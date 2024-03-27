Was ist KI-Infrastruktur?

KI-Infrastruktur ist das Fundament, mit dem Unternehmen KI-Systeme entwickeln, betreiben und skalieren können. Sie vereint die Hardware, Software und Umgebungen, die in den verschiedenen Phasen des KI-Einsatzes benötigt werden – von der Entwicklung und dem Training von Modellen bis zur Bereitstellung von Anwendungen in der Produktion.

Auf technischer Ebene umfasst sie Rechenressourcen, Cloud- und On-Premises-Umgebungen, Daten- und Speichersysteme, Netzwerke sowie die Software, mit der KI entwickelt und betrieben wird. Diese Komponenten stellen KI-Systemen die Ressourcen zur Verfügung, die sie zum Funktionieren benötigen.

Der Begriff lässt sich auch im Zusammenhang mit dem übergeordneten KI-Stack verstehen. Die KI-Infrastruktur bildet dessen technisches Fundament, während andere Ebenen die Fähigkeiten bereitstellen, die erforderlich sind, um KI über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg zu entwickeln, zu verwalten und anzuwenden.

Diese Unterscheidung wird im Unternehmenskontext wichtig. Ausreichende Rechenleistung und Datenzugriff sind nur der Anfang. KI-Anwendungen müssen außerdem mit Geschäftsinformationen verbunden sein, mit bestehenden Systemen zusammenarbeiten und die Anforderungen erfüllen, die den Einsatz von KI regeln.

Wenn diese Systeme in die Produktion überführt werden, brauchen Teams Möglichkeiten, ihren Betrieb zu steuern und zu verstehen, wie sie funktionieren. Auch Mitarbeitende benötigen die Kompetenzen, um effektiv mit KI zu arbeiten, wenn sie Teil ihrer täglichen Aufgaben und Workflows wird.

KI-Infrastruktur bildet somit das Fundament, auf dem Enterprise-KI arbeitet. Der übergeordnete KI-Stack baut darauf auf, indem er die Technologie mit den Systemen, Informationen, Menschen und Prozessen verbindet, die nötig sind, um KI in die Praxis umzusetzen.

Welche Ebenen umfasst der KI-Infrastruktur-Stack und wie greifen sie ineinander?

Am einfachsten lässt sich KI-Infrastruktur als eine Reihe miteinander verbundener Ebenen verstehen. Jede Ebene unterstützt einen anderen Teil der Entwicklung und Nutzung von KI – beginnend mit den Ressourcen, auf denen KI läuft, bis hin zu den Systemen, dem Kontext, der Transparenz und den Kompetenzen, die KI im Unternehmen wirksam machen.

Rechenleistung, Cloud und Daten bilden die Basis des Stacks

Das Fundament bilden die Ressourcen, die KI-Systemen die nötige Betriebskapazität verleihen. Rechenleistung stellt die Verarbeitungskapazität bereit, Cloud-Umgebungen liefern die Infrastruktur für Bereitstellung und Skalierung, und Datensysteme liefern die Informationen, die Anwendungen und Modelle benötigen.



Diese Fähigkeiten bilden das Fundament des Stacks. Die darüberliegenden Ebenen bestimmen, wie auf diese zugrunde liegende Kapazität zugegriffen wird und wie sie genutzt wird.



Orchestrierungsebenen koordinieren den Zugriff auf KI-Fähigkeiten

Die nächste Ebene ermöglicht es Anwendungen, mit Modellen und anderen KI-Services zu interagieren. Ein Unternehmen kann über mehrere Modelle verfügen, dazu Tools und Services, die unterschiedliche Anwendungen und Workflows unterstützen.



Orchestrierung hilft, diese Interaktionen zu koordinieren, sodass Anwendungen über eine einheitliche Ebene auf die verfügbaren KI-Fähigkeiten zugreifen können. Das Model Routing bleibt dieser Ebene zugeordnet und leitet Anfragen entsprechend den Anforderungen der jeweiligen Aufgabe an die passenden Modelle weiter.



Sobald Anwendungen auf diese Fähigkeiten zugreifen können, benötigen sie zudem Informationen, die KI-Systemen ein Verständnis des Geschäfts vermitteln, in dem sie arbeiten.



Unternehmenskontext verbindet Modelle mit Geschäftswissen

KI-Modelle bieten allgemeine Fähigkeiten, doch die Arbeit, die sie leisten, hängt von unternehmensspezifischen Informationen ab. Dazu können Wissen über Kunden, Produkte, Prozesse und Geschäftsbeziehungen gehören.



Der Unternehmenskontext stellt diese Informationen in einer Form bereit, die KI-Systeme nutzen können. Er verbindet die Fähigkeiten des Modells mit dem Wissen, das für eine bestimmte Geschäftsaufgabe erforderlich ist.



Wenn KI-Systeme mit diesem Kontext arbeiten, wird eine weitere Ebene wichtig: zu verstehen, was im Produktivbetrieb geschieht.



Observability zeigt, wie KI in der Produktion funktioniert

KI-Systeme können sich anders verhalten, sobald sie in realen Geschäftsprozessen eingesetzt werden. Teams benötigen daher Transparenz darüber, wie diese Systeme funktionieren – einschließlich Nutzung, Kosten und Zuverlässigkeit.



KI-Observability bietet diese Sicht auf KI in der Produktion. Sie liefert Teams Informationen, anhand derer sie das Systemverhalten verstehen und Bereiche mit Handlungsbedarf erkennen können.



Der Stack deckt nun die technologischen und operativen Fähigkeiten ab, die für den Betrieb von KI im Unternehmen erforderlich sind. Die letzte Ebene bezieht die Menschen ein, die diese Fähigkeiten täglich nutzen.



Mitarbeiterkompetenz bringt den Stack in den Arbeitsalltag

KI-Infrastruktur unterstützt letztlich Menschen und die Arbeit, die sie leisten. Mitarbeitende benötigen die Kompetenzen, um KI effektiv in ihren Rollen einzusetzen und zu verstehen, wie sie ihre Aufgaben und Workflows unterstützen kann.



Cognizant Skillspring™ unterstützt dies durch Lernangebote, die Kompetenzen mit Rollen und der realen Arbeit verknüpfen. Cognizant® Learning Services hilft Unternehmen, diese Fähigkeiten in der gesamten Belegschaft aufzubauen, und unterstützt Veränderungen in der Arbeitsweise von Teams, wenn KI Teil der Geschäftsprozesse wird.



Mitarbeiterkompetenz vervollständigt den Stack daher, indem sie KI-Infrastruktur mit der täglichen Nutzung verbindet. Das Ergebnis ist eine Entwicklung von den Ressourcen, auf denen KI läuft, hin zu den Fähigkeiten, mit denen Unternehmen KI in der Praxis anwenden können.

Welche Geschäftsvorteile bietet KI-Infrastruktur?

Eine leistungsfähige KI-Infrastruktur bietet einem Unternehmen mehr als die Möglichkeit, KI-Anwendungen zu betreiben. Sie schafft die Grundlage, um KI wiederholt im gesamten Unternehmen einzusetzen und die Leistung dieser Systeme im Laufe der Zeit zu verbessern.

Sie kann Unternehmen außerdem helfen, die KI-Einführung schneller voranzutreiben, indem sie eine gemeinsame Basis für neue Anwendungsfälle bietet, anstatt dass Teams jedes Mal bei null beginnen müssen. Wenn KI zunehmend im gesamten Unternehmen verankert wird, kann die richtige Infrastruktur Wachstum unterstützen und zugleich die Zuverlässigkeit, Sicherheit und Kontrolle bieten, die für den Betrieb von KI im großen Maßstab erforderlich sind.

Vorteile von KI-Infrastruktur:

Beschleunigt den Weg von KI-Experimenten zu Geschäftsergebnissen

Ein KI-Prototyp kann das Potenzial eines Modells aufzeigen. Um diese Fähigkeit in einen Geschäftsprozess zu überführen, ist eine umfassendere Umgebung erforderlich.



Anwendungen benötigen Zugriff auf Unternehmenssysteme und -informationen. Teams brauchen zuverlässige Wege, sie bereitzustellen und zu verwalten. Erfolgreiche Ansätze brauchen einen Weg zu breiterer Nutzung.



Gemeinsam genutzte Infrastruktur macht diesen Prozess leichter wiederholbar. Anstatt für jede KI-Initiative ein neues technisches Fundament aufzubauen, können Unternehmen Anwendungen auf bereits vorhandenen Fähigkeiten entwickeln.



Das kann helfen, die Distanz zwischen Experiment und messbarer Geschäftswirkung zu verkürzen.



Verbessert den Ertrag aus KI-Investitionen

KI-Investitionen schaffen größeren Mehrwert, wenn die für eine Initiative entwickelten Fähigkeiten auch andere unterstützen können.



Gemeinsam genutzte Rechenumgebungen, Datensysteme und Betriebsebenen können mehrere Anwendungen bedienen. Unternehmen können auf der bereits aufgebauten Infrastruktur aufsetzen, wenn sie neue KI-Anwendungsfälle einführen.



Das verbessert den potenziellen Ertrag von Technologieinvestitionen und schafft eine stärkere Grundlage für die weitere KI-Einführung.



Unterstützt zuverlässigere Geschäftsabläufe

KI gewinnt an Bedeutung, wenn sie in Kernprozesse einzieht. Zuverlässigkeit wird damit nicht nur zu einem technischen, sondern auch zu einem geschäftlichen Anliegen.



Eine ausgereifte Infrastruktur bietet Unternehmen eine Grundlage, um KI in der Produktion zu steuern und zu verstehen, wie Systeme bei zunehmender Nutzung funktionieren. Teams können mehr Vertrauen in KI-gestützte Prozesse entwickeln, wenn sie über die Fähigkeiten verfügen, diese Systeme im Laufe der Zeit zu betreiben und zu verbessern.



Hilft Unternehmen, sich an sich wandelnde KI-Fähigkeiten anzupassen

KI-Technologie entwickelt sich ständig weiter. Neue Modelle, Bereitstellungsansätze und Anwendungsmuster eröffnen Unternehmen Chancen, ihre Systeme zu verbessern.



Eine vernetzte Infrastruktur erleichtert es, diese Fähigkeiten in eine bestehende Umgebung zu integrieren. Das Unternehmen kann weiterhin auf seinen Daten, Systemen und seinem betrieblichen Know-how aufbauen und sich dabei an den technologischen Wandel anpassen.



Damit kommt der KI-Infrastruktur eine langfristige geschäftliche Rolle zu. Sie unterstützt die KI-Anwendungen von heute und bereitet das Unternehmen zugleich auf die Fähigkeiten vor, die es als Nächstes einsetzen wird.



Stärkt Sicherheit und Governance

Wenn KI-Systeme Zugriff auf Unternehmensdaten, Anwendungen und Geschäftsprozesse erhalten, benötigen Unternehmen eine sichere Grundlage, um den Betrieb dieser Systeme zu steuern. Eine leistungsfähige KI-Infrastruktur kann dazu beitragen, KI-Workloads, Daten und Zugriffe in der gesamten Umgebung besser zu kontrollieren.



Das gibt Unternehmen eine stärkere Grundlage, um die KI-Einführung auszuweiten und dabei die Sicherheits- und Governance-Anforderungen zu erfüllen, die mit dem Einsatz von KI im großen Maßstab einhergehen.

Wie macht KI-Infrastruktur aus KI-Investitionen Geschäftswert?

Der Zweck von KI-Infrastruktur besteht darin, die Bedingungen zu schaffen, unter denen KI-Fähigkeiten sinnvolle Ergebnisse hervorbringen können.

Ein Modell allein zeigt technisches Potenzial. Geschäftswert entsteht, wenn diese Fähigkeit Teil eines Prozesses, Produkts oder einer Entscheidung wird.

Der Infrastruktur-Stack unterstützt diesen Übergang.

Vernetzte Infrastruktur hilft, KI in zentrale Geschäftsprozesse zu bringen

Eine vernetzte Infrastruktur bietet die Grundlage für diese Anforderungen. Unternehmen können die für eine Initiative entwickelten Fähigkeiten als Ausgangspunkt für die nächste nutzen.

Cognizant AI Factory ist ein Beispiel für diesen Full-Stack-Ansatz: Es vereint KI-fähige Infrastruktur, Plattformen und intelligente Assets, um Unternehmen den Weg vom Experiment hin zu skalierter, gesteuerter Produktion zu ermöglichen.

Dies ist ein wichtiger Bestandteil von Cognizant® AI-Led Modernization, das Unternehmen dabei unterstützt, ihre Technologie- und Betriebsumgebungen für eine stärkere KI-Einführung weiterzuentwickeln.

Der Stack verbessert die Effizienz, mit der KI Ergebnisse liefert

Geschäftswert hängt von mehr ab als davon, ob ein KI-System funktioniert. Auch die Qualität, Zuverlässigkeit und Effizienz seiner Ergebnisse spielen eine Rolle.

Jede Ebene der Infrastruktur trägt zu diesen Ergebnissen bei. Relevante Unternehmensinformationen können die Qualität der KI-Arbeit verbessern. Modellmanagement kann Unternehmen helfen, die verfügbaren Fähigkeiten effektiv zu nutzen. Transparenz im Produktivbetrieb kann die kontinuierliche Verbesserung unterstützen.

Der vernetzte Stack schafft die Voraussetzungen, damit Unternehmen diese Faktoren gemeinsam steuern können.

Erfahrung mit KI kann künftige Entscheidungen stärken

Die Einführung von KI erzeugt operatives Lernen.

Teams entdecken, welche Anwendungsfälle die besten Ergebnisse liefern. Unternehmen sammeln Erfahrung mit den Fähigkeiten, die für unterschiedliche Arten von KI-Arbeit erforderlich sind. Neue Erkenntnisse können künftige Investitionen und Workflows prägen.

KI-Analytik kann Unternehmen helfen, Erkenntnisse aus KI- und datengetriebenen Aktivitäten zu gewinnen, während sich dieses Lernen weiterentwickelt.

Mit der Zeit kann eine ausgereifte KI-Infrastruktur mehr unterstützen als die Bereitstellung einzelner Anwendungen. Sie kann einem Unternehmen helfen, Wissen darüber aufzubauen, wie KI in seinen Abläufen Wert schafft.

Darin liegt die umfassendere Bedeutung des Infrastruktur-Stacks. Er gibt KI das technische Fundament, das sie für den Betrieb benötigt, und das organisatorische Umfeld, das erforderlich ist, um nachhaltigen Geschäftswert zu schaffen.