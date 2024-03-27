KI-Upskilling ist die strukturierte Entwicklung von Kompetenzen in der Belegschaft, mit der Mitarbeitende künstliche Intelligenz (KI) verstehen, anwenden und wirkungsvoll nutzen können. Es führt Mitarbeitende von der KI-Kompetenz, in der sie ein grundlegendes Verständnis von KI und ihrem verantwortungsvollen Einsatz entwickeln, zur KI-Fluency, in der sie KI sicher im Kontext ihrer Rollen und Arbeitsabläufe anwenden können.

Warum dieser Weg so wichtig ist, zeigt sich bei der Investition. Die KI-Kompetenz legt das Fundament. Die KI-Fluency setzt es in die Praxis um. Gemeinsam bestimmen sie, wie viel der KI-Ausgaben eines Unternehmens in Geschäftsergebnisse umgewandelt wird. Genau an diesem Punkt verlieren die meisten Unternehmen derzeit an Boden.

Wie treibt KI-Upskilling die Business-Transformation voran?

Unternehmen investieren massiv in KI, übersehen aber häufig den wichtigsten Faktor für den Return on Investment: eine Belegschaft, die KI in großem Maßstab wirksam einsetzen kann. Die Technologie ist selten der begrenzende Faktor. Die Einschränkung liegt bei den Menschen, von denen erwartet wird, sie einzusetzen.

Die Cognizant-Studie „New work, new world 2026“ zeigt, dass KI bereits heute 93 % der Jobs verändert, und damit acht Jahre früher als ursprünglich prognostiziert, während die meisten Unternehmen nur 0,2 % ihres Umsatzes in die Qualifizierung ihrer Belegschaft investieren. 60 % geben an, dass ihre Lern- und Entwicklungsprogramme nicht mit der Geschwindigkeit Schritt halten können, mit der KI Jobs verändert. Cognizant bezeichnet das Ergebnis als KI-Velocity-Gap – die wachsende Distanz zwischen dem, was KI leisten kann, und dem, was Organisationen aufnehmen, einführen und in großem Maßstab umsetzen können.

Über die Global 2000 hinweg wird das ungenutzte Potenzial auf 4,7 Billionen US-Dollar geschätzt. Hinter einer so großen Zahl steckt eine einfache Logik. Die Technologie setzt die Obergrenze dafür, was ein Unternehmen erreichen könnte. Die Fähigkeiten der Belegschaft bestimmen, wie viel davon tatsächlich erreicht wird. Echte Transformation beginnt, wenn Mitarbeitende KI im laufenden Betrieb anwenden, denn in diesem Moment hört ein Unternehmen auf, Pilotprojekte durchzuführen, und beginnt, die Leistung seiner Kernprozesse neu zu gestalten.

Kompetenz ist die verbindende Schicht zwischen dem KI-Stack und der täglichen Arbeit. Sie bestimmt, wie schnell sich Investitionen in kürzere Zyklen, niedrigere Servicekosten und neue Arbeitsweisen umsetzen.

Upskilling gehört daher ins Zentrum der KI-Strategie von Unternehmen. Organisationen, die gezielt Kompetenzen aufbauen, können sich mit größerer Sicherheit zu Geschäftsergebnissen verpflichten, weil ihre Mitarbeitenden KI-gestützte Prozesse im Laufe der Zeit betreiben, anpassen und verbessern können. Wo die Technologie vorangeht und die Menschen hinterherlaufen, bleibt der größte Teil des Werts ungenutzt.

Wie bauen Unternehmen KI-Kompetenz in der gesamten Belegschaft auf?

Eine Lücke dieser Größe zu schließen, erfordert einen klar definierten Weg, nicht ein größeres Schulungsbudget. Dieser Weg führt durch drei Stufen: KI-Kompetenz, KI-Fluency und Transformation auf Domänenebene. Jede beantwortet eine andere Frage. Verstehen Mitarbeitende KI? Können sie sie in ihrer eigenen Rolle anwenden? Können sie diese Erfahrung nutzen, um die Arbeitsweise ihres Bereichs neu zu denken? Die ersten beiden Stufen tragen das meiste Gewicht, und sie sollten klar voneinander getrennt werden. Organisationen kaufen häufig die eine ein und gehen davon aus, auch die andere zu haben.

KI-Kompetenz

Die Kompetenz kommt zuerst. Sie ist ein gemeinsames, grundlegendes Verständnis von KI in der gesamten Belegschaft: was KI kann und was nicht, wo sie Mehrwert schafft, wie man mit KI-Tools arbeitet und was verantwortungsvoller Einsatz in der Praxis erfordert. Dadurch entwickeln Mitarbeitende ein besseres Urteilsvermögen im Umgang mit vertraulichen Daten und Offenlegung sowie die Gewohnheit, die Ergebnisse von KI zu überprüfen.

Das gemeinsame Verständnis ist entscheidend. Ein Sachbearbeiter in der Schadenregulierung, eine Marketingmanagerin und ein Finanzanalyst benötigen alle dieselbe Grundlage, bevor sie KI in ihrer eigenen Arbeit gut einsetzen können. Außerdem wird gerade diese Stufe am leichtesten mit Fortschritt verwechselt. Wer KI im Prinzip versteht, hat an seiner Arbeitsweise noch nichts verändert.

KI-Fluency

Die Veränderung geschieht auf der nächsten Stufe. Fluency ist angewandte Kompetenz, die konsequent auf die Aufgaben, Entscheidungen und Arbeitsabläufe einer bestimmten Rolle ausgerichtet ist. Kompetenz ist im gesamten Unternehmen gleich; Fluency ist spezifisch für die jeweilige Arbeit. In der Praxis bedeutet das zu wissen, welche Teile eines Prozesses KI übernehmen sollte, wie man eine Anfrage formuliert, wie man beurteilt, ob ein Ergebnis gut genug ist, um darauf zu reagieren, und wann ein Mensch übernehmen muss.

Fluency entwickelt sich am schnellsten in der laufenden Arbeit. Mitarbeitende wenden KI auf reale Geschäftsprobleme an, sehen, was dabei herauskommt, und nehmen die Erkenntnis in die nächste Aufgabe mit. Sobald genügend Personen in einem Bereich diesen Punkt erreichen, kann das Unternehmen beginnen, Prozesse neu zu gestalten, statt nur die bestehenden zu beschleunigen. Genau dann hört Upskilling auf, Effizienz zu erzeugen, und beginnt, Transformation zu bewirken.

Von der Kompetenz zur Fluency im Unternehmensmaßstab

Eine Belegschaft auf diesem Weg voranzubringen, erfordert ein Betriebsmodell. Cognizant Learning Services arbeitet entlang von vier Stufen der Transformationsreise der Belegschaft.

Die erste Stufe besteht darin, Kompetenzlücken aufzudecken, zu antizipieren, wie sich Rollen entwickeln, und Lerninvestitionen dort auszurichten, wohin sich Ihr Unternehmen entwickeln muss.

In der nächsten Stufe, „Architect“, definieren wir die Workforce-Strategie, die Kompetenzarchitektur und das Lern-Ökosystem, die den Weg von den aktuellen über die Übergangsrollen bis zu den zukünftigen Rollen abbilden.

In der Stufe „Activate“ entwickeln wir die Fähigkeiten, Inhalte und personalisierten Lernerfahrungen, die erkannte Lücken schließen und den kontinuierlichen Kompetenzaufbau in der operativen Ebene des Unternehmens verankern.

In der abschließenden Stufe „Amplify“ wird das organisatorische Wissen erfasst und die Kompetenz der Belegschaft weiterentwickelt, sodass die KI-Transformation im Laufe der Zeit weiter wächst, statt nach der Einführung ins Stocken zu geraten.

Cognizant Skillspring™, eine KI-native Plattform für die Transformation der Belegschaft, ist die Umsetzungsengine hinter allen vier Stufen.

Neue Rollen durch KI-Fluency

Mit der Verbreitung von Fluency geschieht noch etwas anderes: Es entstehen völlig neue Arten von Tätigkeiten. Ein Frontier-zertifizierter Engineer und ein Frontier Business Operator sind zwei Beispiele, die von Grund auf für das KI-Zeitalter konzipiert wurden, statt aus bestehenden Berufsfamilien angepasst zu werden. Frontier-zertifizierte Engineers gestalten Lösungen im Hinblick auf agentische Ergebnisse.

Frontier Business Operators verantworten diese Ergebnisse im Business. Beide entwickeln sich über strukturierte Pfade, die KI-Fluency, Prozessdesign, Dateninterpretation und operative Führung verbinden. Diese Rollen ersetzen nichts. Sie stehen neben der spezialisierten Entwicklung von Engineers, Architekten und Data Scientists, die agentische KI-Systeme entwickeln und steuern – sowie neben breit angelegten Fluency-Fähigkeiten in der gesamten Belegschaft.

Skillspring ist ein Mechanismus, um Talente in großem Maßstab für diese Rollen aufzubauen; die Plattform ist jedoch nicht der Ursprung der Rollen selbst. In allem gilt dasselbe Kontinuum. Kompetenz schafft Verständnis, Fluency schafft Fähigkeiten, und Transformation wendet diese Fähigkeiten auf die Arbeitsweise des Unternehmens an.

Welchen geschäftlichen Nutzen bietet KI-Upskilling?

Jede Stufe dieses Kontinuums speist die nächste, und im Zusammenspiel liegt der Business Case. Mitarbeitende mit fundierter Kompetenz begegnen neuen Tools selbstbewusst. Mitarbeitende, die in ihrer eigenen Rolle fließend mit KI arbeiten, setzen diese Tools in Prozessen ein, auf die es ankommt. Im großen Maßstab ergeben sich vier Vorteile.

Ein höherer Return on AI Investment

Zunächst geht es um bereits zugesagte Mittel. Die weltweiten KI-Ausgaben sollen in diesem Jahr 2,59 Billionen US-Dollar erreichen, und zwei Drittel der Organisationen haben bislang keinen messbaren Ertrag gesehen. Kompetenz ist der Umwandlungsmechanismus. Teams, die wissen, wie man KI in der Produktion anwendet, bringen ein Budget aus der Pilotphase in die dauerhafte operative Nutzung, in der sich Erträge tatsächlich ansammeln können.

KI in die operative Ebene des Unternehmens einbetten

Die Akzeptanz ist der nächste Vorteil, und die Messlatte liegt höher, als Nutzungsstatistiken vermuten lassen. KI zahlt sich aus, wenn sie Teil der Arbeitsweise wird und nicht ein optionales Tool, das daneben steht. Dafür muss kontinuierlicher Kompetenzaufbau in die operative Ebene des Unternehmens selbst integriert werden, statt Schulungen als parallelen Strang laufen zu lassen.

Das aktuelle Bild ist davon noch ein Stück entfernt. Fast drei Viertel der Führungskräfte berichten, dass im vergangenen Jahr weniger als die Hälfte ihrer Mitarbeitenden KI-Kompetenzen vermittelt bekam, während sich ein ähnlicher Anteil der Mitarbeitenden aktiv eine solche Schulung wünscht. Ungenutzte Lizenzen und ins Stocken geratene Pilotprojekte sind Symptome derselben Lücke. Lernen im Rahmen realer Arbeitsabläufe schließt sie.

Höhere Produktivität der Belegschaft

Der dritte Vorteil ist die Produktivität, die sich messen lässt, sobald die Kompetenz vorhanden ist. Mitarbeitende, die eine praxisnahe KI-Schulung erhalten, berichten fast doppelt so häufig von Produktivitätssteigerungen von 20 % oder mehr wie ihre ungeschulten Kolleginnen und Kollegen. Ein großes Finanzdienstleistungsunternehmen nutzte ein neues Cloud-Lernmodell, das über Cognizant Learning Services bereitgestellt wurde, und erzielte damit eine Produktivitätssteigerung von 33 %, einen Anstieg der abgeschlossenen Lerneinheiten um 620 % und eine Reduzierung der Abhängigkeit von Fachexperten um 75 %. So konnten sich erfahrene Mitarbeitende auf höherwertige Aufgaben konzentrieren.

Gesteuerter, verantwortungsvoller KI-Einsatz

Der vierte Vorteil bleibt oft unbemerkt, bis er fehlt. Kompetenz und Kontrolle wachsen gemeinsam. Wenn Upskilling klare Standards für vertrauliche Daten, Offenlegung und Verifizierung enthält, können Mitarbeitende KI intensiver nutzen, während das Risiko für das Unternehmen begrenzt bleibt. Cognizant legt an das eigene KI-Managementsystem denselben Maßstab an und ist das erste globale IT-Services-Unternehmen, das dafür die akkreditierte Zertifizierung nach ISO/IEC 42001:2023 erhalten hat.

Wie sollten Unternehmen die geschäftlichen Auswirkungen von KI-Upskilling messen?

Solche Vorteile werden nur sichtbar, wenn das Unternehmen die richtigen Größen misst. Ein Programm kann auf dem Papier gut aussehen, während es im Arbeitsalltag kaum etwas verändert, denn die gewählten Kennzahlen prägen, was ein Unternehmen über den eigenen Fortschritt glaubt. Eine aussagekräftige Bewertung stützt sich auf drei Bereiche.

Über Abschlussquoten hinausgehen

Zunächst zu dem, was Abschlussquoten tatsächlich aussagen: Sie zeigen Teilnahme, nicht Kompetenz. Jemand kann jedes Modul abschließen und danach weitgehend wie zuvor arbeiten, weshalb die Abschlussquote ein unvollständiges Maß für die geschäftlichen Auswirkungen ist.

Untersuchungen zur KI-Nutzung am Arbeitsplatz zeigen, dass Mitarbeitende formale Schulungen schätzen, tiefergehende Kompetenz aber durch praktische Anwendung und das Lernen von Kolleginnen und Kollegen entwickeln. Die Abschlussquote bleibt daher ein nützliches Maß für die Teilnahme, während Führungskräfte beurteilen, ob das Lernen Verhalten und Leistung verändert hat.

KI-Fluency auf Rollenebene verfolgen

Diese Beurteilung braucht eine Messeinheit, und die geeignete ist die Fluency auf Rollenebene. KI-Kompetenz zeigt ein grundlegendes Verständnis an, doch die Bereitschaft des Unternehmens hängt davon ab, ob Mitarbeitende KI in ihren spezifischen Rollen wirksam anwenden können. Dazu gehört zu verfolgen, wie breit zugelassene KI-Tools genutzt werden, wie konsequent KI-gestützte Arbeit die geforderten Standards erfüllt und wie schnell Mitarbeitende bei Aufgaben, die für ihre Verantwortung relevant sind, Sicherheit erlangen.

Unser in Skillspring integriertes KI-Fluency-Dashboard gibt Führungskräften in Echtzeit einen Überblick über Kompetenzen, Tool-Nutzung, Fähigkeiten und Engagement. Es ersetzt Kennzahlen zum Kursabschluss durch ein klareres Bild davon, wie sicher Mitarbeitende KI anwenden, und zeigt, wo noch Entwicklungsbedarf besteht und wo die Bereitschaft wächst.

Kompetenz mit Geschäftsergebnissen verknüpfen

Die aussagekräftigste Messung verknüpft diese Kompetenz mit Kennzahlen, die das Unternehmen bereits nutzt. Time-to-Competency, Durchlaufzeit und Servicekosten übersetzen Lernen in Ergebnisse, auf die Führungskräfte reagieren können. So lässt sich ein Programm nach denselben Maßstäben beurteilen wie jede andere operative Investition und nicht allein nach Schulungsaktivität. Auf diese Weise bewertet, liefert Upskilling Führungskräften eine belastbare Grundlage für die Entscheidung, wo Programme ausgeweitet, wo Investitionen umgelenkt werden und welche Teile der Belegschaft als Nächstes Aufmerksamkeit brauchen.

Wie funktioniert KI-Upskilling im Unternehmensmaßstab?

Eine solche Messung ist für einige wenige Teams gut handhabbar. Kompetenz bei Hunderttausenden von Mitarbeitenden aufzubauen und zu verfolgen – jeweils mit unterschiedlichen Rollen, Verantwortlichkeiten und Ausgangspunkten –, ist ein anderes Problem, und es beruht auf drei Fähigkeiten.

Hyperpersonalisiertes Lernen für jede einzelne Person

Die erste ist die Personalisierung, und die sinnvolle Einheit ist die einzelne Person und nicht die Rolle. Zwei Personen mit derselben Jobbezeichnung können sich in ihren vorhandenen Fähigkeiten, ihrem Lerntempo und ihren Karrierezielen unterscheiden – und unternehmensweite Schulungen werden wirksamer, wenn sie dies berücksichtigen. Skillspring erstellt individuelle Lernpfade, die sich mit Fähigkeiten, Rollen und Kontext weiterentwickeln und im Arbeitsalltag bereitgestellt werden, statt als separate Aktivität um Aufmerksamkeit zu konkurrieren.

Diese Pfade orientieren sich am Weg von den heutigen Rollen über Übergangsrollen zu den zukünftigen Rollen. Das gibt jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter eine sichtbare Route von der Arbeit, die sie heute leisten, zu der Arbeit, auf die sich ihr Bereich zubewegt. Ein Finanzanalyst und eine Softwareentwicklerin können daher auf derselben Plattform völlig unterschiedliche Wege gehen.

Zuerst in der eigenen Belegschaft bewährt

Ein solcher Maßstab muss irgendwo getestet werden, bevor er einen Kunden erreicht. Cognizant hat Skillspring bei den eigenen 350.000 Mitarbeitenden eingeführt, bevor die Plattform auf den Markt kam, und damit praktisch als „Client Zero“ agiert. Die Plattform wurde an der Komplexität einer globalen Belegschaft weiterentwickelt und erreichte eine Plattformbewertung von 9,1 von 10 sowie einen internen Net Promoter Score (iNPS) von 76. Unternehmen, die sie einführen, bauen auf einem Modell auf, das sich bereits in einem großen Arbeitsumfeld bewährt hat, und profitieren von der operativen Erfahrung aus dem Produktivbetrieb.

Qualifizierung über das Unternehmen hinaus

Die Weiterentwicklung der Belegschaft muss nicht an der eigenen Gehaltsliste eines Unternehmens enden. Mit unserer Initiative Synapse bringt Cognizant Kompetenzen weit über die eigene Belegschaft hinaus. Mit Unterstützung eines breiten Ökosystems großer Cloud- und Enterprise-Software-Partner erreicht Cognizant Lernende in Unternehmen, Hochschulen, Gemeinschaften und Nichtregierungsorganisationen (NGOs). Derselbe Ansatz ermöglicht es einem Unternehmen, sein Lernangebot für Kunden, Partner und Gemeinschaften zu öffnen und so Kompetenz in einem gesamten Geschäftsnetzwerk aufzubauen.