KI-Observability bezeichnet die Praxis, Telemetriedaten von KI-Systemen zu erfassen und auszuwerten, um zu verstehen, wie sich diese Systeme im Produktivbetrieb verhalten. Zu diesen Telemetriedaten können Traces, Metriken, Evaluierungen, Logs sowie Policy- oder Guardrail-Ereignisse gehören, die zeigen, wie ein KI-System eine Anfrage verarbeitet, eine Ausgabe erzeugt und mit anderen Komponenten eines Workflows interagiert.

Das klassische operative Monitoring konzentriert sich auf den technischen Zustand einer Anwendung und der zugrunde liegenden Infrastruktur.

KI-Observability erweitert diese Sicht auf das Verhalten des KI-Systems selbst und hilft Teams, die Qualität, Sicherheit, Kosten und Zuverlässigkeit der erzeugten Ergebnisse zu verstehen.

Diese Erweiterung ist weniger eine Verfeinerung des Monitorings als vielmehr eine andere Frage, die an dasselbe System gestellt wird. Die dabei gewonnenen Nachweise machen die Durchsetzung von Guardrails, Governance und Rechenschaftspflicht erst praktikabel, sobald KI-Systeme im großen Maßstab betrieben werden. Unternehmensplattformen wie Cognizant Neuro® AI Engineering integrieren Observability und Leistungsmetriken in den übergeordneten Prozess des Aufbaus, der Verwaltung und der Skalierung von KI-Systemen.

Welchen geschäftlichen Nutzen bietet KI-Observability?

Unternehmen investieren in KI-Observability, um zu verstehen, wie KI-Systeme im Produktivbetrieb performen und ob sie die beabsichtigten Geschäftsergebnisse liefern.

Je mehr KI von der Experimentierphase in Kundeninteraktionen, Mitarbeiter-Workflows und zentrale Geschäftsprozesse vordringt, desto weniger zeigt die technische Verfügbarkeit allein. KI-Observability liefert Unternehmen die Informationen, die sie benötigen, um zu beurteilen, ob KI-Investitionen die beabsichtigten Ergebnisse erzielen, und um Bereiche zu identifizieren, in denen die Leistung Aufmerksamkeit erfordert. Diese Informationen zahlen sich in der Regel an drei Stellen aus.

Die Zuverlässigkeit KI-gestützter Geschäftsprozesse verbessern

Zuverlässigkeit ist einer der wichtigsten Vorteile von KI-Observability. KI kann Teil von Prozessen werden, die auf präzise, rechtzeitige und angemessene Ausgaben angewiesen sind. Observability hilft Teams dabei, das Systemverhalten im Produktivbetrieb zu bewerten und Muster zu erkennen, die sich auf die Leistung auswirken.

Je breiter KI-Anwendungen in wichtige Geschäftsabläufe integriert werden, desto mehr hilft Observability Unternehmen, ihren Einsatz mit größerer Sicherheit zu skalieren.

KI-Kosten bei wachsender Nutzung kontrollieren

Der zweite Vorteil betrifft die Kosten, die sich parallel zur Akzeptanz entwickeln. Die Ausgaben für KI können steigen, wenn Anwendungen mehr Nutzer bedienen, mehr Anfragen verarbeiten und auf mehrere Modelle oder Tools zurückgreifen.

Observability schafft Transparenz über die Ressourcennutzung in Teams und Workflows und gibt Unternehmen eine bessere Grundlage, um die Unit Economics von KI zu steuern und Investitionen gezielt auf wertschöpfende Anwendungsfälle zu lenken.

Die Zeit zur Diagnose von Veränderungen im KI-Verhalten verkürzen

Der dritte Vorteil ist die Diagnose, und genau hier sind herkömmliche Werkzeuge am wenigsten hilfreich. KI-Anwendungen können schwächere Ergebnisse liefern, ohne dass ein Infrastrukturausfall vorliegt. Eine Änderung an einem Prompt, einer Modellversion, einer Retrieval-Quelle oder einem vorgelagerten Datensatz kann die Qualität der Ausgaben verändern, während die Anwendung weiterhin normal läuft.

Observability verkürzt die Zeit bis zur Ursachenfindung, da Teams das Verhalten über Versionen und Konfigurationen hinweg vergleichen und feststellen können, was sich geändert hat, anstatt eine Anwendung zu untersuchen, die technisch gesund erscheint. Das senkt die operativen Kosten für den Betrieb von KI in der Produktion und begrenzt, wie lange eine beeinträchtigte Nutzererfahrung bestehen bleibt, bevor sie korrigiert wird.

Was sollte KI-Observability erfassen, und warum können scheinbar gesunde Systeme dennoch schlechte Ergebnisse liefern?

KI-Observability begegnet einer grundlegenden Herausforderung beim Betrieb von KI-Systemen in der Produktion. Eine KI-Anwendung kann hohe Verfügbarkeit, geringe Latenz und nur wenige technische Fehler aufweisen und dennoch Ergebnisse erzeugen, die zu Geschäftsproblemen führen. Die Infrastruktur funktioniert möglicherweise wie erwartet, während das KI-System Ausgaben liefert, die den geschäftlichen oder betrieblichen Anforderungen nicht genügen. KI-Observability schließt diese Lücke, indem sie neben den operativen Messwerten, die beschreiben, wie die zugrunde liegende Anwendung läuft, auch Signale erfasst, die zeigen, was das KI-System tatsächlich tut. Vier Signalkategorien leisten dabei den größten Teil der Arbeit.

Die Ausgabequalität deckt Fehler auf, die Infrastrukturmetriken übersehen

Die erste Kategorie ist die Qualität. KI-Systeme müssen anhand der Qualität ihrer Ausgaben bewertet werden, einschließlich Genauigkeit, Fundierung, Relevanz und Konsistenz im Zeitverlauf. Diese Kriterien lassen sich auf den Produktivverkehr anwenden, um Ausgaben zu bewerten, anstatt sich auf stichprobenartige manuelle Prüfungen zu verlassen.

Diese Signale können Halluzinationen und schleichende Qualitätsveränderungen aufdecken, die in einem herkömmlichen Dashboard, das sich primär auf den technischen Zustand konzentriert, unsichtbar bleiben, insbesondere wenn sich Modellversionen, Prompts oder Retrieval-Quellen ändern.

Policy- und Guardrail-Ereignisse zeigen, ob Kontrollen wirksam sind

Die Qualität ist nicht das Einzige, was sich unbemerkt verschlechtern kann. KI-Anwendungen, die mit sensiblen, proprietären oder regulierten Informationen arbeiten, unterliegen in der Regel Kontrollen, die einschränken, was ein System annehmen oder ausgeben darf. Observability erfasst das Ergebnis dieser Kontrollen als eigenständiges Signal.

Diese Ereignisse zeigen, welche Anfragen eingeschränkt wurden, welche Bedingungen eine Kontrolle ausgelöst haben und wie häufig dies bei unterschiedlichen Nutzungsarten vorkommt.

Kosten und Verbrauch zeigen, wie KI-Ressourcen genutzt werden

Kosten und Ressourcenverbrauch schaffen Transparenz darüber, wie KI-Systeme Rechenressourcen nutzen. Token-Nutzung und Ausgaben geben Aufschluss über die von Modellen, Teams und Workflows verbrauchten Ressourcen. Wer diese Informationen im Zeitverlauf betrachtet, erkennt, wo sich Kosten konzentrieren und ob Änderungen bei der Modellauswahl oder im Anwendungsverhalten die Wirtschaftlichkeit eines KI-Systems beeinflussen.

Diese Signale können auch Entscheidungen wie das Model Routing unterstützen, bei dem Unternehmen Workloads an Modelle leiten, die für eine bestimmte Aufgabe das erforderliche Leistungsniveau bieten.

Latenz und Zuverlässigkeit zeigen, ob der KI-Workflow konsistent funktioniert

Latenz- und Zuverlässigkeitsmetriken geben Einblick in die operative Leistung von KI-Systemen. Antwortzeiten, Fehler und fehlgeschlagene Anfragen bleiben wichtig, weil sie die Erfahrung der Nutzer einer KI-Anwendung und die Fähigkeit eines Workflows, seine Aufgabe abzuschließen, beeinflussen. Sie werden aussagekräftiger, wenn Teams sie gemeinsam mit der Qualität und den Kosten derselben KI-Interaktion betrachten können.

Ein System, das präzise Ergebnisse mit übermäßiger Latenz liefert oder schnelle Antworten zu untragbaren Kosten bereitstellt, stellt ein anderes operatives Problem dar als eines, das Anfragen nicht abschließt. KI-Observability ermöglicht es, diese Dimensionen gemeinsam zu betrachten und die Gesamtleistung eines KI-Systems zu verstehen.

Wie funktioniert KI-Observability bei KI-Agenten?

KI-Agenten stellen andere Anforderungen an die Observability als herkömmliche KI-Interaktionen. Die Beobachtung eines KI-Agenten ist komplexer, da ein Agent eine Abfolge von Aktionen ausführen kann, anstatt aus einem einzelnen Modellaufruf eine einzige Antwort zu erzeugen.

Ein typischer Durchlauf kann mehrere Modellinteraktionen, Informationsabrufe, Tool-Aufrufe und Übergaben zwischen Komponenten umfassen, wobei jeder Schritt den nächsten beeinflusst. Wenn das Endergebnis untersucht werden muss, benötigen Teams Einblick in den gesamten Workflow und nicht nur in die erste Eingabe und die endgültige Antwort.

KI-Observability verfolgt den gesamten Agenten-Workflow per Tracing

Am Anfang steht das Tracing. Ein aussagekräftiger Trace kann die Schritte innerhalb eines Agentendurchlaufs verbinden, darunter Modellaufrufe, abgerufene Informationen, Tool-Nutzung und Übergaben. So können Teams den Weg von der ursprünglichen Anfrage über die Aktionen verfolgen, die zum Endergebnis geführt haben. Die daraus entstehende Ansicht kann helfen zu erkennen, wo ein Workflow auf Schwierigkeiten stieß, ob der Agent ein geeignetes Tool ausgewählt hat und wie frühere Schritte spätere Entscheidungen beeinflusst haben.

KI-Observability bewertet den gesamten Agentendurchlauf

Das Tracing eines Agentendurchlaufs schafft Transparenz darüber, wie ein Ergebnis zustande kam. Die Evaluierung des Durchlaufs hilft hingegen festzustellen, ob der Agent seine Aufgabe effektiv erfüllt hat. Teams können zudem prüfen, ob der Agent die beabsichtigte Aufgabe abgeschlossen, Tools angemessen eingesetzt, relevante Richtlinien befolgt und jede Phase des Workflows effektiv ausgeführt hat.

Eine Agent Harness kann eine umfassendere Betriebsumgebung für den Aufbau und die Verwaltung dieser Workflows bereitstellen, während KI-Observability die Transparenz liefert, die erforderlich ist, um ihr Verhalten im Produktivbetrieb zu verstehen. Wenn Agenten komplexere Aufgaben übernehmen, wird die Fähigkeit, vollständige Durchläufe zu untersuchen und zu bewerten, immer wichtiger, da sie Teams eine klarere Grundlage bietet, um Workflows zu verbessern und das Vertrauen in Systeme zu wahren, die vor der Ergebnisausgabe mehrere Aktionen ausführen können.

Die Agent Harness ist der Ursprung der Observability-Signale

Die Agent Harness spielt eine zentrale Rolle, da sie bestimmt, welche Ereignisse und Aktivitäten erfasst werden können. Sie stellt die Laufzeitumgebung bereit, in der ein Agent arbeitet: Sie ruft Modelle auf, ruft Tools auf, verwaltet den Zustand und wendet den zulässigen Handlungsrahmen an. Da jeder Schritt sie durchläuft, ist die Harness auch der natürliche Ausgangspunkt für die Traces, Tool-Call-Aufzeichnungen und Policy-Ereignisse, auf die Observability angewiesen ist. Was Teams über einen Agenten beobachten können, hängt davon ab, was seine Betriebsumgebung aufzeichnen kann.

Wie hängt KI-Observability mit KI-Governance und Guardrails zusammen?

Die Instrumentierung führt zwangsläufig zu der Frage, wofür die gewonnenen Nachweise dienen. KI-Observability, Guardrails und Governance werden oft gemeinsam betrachtet, erfüllen aber unterschiedliche Funktionen. Guardrails setzen während einer Interaktion Grenzen durch, Governance definiert die Standards, die ein KI-System erfüllen soll, und Observability liefert die Nachweise darüber, was geschehen ist.

Diese Funktionen sind voneinander abhängig, denn Richtlinien und Kontrollen lassen sich nur dann mit Zuversicht anwenden, wenn Unternehmen nachvollziehen können, wie sich ein KI-System im Produktivbetrieb verhält.

Guardrails setzen Grenzen durch; Observability dokumentiert, ob sie gehalten haben

Guardrails wirken zur Laufzeit und halten KI-Systeme innerhalb definierter Grenzen: Sie blockieren unsichere Prompts, filtern Ausgaben, verhindern die Offenlegung sensibler Informationen oder hindern einen Agenten daran, eine Aktion außerhalb seines zulässigen Handlungsrahmens auszuführen. Observability dokumentiert das Ergebnis dieser Kontrollen und ermöglicht es Teams zu prüfen, welche Anfragen blockiert wurden, welche Richtlinienverstöße erkannt wurden, ob versucht wurde, Sicherheitsanweisungen zu umgehen, und ob personenbezogene oder proprietäre Informationen in einem Prompt oder einer Antwort auftauchten. Diese Aufzeichnungen können zudem zeigen, wenn Kontrollen zu weit gefasst sind und legitime Anfragen einschränken, was sich auf die Nutzererfahrung auswirkt.

Governance legt den Standard fest; Observability liefert die Nachweise

Governance legt die Richtlinien, Freigaben und Verantwortlichkeiten fest, die bestimmen, wie KI-Systeme entwickelt und betrieben werden. Diese Standards lassen sich nur dann wirksam durchsetzen, wenn Unternehmen überprüfen können, dass sich Systeme wie vorgesehen verhalten. Observability liefert diese Überprüfung.

Traces, Evaluierungen und Policy-Ereignisse zeigen, ob ein KI-System die für es definierten Anforderungen eingehalten hat, wo das Verhalten abgewichen ist und welche Bedingungen zu einem bestimmten Ergebnis beigetragen haben. Ohne diese Transparenz stützt sich Governance auf Annahmen statt auf Nachweise, sodass es schwierig wird zu überprüfen, ob KI-Systeme entsprechend den etablierten Anforderungen arbeiten.

Rechenschaftspflicht erfordert eine reproduzierbare Aufzeichnung

Unternehmen müssen möglicherweise auch erklären können, wie ein bestimmtes KI-generiertes Ergebnis zustande kam. Da KI-Systeme Aufgaben übernehmen, die Kunden, Mitarbeitende und regulierte Prozesse betreffen, werden Unternehmen unter Umständen aufgefordert zu erläutern, wie ein bestimmtes Ergebnis erzeugt wurde. Eine reproduzierbare Aufzeichnung verknüpft ein Ergebnis mit den Eingaben, abgerufenen Informationen, Tool-Aufrufen, Modellversionen, Prompts und Policy-Entscheidungen, die es geprägt haben, sodass ein Resultat im Nachhinein rekonstruiert und überprüft werden kann.

Diese Fähigkeit gewinnt zunehmend an Bedeutung, da regulatorische und Governance-Rahmenwerke, darunter der EU AI Act, das AI Risk Management Framework des National Institute of Standards and Technology (NIST) und ISO/IEC 42001, Dokumentation, Nachvollziehbarkeit und menschliche Aufsicht betonen. Diese Rahmenwerke setzen voraus, dass ein Unternehmen nachweisen kann, wie sich seine KI-Systeme im Produktivbetrieb verhalten haben.

Observability unterstützt sowohl Guardrails als auch Governance. Sie ersetzt keine der beiden Funktionen, liefert aber die Nachweise aus dem Produktivbetrieb, mit denen sich Kontrollen feinjustieren, Richtlinien überprüfen und Entscheidungen erklären lassen.