Eine Enterprise-Ontologie ist ein formales, gemeinsames Modell der Geschäftsdomäne eines Unternehmens, das sowohl von Menschen als auch von Systemen interpretiert werden kann. Sie ist ein gesteuertes Modell, das Bedeutung strukturiert. Sie ist keine Datenbank, die Informationen speichert. Sie definiert wichtige Konzepte, ihre Eigenschaften und die Beziehungen zwischen ihnen, damit unterschiedliche Systeme, Agenten und Menschen konsistent über dieselbe geschäftliche Realität schlussfolgern können.

Zu diesen Konzepten können physische Assets, Anlagen und Sensorhierarchien ebenso gehören wie Geschäftsobjekte wie Kunden, Produkte und Verträge sowie die operativen Beziehungen, die sie miteinander verbinden.

Unternehmensinformationen entstehen häufig in unterschiedlichen Systemen und Funktionen. Kunden-, Produkt-, Finanz- und Betriebsdaten können daher unterschiedliche Strukturen oder Terminologien verwenden, selbst wenn sie zusammenhängende Aspekte des Geschäfts beschreiben.

Eine Enterprise-Ontologie bietet eine gemeinsame konzeptionelle Struktur für diese Informationen. Sie liegt oberhalb einzelner Datenbanken und Anwendungen und definiert die Geschäftskonzepte, die Unternehmensinformationen eine gemeinsame Bedeutung verleihen.

Wie eine Enterprise-Ontologie eine Geschäftsdomäne modelliert

Eine Ontologie beginnt mit der Identifizierung der Konzepte, die innerhalb einer bestimmten Geschäftsdomäne von Bedeutung sind. Dazu können Kunden, Produkte, Verträge, Mitarbeitende, Standorte oder Transaktionen gehören. Sie beschreibt die Merkmale dieser Konzepte und die Beziehungen, die zwischen ihnen bestehen können.

Sie kann Geschäftskonzepte mit physischen Assets und operativen Signalen verbinden und so digitalen, agentenbasierten und physischen KI-Systemen ein gemeinsames Modell des Unternehmens und der Welt bieten, in der es agiert.

Ein Unternehmen kann beispielsweise einen Kunden als ein Objekt definieren, das Verträge hält, Produkte erwirbt und zu einem bestimmten Marktsegment gehört. Da diese Definitionen formal ausgedrückt werden, können sie systemübergreifend und anwendungsübergreifend konsistent angewendet werden.

Dasselbe Problem betrifft physische Assets. Definitionen driften tendenziell auseinander, je mehr Systeme hinzukommen. Eine CRM-Plattform definiert einen Kunden möglicherweise auf eine Weise, während das System, das ihn abrechnet, und die Plattform, die ihn betreut, jeweils eine leicht abweichende Version derselben Beziehung enthalten. Eine Maschine in einer Produktionslinie wird möglicherweise vom System, das sie prüft, von der Plattform, die sie wartet, und von der Anwendung, die ihre Leistung verfolgt, jeweils anders definiert.

Dadurch erhält ein Unternehmen die Möglichkeit, seine Geschäftsdomäne unabhängig von einzelnen Datenbanken oder Anwendungen darzustellen. Dieselbe konzeptionelle Struktur kann verschiedenen KI-Anwendungen, Agenten und Workflows Kontext liefern, wenn sie mit Unternehmensinformationen arbeiten.

Cognizant hat auf dieser Ebene eigene geistige Eigentumsrechte entwickelt durch Cognizant® Intelligence Spine , das die AI-Builder-Strategie auf physische KI ausweitet, indem es Intelligenz über physische Assets, Sensoren, Edge-Geräte, Anwendungen, Modelle und Agenten hinweg verbindet.

Cognizants CIS Enterprise Ontology dient als semantisches Fundament der Cognizant Intelligence Spine. Sie kombiniert eine gesteuerte Ontologie mit Knowledge-Graph-Funktionen, um Geschäftsobjekte, physische Assets und operative Signale in einem gemeinsamen Unternehmensmodell zu verbinden.

So können physische und digitale Systeme auf Basis eines gemeinsamen Unternehmenskontexts schlussfolgern. Bereitgestellt wird dies als Cognizant Physical Sovereign AI, eine souveräne Platform-as-a-Service, die auf Eigentum und Governance des Unternehmens ausgerichtet ist.

Die weiterreichende Bedeutung liegt darin, dass Unternehmensintelligenz zu einem Asset werden kann, das sich über KI-Initiativen hinweg anreichert. Wenn Organisationen Anwendungen und Workflows aufbauen, können das Wissen, die Beziehungen und die Muster, die in einer Domäne etabliert wurden, eine Grundlage für spätere Anwendungsfälle bilden. So entsteht rund um die Modelle selbst eine unternehmensspezifische Intelligenzschicht, mit der Organisationen aus dem, was sie wissen, und aus der Funktionsweise ihres Geschäfts Wert schaffen können.

Welchen geschäftlichen Nutzen bietet eine Enterprise-Ontologie?

Der Wert einer Enterprise-Ontologie wird deutlicher, wenn Geschäftswissen Entscheidungen und Anwendungen in einer großen Organisation unterstützen muss. Verschiedene Systeme können relevante Informationen enthalten, doch diese Informationen werden nützlicher, wenn das Unternehmen über eine konsistente Methode verfügt, die dahinterliegenden Konzepte zu interpretieren.

Eine Ontologie schafft dieses gemeinsame Verständnis. Sie gibt Teams und Anwendungen eine gemeinsame Referenz für die Bedeutung von Geschäftskonzepten und die Beziehungen zwischen ihnen.

Verlässlichere Geschäftsentscheidungen unterstützen

Geschäftsentscheidungen hängen häufig von Informationen aus mehreren Quellen ab. Eine Enterprise-Ontologie kann ein gemeinsames Verständnis der beteiligten Konzepte schaffen und Entscheidungsträgern eine klarere Grundlage für die Arbeit in komplexen Informationsumgebungen geben.

KI-Systeme in der Bedeutung des Unternehmens verankern

KI-Systeme können Unternehmensinformationen in großem Umfang verarbeiten, benötigen aber Kontext, um zu verstehen, wie eine Organisation ihre eigenen Begriffe verwendet. Ein Large Language Model stößt möglicherweise auf den Ausdruck „aktiver Kunde“, ohne zu wissen, ob er sich auf den Vertragsstatus oder auf aktuelle Kaufaktivitäten bezieht.

Eine Enterprise-Ontologie liefert diesen Kontext, indem sie Geschäftskonzepte und Beziehungen explizit macht. KI-Anwendungen können dann beim Abrufen von Informationen oder beim Schlussfolgern über mehrere Quellen hinweg von einem strukturierten Verständnis der Domäne ausgehen. Dies ist besonders wertvoll, wenn KI-Ergebnisse zu folgenreichen Geschäftsentscheidungen beitragen.

Wertvolles Unternehmenswissen stärker wiederverwenden

Organisationen investieren viel Zeit in den Aufbau von Wissen über Kunden, Produkte, Prozesse und Abläufe. Dieses Wissen kann in einzelnen Systemen, Projekten oder Teams verborgen bleiben.

Eine Enterprise-Ontologie kann wichtige Konzepte und Beziehungen in ein wiederverwendbares organisatorisches Asset verwandeln. Sobald ein Geschäftskonzept formal definiert ist, können weitere Anwendungen dasselbe Verständnis nutzen, anstatt das grundlegende Wissen erneut aufzubauen.

Neue Implementierungen können sich dann an ein bereits bestehendes Modell anbinden, was den jeweiligen Integrationsaufwand verringert. Da dieses Modell dem Unternehmen gehört und nicht einem einzelnen Tool, kann die Organisation KI-Systeme einführen, ersetzen oder kombinieren, ohne das aufgebaute gemeinsame Verständnis zu verlieren.

Cognizant® AI Nexus gibt diesem gemeinsamen Kontext einen Ort, an dem er über Modelle, Agenten und Anwendungen hinweg bestehen bleibt.

Transparenz und Governance stärken

Gemeinsame Definitionen sind auch dann wichtig, wenn Unternehmensinformationen bedeutende Entscheidungen unterstützen. Eine formale Ontologie macht die in einer Domäne verwendeten Konzepte und Beziehungen explizit und gibt Teams etwas an die Hand, das sie prüfen und gezielt pflegen können.

Da diese Definitionen an einer zentralen Stelle gesteuert und versioniert werden, lässt sich die Grundlage eines KI-Ergebnisses auf eine einzige Quelle zurückführen, ohne dass sie nachträglich rekonstruiert werden muss.

Jedes System, das auf diese Definitionen zugreift, übernimmt dieselben Governance-Richtlinien. KI-gestützte Aktionen können daher anhand eines einzigen Modells geprüft werden, unabhängig davon, welche Anwendung oder welcher Agent sie ausgeführt hat.

Diese Struktur unterstützt die Governance, indem sie mehr Transparenz über die Geschäftskonzepte hinter Systemen und Prozessen schafft. Sie kann auch dazu beitragen, die Konsistenz zu wahren, wenn immer mehr Anwendungen und Nutzer mit Unternehmenswissen arbeiten.

KI-Ergebnisse kombinieren und das Schlussfolgern auf physische Abläufe ausweiten

Wenn mehrere Systeme auf Grundlage derselben Definitionen schlussfolgern, können ihre Ergebnisse gegeneinander geprüft und zu umfassenderen Workflows kombiniert werden. Diese Konsistenz ermöglicht es auch Software-Agenten, sich mit physischen Systemen und Maschinen abzustimmen, weil beide mit demselben Modell des Unternehmens und seiner Assets arbeiten. Das ist besonders wichtig, wenn KI nicht mehr nur Empfehlungen erzeugt, sondern Handlungen ausführt.

Eine Enterprise-Ontologie kann ein dauerhaftes Fundament für Entscheidungsfindung, KI-Anwendungen und die Wiederverwendung von Organisationswissen bilden.

Wie unterscheidet sich eine Enterprise-Ontologie von einem Knowledge Graph und anderen Datenmodellen?

Die Enterprise-Ontologie wird häufig zusammen mit Knowledge Graphs, Taxonomien, semantischen Schichten und Datenkatalogen diskutiert. Diese Fähigkeiten können zusammenwirken, erfüllen aber innerhalb einer Unternehmens-Informationsumgebung unterschiedliche Zwecke.

Der deutlichste Unterschied besteht zwischen der konzeptionellen Struktur, die eine Ontologie definiert, und den tatsächlichen Informationen, die ein Knowledge Graph abbildet.

Eine Enterprise-Ontologie definiert die konzeptionelle Struktur einer Geschäftsdomäne

Eine Enterprise-Ontologie beschreibt die Konzepte, die in einer Domäne existieren, und die Beziehungen, die sie verbinden. Sie kann definieren, was ein Kunde ist, welche Arten von Produkten ein Unternehmen anbietet und wie Kunden, Produkte und Verträge zueinander in Beziehung stehen können.

Die Ontologie legt das Vokabular und die konzeptionellen Regeln fest, um diese Domäne zu verstehen. Sie beschreibt die Arten von Objekten, die von Bedeutung sind, und die Beziehungen, die diesen Objekten im Unternehmen Bedeutung verleihen.

Ein Knowledge Graph bildet tatsächliche Objekte und ihre Verbindungen ab

Ein Knowledge Graph kann diese Konzepte und Beziehungen anschließend anhand realer Unternehmensdaten abbilden und Objekte über verschiedene Quellen hinweg verbinden.

Eine Ontologie kann beispielsweise Kunden, Produkte und Verträge sowie die zwischen ihnen möglichen Beziehungen definieren. Ein Knowledge Graph könnte einen bestimmten Kunden, dessen Produkte und die zugehörigen Verträge darstellen.

Derselbe Unterschied gilt für physische Abläufe. Eine Ontologie kann eine Pumpe als einen Anlagentyp definieren, an dem Sensoren angebracht sind, der zu einer Produktionslinie gehört und regelmäßig gewartet werden muss. Ein Knowledge Graph würde eine konkrete Pumpe, den sie überwachenden Vibrationssensor und ihren letzten Wartungsnachweis abbilden.

Das Verhältnis zwischen beiden ist nicht strikt festgelegt. Eine Ontologie kann die konzeptionelle und semantische Struktur für einen Knowledge Graph liefern, während ein Knowledge Graph diese Struktur instanziieren und mit realen Daten verbinden kann. In manchen Implementierungen überschneiden sich die Begriffe außerdem, was die unterschiedlichen Definitionen von Knowledge Graphs und Ontologien widerspiegelt.

Der praktische Unterschied ist daher eine Frage der Schwerpunktsetzung. Eine Ontologie konzentriert sich auf die formale Bedeutung und die zulässigen Beziehungen innerhalb einer Domäne, ein Knowledge Graph auf die Darstellung verbundener Objekte und Informationen innerhalb dieser Domäne.

Eine Enterprise-Ontologie erfüllt eine andere Funktion als eine Taxonomie, eine semantische Schicht oder ein Datenkatalog

Eine Taxonomie ordnet Konzepte in Kategorien. Ein Unternehmen kann damit beispielsweise Produkte nach Familie, Typ und Unterkategorie klassifizieren.

Eine semantische Schicht verbindet Geschäftskonzepte mit Daten- und Analysekennzahlen und hilft Nutzern, Messgrößen in Berichten und Analysen konsistent zu interpretieren. Ein Datenkatalog dokumentiert Datenbestände und liefert Informationen zu deren Herkunft, Verantwortlichkeit und Eigenschaften.

Eine Enterprise-Ontologie definiert die Bedeutung von Geschäftskonzepten und die Beziehungen zwischen ihnen. Sie kann daher einen breiteren konzeptionellen Rahmen bieten, den andere Fähigkeiten des Informationsmanagements innerhalb einer bestimmten Domäne nutzen können.

Dieser semantische Kontext ist zudem Teil der umfassenderen KI-Infrastruktur, die nötig ist, um Unternehmenstechnologie mit dem Wissen und den Beziehungen zu verbinden, die das Geschäft prägen.

Warum verbessert eine Enterprise-Ontologie die Zuverlässigkeit von KI-Systemen?

Ein Unternehmen kann über erhebliche Mengen relevanter Daten verfügen und dennoch feststellen, dass seine KI-Systeme inkonsistente oder schwer nachvollziehbare Antworten liefern. Die Ursache kann in der Interpretation der Informationen liegen und nicht in der Menge der verfügbaren Informationen.

Unternehmensdaten entstehen in vielen Systemen und Geschäftsprozessen. Ähnliche Konzepte tragen mitunter unterschiedliche Namen, während derselbe Begriff in verschiedenen Systemen unterschiedliche Bedeutungen haben kann. Jede Quelle kann korrekte Informationen enthalten, und dennoch fehlt dem Unternehmen eine konsistente Methode, sie systemübergreifend zu interpretieren.

Dadurch entsteht ein Kontextproblem für KI. Die Folgen dieses Problems nehmen zu, wenn KI-Systeme in physischen Umgebungen agieren. Wo das Schlussfolgern von digitalen in operative Systeme übergeht, setzt sich eine inkonsistente Interpretation in den ausgeführten Aktionen fort, und der Kontext hinter einer Entscheidung lässt sich über diese Grenze hinweg schwerer mitführen.

Eine Enterprise-Ontologie gibt KI-Systemen den semantischen Kontext, den sie zur Interpretation von Daten benötigen

KI-Systeme können Informationen aus Unternehmensquellen abrufen, doch Abrufen und Verstehen sind unterschiedliche Aufgaben. Ein Modell stößt möglicherweise auf mehrere Datensätze zu einem Kunden, Produkt oder Vertrag, ohne zu wissen, wie diese Konzepte systemübergreifend zusammenhängen.

Eine Enterprise-Ontologie liefert ein formales Modell dieses Kontexts. Sie definiert relevante Konzepte und Beziehungen und ermöglicht es einem KI-System, von einem vereinbarten Verständnis der Domäne auszugehen, anstatt jede Quelle als isolierten Informationsbestand zu behandeln.

Der Wert steigt, wenn eine KI-Anwendung über mehrere Systeme oder Geschäftsbereiche hinweg schlussfolgern muss. Die Ontologie bietet ein semantisches Fundament, das Informationen entsprechend ihrer Rolle im Unternehmen verbindet.

Eine Enterprise-Ontologie trägt zu konsistenteren KI-Ergebnissen bei

KI-Anwendungen können unterschiedliche Ergebnisse liefern, wenn sich der Kontext einer Aufgabe ändert. Erscheinen ähnliche Konzepte in den Unternehmenssystemen unterschiedlich, können die für eine Anfrage abgerufenen Informationen zu einer anderen Interpretation führen als bei einer anderen Anfrage.

Eine gemeinsame Ontologie kann diese Mehrdeutigkeit verringern, indem sie die Konzepte und Beziehungen festlegt, die die Interpretation leiten. Anwendungen können dadurch auf eine gemeinsame konzeptionelle Referenz zurückgreifen, wenn sie Informationen aus verschiedenen Quellen verarbeiten.

Cognizant wendet dieses Prinzip mit Cognizant® Intelligence Spine an, das einen einheitlichen semantischen Rahmen über physische KI, agentenbasierte Systeme und digitale Umgebungen hinweg schafft. Der gemeinsame Kontext soll ein koordiniertes Schlussfolgern über diese Systeme hinweg unterstützen und dabei unternehmensspezifisches Wissen bewahren.



Diese Arbeit stützt sich auf eigenes geistiges Eigentum des Cognizant AI Lab, das über 50 Patente hält. Zu seinen Beiträgen zählen Ansätze zur Verbesserung der Genauigkeit von KI-Ergebnissen und Methoden zur Integration heterogener KI-Agenten.

Eine Enterprise-Ontologie bietet eine Grundlage, um KI-Ergebnisse zu erklären

KI-Systeme tragen zunehmend zu Entscheidungen bei, bei denen Organisationen die Grundlage einer Antwort oder Empfehlung nachvollziehen müssen. Ein klares Modell der Geschäftskonzepte und Beziehungen kann den Kontext eines KI-Ergebnisses leichter überprüfbar machen.

Die Ontologie erfüllt einen anderen Zweck als KI-Observability. Observability schafft operative Transparenz darüber, wie sich ein KI-System in der Produktion verhält, während eine Ontologie den semantischen Kontext festlegt, den das System bei der Arbeit mit Unternehmensinformationen verwendet.

Diese Fähigkeiten adressieren unterschiedliche Aspekte der KI-Zuverlässigkeit. Die eine hilft Teams, das Systemverhalten zu verstehen, die andere bietet eine strukturierte Grundlage, um Unternehmensinformationen zu interpretieren.

Wann braucht ein Unternehmen eine Enterprise-Ontologie, und wie sollte sie aufgebaut werden?

Der Bedarf an einer Enterprise-Ontologie hängt von der Komplexität des Geschäftsproblems ab. Eine eng umrissene Anwendung mit stabilen Konzepten, einem einzelnen Team und gut verstandenen Daten kann mit einem einfachen Schema und klarer Dokumentation gut funktionieren.

Der Wert einer formalen Ontologie steigt, wenn Informationen und Geschäftswissen über mehrere Systeme, Domänen oder Anwendungen hinweg konsistent bleiben müssen. Die praktische Frage lautet, wo ein gemeinsames konzeptionelles Modell genug Nutzen stiftet, um den Aufwand für seine Erstellung und Pflege zu rechtfertigen.

Eine Enterprise-Ontologie wird wertvoll, wenn gemeinsame Bedeutung komplexe Arbeit unterstützt

Der stärkste Anwendungsfall zeigt sich meist dann, wenn mehrere Systeme zusammenhängende Geschäftskonzepte abbilden, mehrere Anwendungen von diesen Konzepten abhängen oder wichtige Entscheidungen ein klares Verständnis davon erfordern, wie Informationen zusammenhängen.

Domänenübergreifendes Schlussfolgern ist ein weiterer wichtiger Anwendungsfall. Eine Geschäftsfrage kann erfordern, dass eine Anwendung Informationen zu Kunden, Produkten, Verträgen und operativen Prozessen verknüpft. Ein formales Modell kann die Beziehungen definieren, durch die diese Konzepte innerhalb einer gemeinsamen Domäne zusammenwirken.

Hochkritische und regulierte Prozesse können einen zusätzlichen Bedarf an formaler Struktur schaffen, wenn Organisationen mehr Klarheit darüber benötigen, wie Geschäftskonzepte interpretiert wurden.

Eine Enterprise-Ontologie sollte sich auf ein konkretes Geschäftsproblem konzentrieren

Der Versuch, die gesamte Organisation auf einmal abzubilden, kann den anfänglichen Aufwand unnötig ausweiten.

Ein Unternehmen könnte mit dem Kundenservice, den Supply-Chain-Abläufen oder einem Finanz-Workflow beginnen. Das erste Modell kann sich auf die Konzepte, Beziehungen und Regeln konzentrieren, die Menschen und Anwendungen in dieser Domäne benötigen.

Weitere Anwendungsfälle können dann verwandte Konzepte und Beziehungen einführen. Die Ontologie kann aus praktischen Anforderungen heraus wachsen und ihren Umfang dabei an einen definierten Geschäftszweck gebunden halten.

Eine Enterprise-Ontologie kann auf vorhandenem Wissen des Unternehmens aufbauen

Unternehmen verfügen in der Regel über Wissen, das zu einer Ontologie beitragen kann. Geschäftsglossare, Datenmodelle, Metadaten, Dokumentation und Fachexpertise enthalten möglicherweise bereits Definitionen und Beziehungen, die zum Verständnis einer bestimmten Domäne nötig sind.

Die Aufgabe besteht darin, dieses Wissen in eine gemeinsame und formale Struktur zu überführen. Teams können erkennen, wo bestehende Definitionen übereinstimmen, klären, wo sich Konzepte unterschiedlich entwickelt haben, und Beziehungen erfassen, die derzeit möglicherweise nur im Wissen erfahrener Mitarbeitender existieren.

Cognizant Ignition™ Ontology kann dies beschleunigen, indem es direkt mit den Quellsystemen arbeitet, Metadaten extrahiert, funktionale Abhängigkeiten und Kardinalitäten ableitet und die Taxonomien und Beziehungen ermittelt, die einen ersten Entwurf des Domänenmodells bilden, den Fachleute anschließend prüfen.

Dieser Ansatz knüpft auch an institutionelle Intelligenz an, die darauf abzielt, das durch die Arbeit einer Organisation gewonnene Wissen zu erfassen und anzuwenden.

Eine Enterprise-Ontologie braucht klare Verantwortlichkeiten, wenn sich das Geschäft weiterentwickelt

Produkte und Prozesse ändern sich, und Organisationen erschließen neue Märkte oder übernehmen andere Arbeitsweisen.

Klare Verantwortlichkeit und Betreuung helfen, die Ontologie für die Menschen und Systeme, die auf sie angewiesen sind, relevant zu halten. Aktualisierungen von Konzepten und Beziehungen können Teil umfassenderer Praktiken für das Management von Unternehmenswissen werden.

Ziel ist ein Modell mit ausreichend Struktur, um sinnvolle Arbeit zu unterstützen, ohne über die Konzepte hinauszugehen, die das Unternehmen tatsächlich benötigt. Der Start mit einer klar definierten Domäne und deren fortlaufende Pflege bieten einen praktikablen Weg zu einem konsistenteren Verständnis von Unternehmenswissen.