, dass die eigenen Teams des Kunden es alleine schaffen.

Was macht ein Forward Deployed Engineer im Alltag?

Die Arbeit eines FDE ist dynamisch und kundenspezifisch, umfasst aber typischerweise: den Aufbau von Datenpipelines und benutzerdefinierten Integrationen zwischen einem Modell und den internen Systemen des Kunden, die Anbindung neuer KI-Fähigkeiten an veraltete Infrastrukturen, die Feinabstimmung, wie ein Modell die proprietären Daten des Kunden behandelt, und den Aufbau der spezifischen Anwendung oder des Agenten, den ein Kunde benötigt. Ein ebenso großer Teil der Arbeit besteht darin, direktes Feedback von Endbenutzern zu sammeln und schnell zu iterieren – eine Lösung in der tatsächlichen Umgebung des Kunden anstatt in einer Sandbox zu testen und Anpassungen vorzunehmen, je nachdem, was kaputt geht oder unterdurchschnittlich funktioniert, sobald echte Benutzer und echte Daten darauf zugreifen. Die Rolle verbindet Software-Engineering mit einer beratenden Denkweise: Von FDEs wird erwartet, dass sie das Problem des Kunden gut genug verstehen, um das Richtige zu bauen, nicht nur das Angeforderte. Gut gemacht, kann dies einen Bereitstellungszeitplan von Monaten auf Wochen oder Tage verkürzen.

Forward Deployed Engineer im Vergleich zu anderen technischen Rollen

FDE wird mit einer Handvoll anderer Titel verwechselt, da alle eine technische Person vor einen Kunden stellen. Der schnellste Weg, sie zu unterscheiden, ist, zwei Fragen zu stellen:

Wann in der Kundenbeziehung taucht diese Person auf?

Wofür sind sie nach der Inbetriebnahme des Systems noch verantwortlich?

Forward Deployed Engineer Solutions Architect Sales Engineer ML Engineer Erscheint Nach dem Verkauf, während des gesamten Rollouts Vor dem Verkauf bis zur frühen Implementierung Vor dem Verkauf, während des Geschäftsabschlusses Jederzeit – selten kundenorientiert Hauptsächliches Ergebnis Funktionierendes Produktionssystem Design/Referenzarchitektur Eine überzeugende technische Demo Modelle, Bewertungen, Trainingsinfrastruktur Verantwortlich nach Go-Live? Ja, typischerweise bis zur Stabilisierung Nein – übergibt das Design Nein – Rolle endet mit der Unterzeichnung N/A, nicht kundenbezogen Zeit für das Schreiben von Code Hoch (bis zu ~70%) Niedrig–mäßig (Prototypen, POCs) Niedrig (Demo-Umgebungen) Sehr hoch Erfolg gemessen an Ob das System das Ergebnis in der Produktion liefert Ob das Design technisch solide und akzeptiert ist Ob der Deal zustande kommt Modell-/Evaluationsleistung



FDE vs. Solutions Architect: Ein Solutions Architect verantwortet das Design; ein Forward Deployed Engineer verantwortet das laufende System. Ein Solutions Architect erstellt den Plan und übergibt in der Regel, sobald dieser akzeptiert ist. Ein FDE übernimmt von dort und schreibt und liefert den Produktionscode – wenn das System sechs Monate nach dem Start unterdurchschnittlich abschneidet, ist es immer noch sein Problem, weil er immer noch da ist.

FDE vs. Sales Engineer: Die Arbeit eines Sales Engineers endet dort, wo die eines FDEs beginnt. Sales Engineers agieren früher – sie führen Demos durch und bauen Proof-of-Concept-Umgebungen, die dazu dienen, einen Geschäftsabschluss zu unterstützen, gemessen am beeinflussten Umsatz, nicht am ausgelieferten Code. FDEs treten nach Vertragsunterzeichnung auf den Plan, wenn aus „funktioniert das in einer Demo“ die Frage wird „funktioniert das in unseren tatsächlichen Daten- und Compliance-Einschränkungen.“

FDE vs. ML Engineer: Dieser Vergleich bezieht sich darauf, was entwickelt wird, nicht für wen. Ein ML Engineer hat normalerweise überhaupt keinen Kundenkontakt – die Aufgabe besteht darin, das Modell selbst zu verbessern. Ein FDE ändert im Allgemeinen nicht das Modell; er sorgt dafür, dass ein gegebenes Modell in einem spezifischen, unordentlichen, realen Geschäftskontext funktioniert.

Wo liegen die Grenzen des FDE-Modells?

Die meisten FDE-Programme sind auf die Plattform eines einzigen Unternehmens ausgerichtet: Die Aufgabe des Ingenieurs besteht darin, das Modell oder die Cloud dieses Unternehmens gut in der Umgebung des Kunden zum Laufen zu bringen, was bedeuten kann, dass die resultierende Lösung – und die fortlaufende Abhängigkeit des Kunden – an das Ökosystem eines Anbieters gebunden bleibt. Es wirft auch eine strukturelle Frage auf, die man jedem vom Anbieter geführten FDE-Team stellen sollte: Wenn dasselbe Unternehmen das Modell verkauft, die Infrastruktur hostet und die Lösung bereitstellt, hat es dann einen Anreiz, den Kunden dauerhaft selbstständig zu machen oder seine Abhängigkeit von der eigenen Plattform zu vertiefen? Und weil FDE-Einsätze typischerweise darauf ausgelegt sind, ein System zum Laufen zu bringen, ziehen die Ingenieure oft weiter, sobald die Bereitstellung abgeschlossen ist – und überlassen es dem Kunden, ein zunehmend autonomes System ohne das Team zu besitzen, das es gebaut hat.

Welche Branchen setzen am meisten auf Forward Deployed Engineers?

FDEs schaffen den größten Mehrwert in Branchen mit komplexen Abläufen, sensiblen Daten oder strengen regulatorischen Anforderungen – Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Regierung und Energie sind gängige Beispiele – wo eine Standard-KI-Lösung selten ohne echte Anpassung passt. In diesen Umgebungen sind die Kosten für eine falsche Integration hoch genug, dass die Einbettung eines Ingenieurs, der das System an die tatsächlichen Compliance- und Betriebseinschränkungen des Kunden anpassen kann, anstatt ein generisches Produkt zu liefern, sich schnell rechtfertigt.

Wie unterscheidet sich der Ansatz von Cognizant?

Die Frontier-Belegschaft von Cognizant basiert auf zwei unterschiedlichen, komplementären Rollen anstelle einer einzigen eingebetteten Ingenieur-Persona. Der Frontier Certified Engineer erledigt die Arbeit eines FDE – er wird beim Kunden eingebettet, um einen Prozess neu zu gestalten und die Lösung zu bauen – arbeitet aber über jedes Modell und jede Cloud hinweg, anstatt im Stack eines einzigen Anbieters.

Der Frontier Business Operator knüpft dort an, wo die Bereitstellung endet: Er übernimmt die fortlaufende Verantwortung für das operative Ergebnis, orchestriert Menschen, Agenten und Automatisierung gemeinsam und bleibt für das Ergebnis verantwortlich, anstatt nach der Inbetriebnahme des Systems abberufen zu werden – eine direkte Antwort auf die oben genannte Einschränkung „wer ist dafür verantwortlich, wenn der FDE weiterzieht“. Beide Rollen werden auf der SkillSpring-Plattform von Cognizant in großem Maßstab geschult und zertifiziert und agieren innerhalb von Cognizant Neuro AI Trust, das in Echtzeit regelt, was bereitgestellte Modelle und Agenten tun dürfen. Cognizant arbeitet mit allen großen Modell- und Cloud-Anbietern zusammen – einschließlich Anthropic, OpenAI, Microsoft, Google, AWS und NVIDIA – so dass die Fähigkeit, die ein Kunde am Ende erhält, ihm gehört und nicht an das Konto einer bestimmten Plattform gebunden ist.